千元人民币潮牌遭吐槽，流量明星“割韭菜”久不了？

来源：津云

继欧阳娜娜的千元（人民币）聚酯纤维浴袍被骂上热搜后，鹿晗的千元潮服也未能避免被吐槽的命运。2月16日，“鹿晗潮牌遭吐槽”登上微博热搜，不少消费者觉得千元的衣服质量差得离谱，也有消费者质疑这样品质的衣服成本最多60元。一片骂声中，明星本人觉得委屈，疑似“还是键盘侠好当”的回应冲上热搜。“携流量”割韭菜的明星们到底冤不冤？

明星开的店遭吐槽并非罕见现象，但此次事件却登上热搜榜第一，为何一场普遍的消费者与商家的纠纷闹得如此沸沸扬扬？这背后离不开饭圈文化的助长。鹿晗被认为是中国开启“流量元年”的代表，他在热搜的出现必然伴随着高点击率与高热度。

不管什么类型的店铺，质量问题或卫生问题都可能频繁出现，吐槽者也不断。但对于明星来说，一件普通的事都会被放大，所以明星卖的产品一出问题则必然闹上热搜，引来更多看客的批判，他们认为产品不仅价格高昂，质量还如此之差，是在明显地“割韭菜”。

事实上，明星“携流量”割韭菜翻车的事件不少。此前，欧阳娜娜推出的个人品牌“nabi”因千元浴袍质量差被骂上热搜，不少消费者质疑其“携流量”割韭菜。偶像明星黄明昊2020年推出潮牌TWOEX2，由于产品定价不合理遭吐槽。据了解，其短袖T恤定价在500元以上，而在2022年1月，该潮牌宣布公司业务调整，并关闭了天猫和淘宝及抖音店。

“明星凭借流量捞金的现象很正常，也符合市场发展的客观规律。明星借助自身的流量进行变现，而高溢价是其快速变现的过程，但这背后也存在一定的问题。”盘古智库高级研究员江瀚表示。说到底，抛开流量加持，明星潮牌终究要回归商品本质，接受市场的考验。对于粉丝而言，他们可以不计得失为爱豆买单，但当产品投放于市场上，消费者最终还是要看产品设计、价格和质量，权衡优劣后才会做出消费选择。明星潮牌借助于流量打开市场并无不可，但若是重流量轻质量，最终只能是收割粉丝，落得个一地鸡毛。