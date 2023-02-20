统一教师着装，有这个必要吗？

来源：澎湃新闻

作者：与归

教师也要统一着装？近日，中国辽宁丹东市教育局公开一则对人大代表《关于加强教师着装仪容管理建议》的答复称，教师群体统一穿着职业装，将是未来的主要发展趋势。丹东拟在着装种类、数量、款式、资金来源等方面深入调查研究，形成完善的方案并先行试点，积极推动教师穿着职业装。

教师的着装问题，时不时会引发讨论。的确，丹东市教育局所称的“一部分教师在校着装五花八门，穿着随意，甚至是奇装异服，打扮怪异，或者邋遢”的现象少量存在，但这可以按照《中小学教师职业道德规范》对着装仪容“大方得体”的要求去管理，没必要对教师着装整齐划一。

这就好比因为有小朋友爱吃不卫生的零食，就要求所有小朋友只能吃饭。问题的严重程度、存在范围，和解决办法的费力、费时、费钱程度，并不成正比。至于“未来趋势”的判定，很多网友表示并没有感受到，那么这又是如何看出的？可有相应的资料依据和调研数据？对此，或许也可以有更多解释。

关于教师统一着装问题，中国国务院办公厅在1986年、2003年先后两次下发通知，明确了统一穿着制式服装的批准权限在国务院，地方各级人民政府和国务院各部门均无权批准；而且，其中也只规定了公安机关、法院、工商、税务、交通等13个部门人员的统一着装，教育部门未在其中。

细看这13个部门，其实有着自身的特点，它们基本都是涉及到执法的部门，尤其是其中一些部门还需要经常在户外的公共场合开展执法活动，统一着装可以提高辨识度，维护执法的严肃性，同时也能震慑违法犯罪活动。

和这些部门不同的是，教师的工作场景往往比较固定，一般就是在校园内、教室内，面对的也不是办事民众或执法对象，而是学生。课堂当然需要一定的严肃性，但是有没有必要让教师都穿一个样呢？窃以为，哪怕从教学效果和课堂氛围的角度讲，教师自身的个性和活泼也是必要的。

再退一步说，尚有很多政府部门没有统一着装，更何况教师群体呢？教师只是专业技术人员，公立学校一般是事业单位，且教师队伍里还有很多民办学校的教师。在统一教师服装的操作中，其实恰恰忽略了最有发言权、最直接相关的群体——教师。到底要不要统一服装，不妨先问问教师，征询一下他们的意见，先形成民意基础。

统一教师服装，还有一个直接问题：钱从哪里出？是地方政府给予财政拨款还是教育部门自行筹集？抑或是让教师交钱购买或者从工资奖金里扣除？这些都是触及到切身利益的问题，尤其是在一些经济还不发达的地区，问题就会更加突出，也可能引发不必要的矛盾。

或许有一天，关于统一着装，教师的意愿问题和资金问题，都不再是问题了，职业装本身的设计也能赢得广大教师的喜爱，那么推行教师职业装就是水到渠成的事。关键是，渠的建立需要一个过程和时间，如果渠未成、水已至，显然不好收拾。

