大学教师高中演讲，为何“翻车”？

来源：澎湃新闻

作者：柳早

一则题为“合肥教育名师陈宏友讲座中被学生轰下台”的视频+图文网帖，2月19日上午在微博、抖音等多个中国网络平台上广为流传。

据网帖介绍，2月18日下午，合肥师范学院副教授陈宏友前往安徽省庐江中学进行感恩主题演讲。因PPT无法正常打开，陈宏友先讲了一些内容，“其输出的价值观大多和功利性相关，其中不乏一些低俗的内容”，包括“同学们读书就是为了钱”等话语。这引起了一名在座同学的反驳，其上台从陈宏友手中拿过话筒，并说道：“我们学习是为了中华之崛起而读书！”，引发全场听众热烈反响。

随着网帖的传播、发酵，各方的回应纷至沓来。最新消息是，合肥市高度重视，责成庐江县成立调查组，对庐江某中学把关不严，予以调查问责；同时，省教育主管部门已责成陈某某所在高校党委成立调查组对陈某某进行调查。而合肥师范学院相关负责人接受澎湃新闻采访时表示，18日晚已对陈宏友停课处理。

据陈宏友说，自己讲的是“同学们要通过自己的努力改变命运，走向全国、走向世界”；同时，他也承认自己在讲话中有对性别、国籍与族群采用了“调侃的说法”。但在网络流传的信息里，这位老师的话语却低俗得多，也很刺耳，引发现场学生反感、被“轰下台”也在情理之中。

究竟是当事人轻描淡写，还是有些人断章取义甚至上纲上线，要靠调查组在查看了完整视频、走访了现场人员等情况后，公布权威调查结果，才能作出判断。

从现有信息可以确认的是，网传内容不是当天演讲的正式内容部分，而是陈宏友为了活跃气氛即兴发挥的一段演讲。或许正是这种“非正式”，让陈宏友开始“放飞自我”，丧失了边界感，在一些敏感、严肃话题上开起了轻浮的玩笑，戳中了部分学生的神经。

这同样应当引发反思。一场面向中学生的讲座，受众基本是未成年人，他们的三观还处于塑形期，经历的也是一以贯之课堂教育。学校也好，老师也罢——包括来校演讲的社会人员，应当考虑他们的心理特征，在话题选择和内容表达上做好把关，避免随意输出一些在成人世界尚且不符合主流文明价值观的灰色言论，引发他们的反感。

就像陈宏友被诟病的“功利性的价值观”，如何能和中学生所接受的教育和价值观相匹配？对于“为什么而读书”，社会对年轻人的期待从来就包含了丰富的内涵，怎会如此狭隘、陈腐？

虽然学生“抢麦”的一幕有些戏剧化，但这也说明面对心智逐渐成熟的学生，固有的高高在上的单向教育输出是不合适的，各类课堂的互动——哪怕是对立的、激烈的互动，也都有可能发生。

这也为广大教育工作者提了个醒，指望学生对自己的讲课内容不加批判地全盘接受，是不现实的，年轻一代有着自己的独立思考习惯和能力，他们也知道如何去表达情绪，抢麦或鼓掌更是一种勇气的彰显。这也为老师们设计课程、演讲内容提出了更高要求：哪怕“活跃气氛”也不能无所顾忌、太过随意。

目前，涉事老师“已被停课，在家反省”。希望此事能够给当事人和教育工作者提供一面镜鉴，面对有血有肉、有自己价值判断的年轻学生，尊重他们的认知能力、避免言谈间的冒犯，是十分必要的。

