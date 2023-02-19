性骚扰+职场霸凌？这家“四大”审计机构陷举报风波

来源：每日经济新闻

四大中素以“女性友好”著称的安永也被卷入性骚扰丑闻。

据了解，2月17日，安永女员工实名发布举报信，称安永大中华区管理咨询服务主管合伙人熊某对其及同事进行性骚扰。

对于上述情况，安永2月18日回应称，公司对不道德行为零容忍，将对事件彻底调查。

举报信直指职场性骚扰

还利用女下属对上级输送性资源

据券商中国，根据记者获得的举报信原文，一名自称是香港Core Business Consulting-Supply Chain & Operations团队(简称“香港SC&O团队”)的经理实名举报称，在2月8日的一次同事聚会中，大中华区高级合伙人Steven Xiong(熊某)对她及另一名女同事进行了性骚扰，包括不恰当的语言骚扰以及肢体接触。

举报人还同时指出，香港SC&O团队总监Hilbert及高级经理Florence两人在上述聚会中，存在利用女性下属作为对上级利益输送的性资源，并在事后恶意抹黑、污名化受害者的职场霸凌行为。

包括在工作延伸场合中召集催促女同事前来陪同老板、怂恿老板进行肢体接触。面对性骚扰的发生，两人作为团队核心领导人，不仅没有立刻制止保护下属，反而乐见其成，并在事后污名化受害者来为自身行为开脱。两人甚至在事发第二天，又开始着手安排三月熊某的访港“团队聚餐”。

举报人称，熊某直接管理大中华区包括内地、香港和台湾在内的SC&O团队，掌握Hilbert和Florence的升迁大权。而在香港，众人皆知本团队的生杀大权除了合伙人以外，就在这两人手里。

举报信中还提到，此事发生后，举报人及另一名受害女同事小A身心严重受创，连续几天精神萎靡、心理消极，小A甚至已决定为此求助心理医生。

安永回应：零容忍

独立部门内部彻查

据南方都市报，2月18日，安永公司回应记者称，该公司已即时开展独立的内部调查，违反公司内部相关准则的行为将面临纪律处分，公司目前不会对此事作出进一步回应或发表意见。

2月18日，记者多次联系熊某在安永公司公开电话号码，截至发稿前无人接听。

同日，安永公司公关部门就此事回应南都记者称，关于近日在社交媒体上流传的一份报告，其内容提出对数名安永人员的性骚扰和职场欺凌的指控，公司确认已经收到该报告，并即时开展了独立的内部调查。

回应提到，安永公司坚持对任何不道德行为持零容忍态度，并致力于维护包括诚信和尊重在内的核心价值观。任何违反《全球行为准则》(注：安永公司内部的准则)的行为都将会以严厉、果断和相称的纪律处分来处理。“在这事件上，我们已即时采取了措施，以确保相关人员的安全和福祉。我们尊重员工的个人隐私，因此不会对此事作出进一步回应或发表意见”。

据了解，安永公司的合伙人并非首次陷入性骚扰风波。2020年5月，安永海南分所合伙人刘某曾被公开举报哄骗年轻女性与其发展不正当关系。当时，安永方面回应媒体称，公司对此已展开内部调查，并于日前安排该合伙人暂时停职，直到得出调查结果为止。

系超百家A股公司审计机构

女性员工占比过半

据北京商报报道，作为国际四大会计师事务所之一，安永也服务了不少IPO公司，就2023年来看，已服务4家企业成功上市。

今年1月17日，润华服务、昇能集团双双在香港联合交易所主板挂牌上市，而两家公司的申报会计师均为安永。此外，A股方面，今年信达证券、格力博分别在2月1日、2月18日登陆沪市主板、深市创业板，两家公司的申报会计师也是安永。此外，安永还是超百家A股上市公司的审计机构。

独立经济学家王赤坤对记者表示，对于中介机构而言，除了其服务质量水平至关重要之外，公司风评也很重要，如果市场持续有负面舆情，也可能会对公司部分业务造成影响。

据南方都市报，举报人在信中说，希望公司不仅对加害者，更要对组织者、煽动者和恶意抹黑者做出严肃惩戒。“我不接受任何的道歉和赔偿，只希望正义能够伸张”。

2021年10月，安永发布的一份稿件显示，在安永大中华区有超过64%的女性员工，大中华区的领导团队中有约45%的成员是女性。