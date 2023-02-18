“磨剪子嘞戗菜刀” 小修小补是烟火也是民生

来源：新京报

作者：戴先任

中国商务部新闻发言人束珏婷2月16日在发布会上表示，近年来，商务部积极推进便民生活圈建设，会同有关部门先后出台指导意见和建设指南，在全国确定两批共80个试点地区，指导推动试点工作加快落地。其中提出，要让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活。

曾几何时，在一些城市的街头，那些“磨剪子嘞戗菜刀”的吆喝声已经很少听见了。和这些小摊一起消失的，还有修鞋、修自行车、配钥匙、改衣服、小家电维修等服务。但居民对于配钥匙等“小修小补”服务的需求，仍然存在。尤其是不少老年人，他们更需要此类传统服务和帮助。

事实上，“小修小补”并不是突然消失的。随着城市建设、新建小区管理也变得严格起来，没有为这些“小修小补”留下更多空间；一些老旧小区改造之后，原来的固定摊位也没了地方。此外，随着消费升级，人们对“小修小补”的需求也在下降。综合因素之下，似乎让“小修小补”服务喊声渐息人渐离。

过去三年，受疫情影响，与民众日常生活密切相关的“小修小补”服务，也受到诸多限制，诸如修鞋、修自行车、配钥匙、改衣服、小家电维修等手艺人，进入社区变得困难。随着社会秩序恢复正常，这些“小修小补”服务有必要逐渐回归百姓生活。

“小修小补”是民生刚需，方便的是居民日常生活。而“小修小补”还未到扫进“历史角落”的时候，城市仍要为其留出“一席之地”。促进“小修小补”回归百姓生活，也是在补齐便民服务设施短板。

商务部出台指导意见和建设指南，有助于这种“小修小补”服务的回归。此前一些地方的做法也值得借鉴，比如有地方设立“社区工坊”，吸纳了配钥匙、修锁、干洗缝补、理发等一众小服务。

不过，一些“小修小补”服务，确实存在管理难、食品安全隐患等问题。但只要规范管理，将其纳入统一管理的“正规军”，为他们留出合理的经营位置，划分经营区域，就能更好地服务民生。

“小修小补”看似不起眼，却是人间烟火，更是关系百姓生计。生活不能“四舍五入”，对“小修小补”这样生活中的“边边角角”也不能忽视。

“小修小补”，考验的也是城市管理者的“绣花针”功夫。鼓励“小修小补”回归街头，何尝不是城市人性化管理、精细化治理的进步？