旅客对香港的认识 是否还停留上世纪

来源：香港《明报》

作者：徐英伟

香港现已全面通关，打开大门迎接来自海外和大陆的旅客、商务客，让经历三年严峻时刻的酒店、零售、饮食等与旅游相关的业界翘首以待。政府推出全球大型宣传活动“你好，香港！”（Hello Hong Kong），包括免费派发50万张机票，吸引旅客来港感受香港的优势与活力。

事实上，很多旅客都未有机会认识或感受到香港吸引之处。过去有调查显示，除了金融博览及美食之外，海外受访者并不知道原来香港也有艺术文化、运动、绿色旅游等多元化的旅游选择。家庭客、不同年纪的游客来港，都可享受不同的艺术文化、历史、郊游等好去处。

各地为“后疫情”复常旅游蓄势待发

不少国家及地区早在疫情期间，已积极部署“后疫情”阶段，包括大陆城市。笔者记得过去因公务到访大陆，当时在西安与当地商务部门交谈时，发现泰国已在西安设立办事处，推广泰国旅游；交流下得悉原来因为地理位置关系，当地高消费的市民外游多选择泰国，尤其是近海的景点。香港有美丽的维港景色、多元水上活动，为何他们未有首选香港？当然，一想起“幻彩咏香江”，有来港朋友向我笑言，香港是否还停留在上个世纪。

另一次在武汉，当地商务官员讲解他们所拍摄介绍当地历史文化的宣传片，为复常旅游蓄势待发。最近得知福州也有很多新规划，期待未来与港加强合作。过去香港有逾七成访港旅客都是来自大陆，不少朋友都期待能够再来港，重新认识、感受香港的最好一面。

翻查资料，2018年访港旅客为6515万人次；2019年受反修例风波影响，全年访港旅客为5591万人次；随后又因疫情，人次数目下跌超过九成，去年全年有60万人次访港游客。社会事件使外国对香港未有完全认识，甚至有负面偏见；在重新起飞、向外界宣传香港吸引力的时候，要着力让外界了解香港的真实一面，以及疫情期间香港的变化，例如西九文化区的香港故宫文化博物馆和M+，都是在疫情期间建成开幕，值得让游客有更多体验。

不能再以“鸭仔团”发展旅游

香港一直被誉为美食天堂、购物天堂，但海外旅客在调查反映仍未认识香港有的多元体验。事实上，香港也有不少生态旅游景点，例如地质公园、龙脊行山径等。体验文化也包括走入社区，以往比较多宣传深水埗及湾仔等充满特色的社区景点。当然，香港也有不少节日特色活动，如九龙城“小泰国”泼水节、大角嘴庙会500呎夜光龙、大坑舞火龙等。

我认识不少跑友都会到日本、新加坡以至其他海外城市参加马拉松，顺道体验当地文化与风景；记得新加坡曾邀请香港运动员拍摄相关主题，吸引喜欢运动的游客。事实上，香港每个月都有很多不同规模的体育或马拉松活动。

今天的旅游体验不能再以“鸭仔团”发展；高消费旅客对不同的旅游体验、要求有所提升，不少人都喜欢自由行的方式，自己设计行程。在疫情前，香港着力拓展“一程多站”，以针对旅客希望在一次旅程有多元体验。

香港与大陆的交通网络现已非常完善，除了粤港澳大湾区的姊妹城市可以共同宣传、发挥协同效应，吸引更多游客与商机之外，香港也可加强与更多大陆及国际城市的合作、推广。举例来说，香港乘搭高铁可直达福建不同城市，而数年前闽港双方也深化邮轮合作，香港与厦门都加入了亚洲邮轮联盟，加强与区内港口在一程多站的邮轮航线及联合推广的合作。复常的香港应积极研究在旅游上如何“做大个饼”，与其他城市协力宣传吸引旅客。在教育领域上，香港有中小学与大陆学校结成“姊妹学校”；未来在文化、贸易、旅游多方面，是否也有空间发展姊妹城市计划，促进推广交流的协同效应。