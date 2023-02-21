来源：中国青年报

2月19日，北京天气晴好，阳光和煦，没有风，很适合在草皮上奔跑踢球。位于西南四环的一处球场，两队还不到10岁的孩子在玩半场“友谊”赛。绝大多数孩子还没有在相对正规的培训机构“练过”，场上确实热闹：大家没有固定位置，足球滚到哪里就追到哪里；场下比场上还要热闹：心急的家长不断大声吆喝，并不管孩子能不能听见，而一个似乎是被临时拉过来充当教练的年轻人情绪也有些急躁，喝水休息时还“嘱咐”自己这边的孩子，“可以踢他呀”。

一场本应以培养兴趣为主的亲子“少儿足球赛”就这样被“带歪了节奏”。据记者长期观察了解，类似场景几乎每天都在不同球场上演——中国足球的“黑”与“白”，在最根基的土壤层已经混淆了颜色。

看上去这并不是涉嫌违法违纪的一任或几任国字号教练、一任或几任中国足协领导所能辐射到的角落，但中国足球的落后“自上而下”和“自下而上”并无实质性差异，如果细算权责，除首要的“领导责任”外，产业链条中各个环节对“足球”以及“行政足球”和“形式足球”的理解与认知同样糟糕。

从上到下 脸“黑”了

过去4个月，中国足球惊雷阵阵，这场还在酝酿中的风暴已经足够直接而且震撼：2022年11月26日，国家体育总局官网公告，中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查；2023年1月19日，国家体育总局再发两则公告，一是中国足协执委、原秘书长刘奕接受监察调查，二是中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮接受审查调查；2023年2月14日，国家体育总局官网最新一则令人触目惊心的公告，称中国足协主席、党委副书记陈戌源涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

目前可以得出的结论是，随着审查调查进程，还会有更多此前不为球迷所知的违纪违法事实得以公布，就如2022年12月，广东省纪委监委对省运会男子乙A组(15岁)决赛假球事件进行调查，包括广东省体育局党组书记、局长在内的16名党员干部受到严肃问责，其中广东省足运中心主任被撤、广州市足协主席被免——倘若不是专职人员组成的调查组查明真相，这场变色的决赛又将带着诸多疑点被挂在中国足球账本当中。

事实证明，足球反腐打假没有禁区。眼看又要到中国足球代表大会(换届大会)召开的关键节点，球迷想知道的是，下一任中国足协主席，会以怎样的姿态完成与足球界违纪违法事实的切割，又会以怎样的姿态树立中国足球的新形象。

“中国足协主席”怎么了

中国足球一路走来，处处坎坷，“中国足协主席”更是“高危”岗位。

依照中国足球协会章程，中国足球代表大会拟定每4年举行一次换届选举。2014年1月21日，第十届中国足球协会会员大会在香河国家足球训练基地召开，时任国家体育总局副局长的蔡振华全票当选中国足协主席——这是中国足协第十任主席，时任国家体育总局足球运动管理中心主任张剑当选中国足协常务副主席兼秘书长，以备战2016年里约奥运会和2018年俄罗斯世界杯为核心任务的中国足协领导机构正式成立，由于此前卡马乔带领的国足早早无缘2014巴西世界杯，球迷自然希望这一届中国足协能够让中国足球改变落后面貌。

中国足球历史上最重量级的改革措施，便是在2014年至2018年这一周期之内推进并初见成效的：2015年2月，中央全面深化改革领导小组第十次会议审议通过了《中国足球改革发展总体方案》，2015年8月，国务院印发国务院足球改革发展部际联席会议办公室制定的《中国足球协会调整改革方案》，这是此后20年中国足球改革发展纲领性文件，也正是在这一年，中国足球协会与体育总局足球运动管理中心“两块牌子，一套人马”的组织架构被坚决拆分，中国足协在2016年成为独立社团法人，国家体育总局足球运动管理中心亦于2017年1月完成注销。

改革力度够大，但10年之后复盘，“脱钩”后的中国足协并不可以“脱离”相关行政管理部门“办事”，“方案虽好，落实却难”成为诸多工作人员的共同感受。更何况足球事务千头万绪，监管的瞬间失位便有可能造成严重后果，比如这一改革周期内的“卡马乔事件”，而教育部体育卫生与艺术教育司原司长王登峰也正是在2014年换届大会上当选中国足协副主席主管校园足球工作。

“足球改革发展的核心与龙头，就是调整改革中国足协”，但啃下了“脱钩”这块难啃的硬骨头，随之而来的各方协调矛盾又成为中国足球发展道路上不曾面对过的阻碍——为解决新问题，让更多社会力量介入中国足协管理层面，2018年8月，还是在香河国家足球训练基地，中国足协换届筹备组组长陈戌源当选新一届中国足协主席，国家体育总局副局长、中国足协党委书记杜兆才，中国足协女足青训总监孙雯，中国足协执委高洪波3人当选中国足协副主席。

翻阅2018年中国足协全员大会采访笔记，陈戌源多次提到“跳出足球看足球”，这也是这位曾经的中超联赛冠军级别“掌门人”得以“换位”的最重要原因。只是5年过去，当初存在的问题仍然存在：各级国家队成绩不理想、与世界先进足球水平差距进一步拉大；国家队打胜仗能力不足，运动员素质能力和心理素质不高，能力作风、成绩状态没能体现足球改革成效，同人民群众期盼相距甚远；青少年足球发展不平衡不充分，基础比较薄弱；校园足球与专业青训体系的衔接不够通畅，体教融合的体制机制障碍和政策壁垒在全国部分地区依然存在；青少年足球人口规模虽有扩大，但‘塔基’薄弱，足球场地缺乏和教练员人才短板的制约效应日益凸显……

显然，单靠“中国足协主席换人”，无法实现中国足球的整体进步。

足球发展规律“没有秘密”

不谈中国足球形象受损、最大规模职业联赛招商难度加大，只说最具体的国字号球队今年所面临一系列重大赛事，也绝非新任中国足协主席一声令下就能反败为胜——哪怕是去年拼下亚洲冠军的中国女足。

除今年9月底主场作战的杭州亚运会，中国女足还有7月底女足世界杯大赛任务。由于小组赛首个对手丹麦队并非欧洲一流球队，全力以赴的中国女足尚有机会放手一搏，争取赢得小组出线契机。而对女足而言，年底的奥运会预选赛更为凶险：今年10月，中国女足将与日本女足、朝鲜女足、澳大利亚女足、韩国女足在2024巴黎奥运会亚洲区第二阶段预选赛中亮相，包括第一阶段晋级的7支球队全部12支球队分为3组进行淘汰(3支小组第一球队与1支成绩最好小组第二球队出线)，最终4强球队通过主客场决出两张巴黎奥运会门票。这意味着最有可能为中国足球“争光”的中国女足，是否有足够实力确保能够达到2022年《中国女子足球改革发展方案(2022-2035年)》中“力争获得2023女足世界杯、2024年奥运会前8名”之要求，还需实践验证。

因此中国足协换届与改革的评价，现阶段不宜以国字号球队成绩作为唯一衡量标准——全球足球强国所展示的足球发展规律，既不神秘也不复杂，无非顶层设计合理得当、办事态度老实认真，唯此经至少10年努力，一代代青少年球员夯实基础，才能缩小差距，各级国字号球队才有可能在洲际大赛中与亚洲强队平等对抗，让“脸黑”的中国足球洗白自身，以证明“中国足球真的可以站起来了”。