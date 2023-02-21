修改部分付费用户权益 爱奇艺“纠错”？

来源：北京青年报

2月20日，爱奇艺宣布修改部分付费用户权益，一方面，恢复现有黄金会员720P和1080P清晰度的投屏服务；另一方面，爱奇艺黄金、白金、星钻VIP会员可在5台设备上登录，不再限制登录设备种类，在同一时间播放的设备不限种类，只限数量2至3台。截至发稿，优酷和腾讯视频均未进行跟进回应。专家表示，行业不仅需要自律，还需要出台相应统一规范，约束平台行为。

曾因投屏清晰度被起诉

近期，针对长视频会员的质疑声不绝于耳，北京青年报曾发表《长视频平台乱象屡遭网友吐槽 套娃式会员被指薅消费者羊毛》《种类越来越多，会费越来越贵，权益越来越少，长视频平台花式收割套路的背后》等系列报道，揭秘长视频会员收费背后的套路。

爱奇艺恢复会员投屏清晰度服务，或许与一位用户的起诉有关。一名7年会龄的爱奇艺会员表示，此前使用时投屏可以选择任意清晰度，而2023年1月11日，他突然发现爱奇艺将黄金VIP会员投屏清晰度限制在480P，如需更高清晰度则必须升级至更高级别会员。对此，他认为爱奇艺单方变更合同条款，已经构成违约。该用户表示，不要求民事赔偿，只要求爱奇艺在会员期限内，不得以任何方式限制投屏清晰度。该用户因此将爱奇艺告上法庭，北京市互联网法院已于1月29日立案。

另一名用户则反映，今年2月2日，3台设备同时登录会导致封号，想要解封需要充值更贵的会员。在询问爱奇艺客服后，其表示，不存在需充值更贵会员才能解封的情况，这次事故是由于技术原因造成部分用户点击解封页面时跳转到了错误的页面，不过这一说法遭到用户不满。

爱奇艺优化会员服务

针对会员投屏清晰度和登录设备数量的限制，爱奇艺为2023年2月20日仍处于订阅状态的爱奇艺黄金VIP会员，恢复720P和1080P清晰度的投屏服务，单月卡/季卡/年卡的会员可使用至本次订单结束；连续包月/包季/包年的会员，如后续不断订，可持续使用。

在登录设备数量上，从2023年2月20日起，爱奇艺黄金、白金、星钻VIP会员可在5台设备上登录，不再限制登录设备种类，在同一时间播放的设备也不再限制种类，即黄金VIP会员(手机/电脑/平板电脑)任意2台；白金VIP会员(手机/电脑/平板电脑/电视等)任意2台；星钻VIP会员(手机/电脑/平板电脑/电视/VR等)任意3台。当播放设备数量达上限后，系统会提示用户选择希望使用的播放设备。如遇IP地址异常等安全风险导致账号锁定，用户可通过修改密码解除锁定。

可以看出，声明中提及的投屏清晰度优化只针对目前已付费用户，后续新会员用户并不能享受同样的服务。此外，针对用户反映的国内外限制HDMI连线播放功能双标、会员看专属广告等问题，爱奇艺并未做出改进。

腾讯与优酷均未跟进

不过，截至北青报记者发稿，腾讯视频、优酷均未对此进行跟进。

实际上，各平台都对上述两个方面有所限制，而“封号”则是动不动就会被用上的管理手段。比如，优酷表示，已于2022年12月20日更改会员登录规则，此举目的是为保护用户账号安全，打击黑灰产，并且考虑到绝大多数用户的使用习惯，用户账号最多可同时登录3台设备，包括手机端1个，Pad端1个，电视端3个，电脑、网页、车载和其他各1个。

腾讯视频表示，同一腾讯视频VIP账号只允许本人在最多5个设备上使用，同一时间同一腾讯视频VIP账号最多可在2个设备上观看。超级影视SVIP最多在8个设备上使用，同一时间最多可在3个设备上观看(微信渠道只能同时登录1个账号)。

根据腾讯视频账号保护规则，超出上述范围使用的，一经系统核实将自动封禁该账号。若收到封号提醒或已被封号，请尽快退出非本人设备或修改账号密码，以免账号被封禁或再次被封禁。第一次被封禁封号时间为30分钟，解封方法包括：手机号验证后立即解封；非SVIP用户，可开通SVIP立即解封；等待解封时间自动解封。第二次被封禁时间延长至一天，第三次延长至7天。同一账号解封后多次被封，系统核实后腾讯将根据平台规则与相关协议对账号进行永久封号等处理措施，同时有权收回该账号的VIP资格。

在投屏方面，优酷在去年也增加了限制，大屏幕投屏成为了专属会员功能。用户反映部分剧集在投屏过程中会提示“试看6分钟，升级酷喵VIP看全片”的字样。其用户协议中规定：“优酷VIP会员服务可在手机端、平板电脑端、电脑端使用，不可在电视端使用。”如果需要升级电视端会员，则需要开通488元一年的酷喵会员。

专家看法

确保平台稳健发展 需自律和他律结合

“爱奇艺此次修改会员协议，肯定是和之前长视频平台调整了投屏和多设备登录的权益，引发了用户的大量不满有一定关系。所以爱奇艺主动调整相关的会员权益，也是为了自己品牌口碑的考虑。作为头部的长视频平台，它率先去调整会员权益，最起码爱奇艺拥有了率先变革、敢于认错的一个良好口碑。”资深产业经济分析师、钉科技创始人丁少将告诉北青报记者。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，长视频平台应当给予此前被封号用户一些补偿。“应该给予补偿，又或者及时处理消费者的不满。视频平台要有服务意识，不能总是等到消费者怨声载道，采取‘被动’纠错，为积累口碑，有些事多做一点没有坏处。”

专家纷纷呼吁行业不仅需要自律，还需要出台相应统一规范，约束平台行为。“长视频平台是需要规范发展的，其实任何平台或者是交易的模式，都应该是自律和他律相结合的一个方式，来确保它的稳健发展。如果像现在只靠它的自律，在它的整个成本长期高于营利收入、长期亏损的情况下，让它依靠自律来提升用户体验，保障用户的合理权益是不太现实的。”丁少将说。

“尤其是作为商业公司来讲，逐利是它的自然动作，尤其是在亏损情况下，它的营销动作自然会变形。所以‘他律’是非常重要的，那么就包括主管部门行业协会、消费者组织，甚至出台一些办法政策法规等，这里边当然要听取消费者的意见，要来共同形成自律和他律相结合的模式，来确保长视频行业的健康可持续发展。”

盘和林表示：“如果消费者认可，5+2(设备登录限制)可以未来发展为统一规范，这也能满足大多数家庭现阶段的需要，但这种数量限定也需要和消费者充分沟通，因为随着经济发展，家庭播放终端在增加，适当增加设备有利于平台获得更多用户增量。”