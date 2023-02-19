手机刚激活就看到满屏应用软件？规范预置软件势在必行

来源：经济日报

作者：康琼艳

手机刚激活就看到满屏的预置应用软件；手机没用多久，存储空间就被占了一半；想卸载却找不到入口……部分手机预置应用软件功能较弱，占据存储空间，还可能推送广告，影响个人信息安全，用户自己的手机却无法决定应用软件的去留，规范手机预置应用软件势在必行。

长期以来，为新机预置应用软件已成为各大手机厂商的“标准动作”。进入预置名单的软件涉及浏览器、输入法、影音、商城、金融、资讯、游戏等多种类型，其来源主要有三种：一是手机厂商旗下的应用，主要目的是为构筑手机品牌自身的生态；二是运营商在与手机厂商合作的定制机上捆绑搭载应用；三是应用开发商出于营销推广需要，在出厂前预先“铺货”。

按理说，手机厂商和运营商借“近水楼台”之便推广自家应用本无可厚非，应用开发商为自己引流也并非不可理解。但是在预置应用问题上，手机厂商不应忽略用户的感受。消费者普遍反感的不是预置安装行为本身，而是相关的应用无法被删除。这一带有强迫性质的操作，不仅不会增进消费者对手机品牌和应用软件的好感，反而带来诸多差评。

一方面，预置应用软件影响了消费者使用体验。另一方面，预置应用软件潜藏侵权风险——有的强行推送广告、过度索取权限，甚至在用户不知情的情况下，采集用户信息，侵犯隐私权。

近年来，相关部门接连出台了多项举措规范应用软件预置行为。2013年，预装APP实行申报制度，正式被纳入监管；2017年，规定“基本功能”外的软件要可以卸载；2022年，进一步明确了“基本功能”的类型、范围、数量，并要求提供安全便捷的卸载方式供用户选择。值得关注的是，帮消费者夺回“卸载权”远非看上去那么容易。有的厂商在“基本功能”四个字上玩起了文字游戏，有的厂商尝试通过更为隐蔽的方式推广应用软件。

治理为何如此困难？原因就在于背后强大的利益驱动。随着中国手机硬件产业链的高度成熟，手机硬件毛利率越来越低，智能手机的竞争逐渐从拼硬件、拼配置向拼软件、拼服务过渡，加码应用软件生态成为各大手机厂商突围的方向。作为手机厂商盈利的渠道之一，预置应用软件不仅贡献了规模庞大的收入，而且实现了绑定客户、抢夺市场、进行产业链推广的目的，以至于出现“手机还没卖出去，就已经回本”的奇葩现象。

规范预置应用软件，需要各方协力推进。手机厂商要通过产品和服务的创新塑造自身差异化竞争优势，逐步摆脱对预置应用软件的依赖，把选择权还给消费者。应用开发商应努力凭借软件自身的吸引力，而不是强买强卖留住消费者。监管部门则要不断细化相关措施，增强标准规范对预置应用软件的约束力，真正实现谁的手机谁做主。