来源：中国青年报

作者：伍里川

这段时间，某些专家又惹年轻网友不高兴了，他们提出的诸如“结婚年龄降到18岁”“年轻人没工作可以先结婚生子”“拿出三分之一存款买房子”等建议，被指脱离实际、信口开河，对民众的利益诉求缺乏真诚关切。

近年来，“专家建议”越发陷入尴尬境地，“建议专家不要建议”更是表达出某种愤懑、调侃情绪。其实，专家建议受到嘲讽不是今天才有的，想想“砖家”一词的由来就明白了。但一些专家似乎毫不在意，反而继续由着性子在表达时“跑偏”。

好的专家建议并非不存在，值得追问的是，一些专家建议为什么脱离了公众感受？

不妨以“婚龄18岁”之争为例。某些专家为促进生育出了些“金点子”，看上去很对路，但经不起推敲。决定个体生育意愿的关键要素，还是“成本”二字。当一个人的收入状况、居住条件、抚养力量不足以迎接一个孩子的到来时，生育意愿就可能会被隐忍，就算把年龄调得再低，又有何用？你又不能帮人增加收入、改善境遇。当然，年龄门槛的降低，确实呼应了部分人的需求，但对于激发“生育困境”中人的生育积极性，作用十分有限，还可能产生一些高中生辍学结婚等负面效应。

相关专家的离题万里、自说自话，是和公众想法或潜意识发生冲突的根本原因。一些建议的出发点是好的，但就是没有替群众好好算一笔账，也没有站在群众的立场感受人们的冷暖与喜忧。这也从情感上造成话语表达者和话语受众的割裂。

延伸而来的问题是，专家观点非得跟多数人感受一致不可吗？当然不是这样。专家发言不是非黑即白的事，要能体现知识分子和思想者的不俗胆识和格局。在这种情况下，专家建议和民间想法出现认知和感受上的差异、错位，毫不奇怪。这既反映出价值观多元的一面，也折射出由于知识层次差距、站位不同而造成的认知差异。此时，专家没有必要为这种差异和分歧感到不安，而完全可以坚持“本心”。否则，稍遇不同声音就妥协，是对真知和探索精神的自损、贬低。

“百家争鸣”本来就是人类文明生活的一部分，是推动社会进步的一种方式。古往今来，多少智者说的话，起初都常不被理解和支持，但随着时间推移，认知鸿沟逐渐被填平，专家观点也会被转化为大众常识。最初，“地球是圆的”之说，并不符合很多人的感受，但就此改口“地球是方的”，或者在两种立场间摇摆不定、含糊以对，岂不是可笑、可悲？

换言之，专家说的话有时具有一定的超前性、预判性，因而颇为令人惊愕，但这未必是专家故作神秘，而是科学的研究方法将专家引向高深之处，打开了震撼人心的新知画卷。对此，我们也不妨理性、包容看待。但对于专家自以为是、故作高深、错漏百出的建议，也不必为其掩饰。

那么，这个时代需要怎样的专业意见？专家建议究竟应该如何呈现，才能立得住，成为一个社会的重音？

我曾采访过上百名专家学者，因而深知，很多专家并非像有些网友说得那样，成天为了曝光度和虚荣而到处“胡说八道”。我们这个时代依然需要专业意见。我们需要更多更好的专业意见成为处事指引、治国良策。

今天，人们发出对专家建议的批评，不是因为社会不需要专业意见，恰恰相反，是因为有质量、有良知的专业意见还不够多，人们普遍担心被“坏”的表达挤占空间。

这样的专业意见理应是这样的——关切民生疾苦，应对痛点和难点，讲出振聋发聩的好主张；立足专业高台，爱惜羽毛，发出经得起时间和科学检验的肺腑之言，而不是不值一驳的时髦怪论；坚持真理，坚守良知，不为某个利益方站台，真正自由发声、严谨发声。

总之，我们的专家不能不懂民情民意，我们的专业发言不能如“何不食肉糜”那般愚蠢、堕落。