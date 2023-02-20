照片视频、应用舍不得删，你是爱囤积数据的“数字仓鼠”吗？

来源：扬子晚报

手机内存频频告急，为了存储资料，买了一个又一个硬盘，云盘账号买了一个又一个，看到喜欢的、感觉可能有用的内容统统都要放入收藏夹……

在日常生活中，囤物癖和极简主义者恐怕是水火不容的两个群体了，囤物爱好者们喜欢囤积收藏各种各样的东西，或许放到保质期都不会被开封的沐浴露，放进柜子后转过头就忘记的各色零食罐头……囤物爱好者们像只小仓鼠，在囤物中获得了安全感和满足感。而在诸多囤积癖中，还有一种特别的囤积爱好者，他们囤积的不是具体的物品，而是大量数据。

照片、视频、应用、文档……数字仓鼠和永远不够的储存空间

“现在我手机就天天提醒我说内存不够了。”孙女士表示，她或许称得上是一只典型的“数字仓鼠”了，她256G内存的手机目前已经使用了239.9G，仅剩16.1G可以使用了，是什么在挤占手机内存？从孙女士的手机存储空间分布来看，应用数据和照片视频文档构成了占用内存的最主要的部分。孙女士告诉记者，她的手机里大概有八十个应用软件，但是这些软件并不都是高频使用软件，“万一哪天就用得上呢？”

除了越来越“膨胀”的应用软件数据外，大量照片、视频的文档成为消耗储存空间的主要组成部分。“我已经在考虑买一个更大内存的新手机了。”那要如何解决旧手机中的数据呢？“买同品牌的，这样就可以用云空间了。”

内存告急的不仅是手机，还有电脑。孙女士的个人电脑兼具个人生活娱乐和工作两种功能，生活娱乐类的应用数据和工作中留下来的大量文档、视频将电脑塞了个满满当当，“我电脑有1T的内存，现在就剩100G左右了，还在想要怎么办。”孙女士的云盘也是塞满了各式各样的文件，“一个网盘都已经满了，我现在开了一个新的云盘账号还买了会员，空间是大了一些，但也用了不少内存了。”

定期整理、分门别类、硬盘保存数据囤积也有强迫症

虽说现在的手机都能智能分类出来“相机”“截图”“微博图片”等相册，但是对于一些有整理强迫症的数字仓鼠来说，手机默认的几个分类可远远不够。记者联系到陈先生时，他刚刚把近期的手机图片和视频整理完，17G的图片视频现在已经分门别类地放在了他的手机当中。

“我基本不删除资料。”陈先生表示，“我手机里有一个专门的文件夹来放整理好的东西。手机拍的照片和网上存的图片都会按照内容分类然后统一放在这个文件夹里。”这些照片视频的分类细致到图片的主题、内容，比如在网上看到了一些养猫的科普文章，就会截图保存到“养猫常识”，平时锻炼时他习惯截图保存当日锻炼的情况，这些截图也有专属的图集。

和孙女士使用云盘、云空间的习惯不同，陈先生从来不使用云端空间来保存自己的数据，“说到底云盘就是一套服务器，服务器如果倒闭了，你数据就没了，存在自己的电脑、手机或者硬盘里还是更安心一点。”陈先生补充道，“而且云盘上传下载都要时间，没有VIP的话还很慢，另一方面我也担心云盘可能会泄露数据，云盘作为过渡中转或者临时存放还行。”为了妥善保存自己精心囤积的大量数据，陈先生坚持做精细的备份工作，“我会定期把手机和电脑数据同步。”

面对这些乱七八糟的原始数据，为了保持数据分类的整齐美观，陈先生长期保持着整理的习惯，“有空就会整理，可能会整理持续一个月。如果要专门抽时间来弄，大概会集中花个三天的时间。”陈先生在硬盘上的投资也比较舍得，他目前持有两个1T的硬盘，存满后还准备继续购买，“毕竟数据无价，在这个上面不能省钱，一旦觉得硬盘有点问题了就要马上换新的硬盘转移数据。”

虽然孙女士和陈先生两人处理囤积数据的习惯各有不同，但是要问起两个人为什么都不愿意去删除以前的数据资料，回答倒是出奇的一致，“万一以后用得上呢。”

“进我的收藏夹吃灰吧！”虽然没时间看但还是“一键收藏”

对于深度使用手机和互联网的用户来说，各个应用的收藏夹也是数据囤积的“重灾区”，看到喜欢的、感觉可能有用的统统都要收藏起来，康女士就是其中一位。“网站的收藏夹我很少会分类，不过我收藏的那些网址、视频，很少会再打开了。”

“我平时B站和小红书看得多，感兴趣的就会收藏，有的时候也简单分类，但基本都没有再打开看过了。”康女士表示，“而且我整理空间的时候，明知道自己不会再看，但是因为种种原因，还是会犹豫要不要删除。”此外，淘宝等购物网站的收藏夹也是类似，收藏了一大堆后自己都不记得自己收藏过这个东西，甚至于有的商品、视频已经显示失效了。“对于这些失效的收藏，我也只能一键切换失效模式全部删掉，然后等着下一批失效。”

和记者正聊着时，康女士打开了自己的B站翻看收藏夹，意外发现在B站的“稍后再看”里面居然还有二十多条自己没看的视频，“没想到还有这么多视频没看，我都不记得这是什么时候放进去的了。”

在各种减肥健身教程、美食料理教程的视频下，都能看到不少网友发言：“进我的收藏夹吃灰吧”，收藏了大量的视频、图文但是基本都不会打开来再看一次并非罕见现象。

互联网时代有必要“断舍离”吗

豆瓣小组“收藏夹不吃灰”和“数字极简主义者”两个小组中汇聚了一群下定决心要做数字“断舍离”的网友，在“收藏夹不吃灰”小组中，组长做了如下的简介：“在如今这样一个知识焦虑的时代，符号化的收藏方式已经不知不觉定义了我们的生活……我们中有多少人能够真正做到定期或者不定期地回头去翻翻看自己当初视为宝藏、开心收藏的内容？或许不多，至少目前来看，我做不到。”

近些年来，数字极简主义成为一个热门概念，在繁杂的碎片化信息时代，停在我们手机、电脑中的大量碎片化的信息是否有存在的必要也成为人们热议的话题，对于“数字仓鼠”们来说，每一点碎片的信息都可能有用，每一张不经意的照片都是生活的痕迹；但对于数字极简主义者来说，这些冗杂的碎片信息或许并不能够提升效率，反而只会令人更加懒惰，让收藏夹更为臃肿。美国传播学者罗伯特·哈桑在《注意力分散时代：高速网络经济中的阅读、书写与政治》一书中将之描述为：数字媒介迫使人们保持着一种“随时在线”的状态。这种状态将使用户持续对媒介信息保持关注，从而在现实空间与媒介空间中来回穿梭，呈现出一种“慢性注意力分散”的状态。

“我觉得我们这些小仓鼠可能就是缺乏安全感吧。”孙女士这样思考自己囤积数据的习惯，尽管90%以上的数据都不会再起到作用，但这些数据的存在给了“数字仓鼠”们在庞杂的互联网空间中难以言喻的心理满足感和安全感。互联网时代，数据与个人的情感、回忆深度绑定，适度的剥离或许更能让人在信息洪流中找到属于自己的一叶方舟。

