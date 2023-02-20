“颜值打分”风靡社交平台 媒体：不科学也没必要

来源：“央视网”微信公众号

颜值高低，似乎是门“玄学”：早上对着镜子里素颜的自己，觉得鼻子不是鼻子，脸不是脸；傍晚回家，又觉得美得不可方物，真应了话剧《恋爱的犀牛》中的台词“黄昏是我一天中视力最差的时候”。

如果让你给自己的容貌打分，你会打几分？是满分10分还是刚及格的6分？

如今，这个游戏已经升级了：花钱让陌生人给自己打分。

颜值是“正义”还是生意？

一块竖屏、一支触屏杆、一个麦克风、一把椅子……在中国某一短视频平台上，每天都有一些主播对别人的五官形状、骨骼比例、衣品、身材等方面进行一番点评，然后给个分数。

——“小美女，你这张脸长得很大气，眼神让我看到骨子里不服输的劲头，颜值9.5分。”

——“你长得还不错，平时是不是有点强势，我看不到温柔的一面，我给你8.7分。”

——“丰满圆润，一看就不好追。头发长，要的彩礼一定不少。如果鼻梁再高一点，那就更美了，8分吧。”

——“很多女生想知道，自己在男生的眼中是不是很漂亮，今天我给你提供一份女生颜值打分表，你可以好好对照了解一下哦。”

在购物平台或社交平台上搜索“颜值打分”，一种“颜值生意”会浮现出来。

只要上传相片，再花几块到几百元（人民币，下同）不等，一个人的身材和脸就可以得到看似诚意满满的鉴定。

商家会从买家的眉毛的形状、额头是否饱满、眼睛、鼻型以及身材等各个方面进行评判，判断出买家是哪种类型的女性，并在1至10分中对买家的外貌进行打分。

从打分标准看，商家基本是依据男性的审美标准对用户的外貌进行评价。商家宣称是“专业团队”，但对女士评头论足的劲头，和一些网络留言差别不大。

还有人制作出了女士评分表，方便用户对照参考。

如果想要更全面的颜值和身材分析，价格就会飙升。不过只要钱到位，卖家还会为客户提供专属的的穿搭、妆容、发型、护肤等建议。

无论玩法多么花哨，最终殊途同归，还是要回到“点击下方链接，家人们赶紧下单”上来。

美不美，谁说了算？

颜值打分，看似是个乐子，背后隐藏了不少问题：谁定义了美的标准？谁又在接受这个标准？

社会环境影响着我们对美的看法。俗话说“人不可貌相”。不以貌取人，是中国的传统价值观。移动互联网的普及，为女性提供了丰富的自我展示的空间。

在一些短视频平台上，“看脸”成为很多人决定是否停留观看内容的首要因素；

双眼皮、大眼睛、巴掌脸、高鼻梁、皮肤白、身材高瘦……一些商家通过广告潜移默化地把这些元素定义为“美”，进而“制造”出购买需求；一些网络平台过度运用滤镜，让“美”呈现出不真实的状态，使得一些年轻女性在不知不觉中被裹挟其中，不由自主地接受这种“标准”，甚至来塑造自己的身体。“颜值即正义”一度受到推崇。

近些年，医美行业不断推动着人们走向“更美”。据专业机构统计，预计今年中国医美市场规模将达到3115亿人民币（约606亿新元）。从某种意义上讲，医美帮助一些女性按照愿望实现“变美”,获得了更多自信。但审美趋势在技术的帮助下，也显得趋于单一、狭窄。

这些元素推崇和展示的美，似乎成了“标准答案”。那些被认为不符合“主流标准”的人，特别是一些年轻女大学生，则会出现不同程度颜值焦虑。

颜值，从字面意义上看是长得好看的程度，但值这个字也体现了量化，表示长相可以按照普遍认可的“标准”被打分被比较。这让女性的颜值，从某种意义上成了商品，被物化和待价而沽。如果分数不高，会让人更加焦虑。

现代技术下的传统“凝视”

颜值打分让女性受到了更立体的“凝视”。

法国哲学家福柯在自己的“凝视理论”中提出过一个观点：“用不着武器，用不着肉体的暴力和物质上的禁致，只需要一个凝视，一个监督的凝视，每个人都会在这一监督的凝视下变得卑微，就会使他成为自身的监视者，于是看似自下而上对每个人的监督，其实是由每个人自己加以实施的。”

关于容貌，中国自古以来的几乎说的都是女性，因为在封建社会中，男性视角中的女性，是女性容貌标准的建构基础，女性属于被“凝视”的一方。

现代社会的价值观倡导男女平等，但在网络时代，颜值打分反而强化了女性被“凝视”的倾向。一些女士的形象被打分评价，使得她们被网上的“他者”凝视后，转向自我凝视、自我怀疑，甚至反思自己是否达到了他人的要求。

“网上有各种美妆博主，还有各种类似于视频教程的东西，教你怎么显脸小，显眼睛大，显鼻子挺，很详细。”

一位玩过颜值打分的女士告诉央视网记者，自己会认真考虑商家给的建议，“有时候男的给女的打分挺高，女的给女的打分比较苛刻，让你心情不爽。”

高度发达的互联网媒介，形成了全景式凝视，不仅没有解决颜值焦虑的问题，反而让一些女性失去客观自我评价的耐心，甚至为迎合某个标准相互贬损。

美不该圈禁在某种标准下被凝视

怎样接纳自己的容貌，是许多人一生面对的话题。

爱美之心，人皆有之。崇尚美，追求美是人之常情，但不能因此过分夸大外表的作用。

在年轻人中，茶余饭后把“颜值即正义”作为娱乐谈资，开个玩笑放松一下心情并无大碍，但切勿当真，并由此沉溺于错位价值观当中。

互联网的“放大镜效应”，过度提升了颜值的重要性及影响力，容易使错位或畸形的价值观蔓延，值得高度警惕。

美本该是多元化的，有弹性的，动态的，是不被定义的，更不该被圈禁在某种标准下，不能为了迎合而迎合。每个人都是独一无二的，都拥有属于自己的美，如同花朵一样：花期不同，形态和颜色也不同。

高颜值和精致的外表可以被视为一个加分项，但不应该是一个标准，一种指标。没有人有资格，量化评估他人的形象。

颜值打分，安放不了容貌焦虑。只活在别人的眼光里，注定是输家。人生的价值不在颜值上，不必焦虑他人拥有而自己没有的。

成为一个有自信、有内涵，积极向上的人，才能实现更好地向阳成长。