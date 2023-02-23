“摆拍式慈善”还要上演多久？

来源：工人日报

作者：何勇海

据2月21日《华西都市报》报道，近日，在某短视频平台，一位自媒体博主展示了大凉山一名老人和小女孩的简陋生活环境，称女孩是老人捡来的孤儿，两人相依为命。不少网友看后，纷纷留言想要资助这个家庭。后经当地多名村民确认，此博主的多条视频内容均是“导演”的，其还曾向村里的老人借钱摆拍“发钱”的视频，博主自称“资助”一名老人3000元，但视频拍完后，又收回了2800元。

互联网让做慈善不再拘泥于传统模式，公众参与公益慈善的渠道越来越多、热情越发高涨、氛围越发浓厚，这是一种进步。其中，一些自媒体博主也开始做慈善，这种新的慈善形式，在推动民间公益慈善事业发展的同时，也暴露出一些问题，比如内容真实度、信息可信度难辨等。近年来，以发钱发物仪式为内容拍摄视频或开直播，然后收钱收物走人的事件不时被曝光，相关主播大多是假慈善之名行营销之实。说白了，是滥用受众的爱心和同情心为自己谋私利。

这种“摆拍式慈善”，首先是对农村群众的恶意欺骗。边远地区的百姓确实需要相关部门、机构和社会公益人士的爱心资助，但把他们当成活道具、当成赚取流量的工具，无疑会让他们无比心寒。

其次，“摆拍式慈善”也是对向善的社会风气的无声破坏。如今，一些短视频和直播平台推出“互联网＋公益”模式，旨在依靠互联网的力量让公益活动获得更多关注、更高信任，从而更高效地筹集更多善款。假慈善横行，很可能会伤及真公益的开展。人们的善心、爱心经不起“摆拍式慈善”的消费，被破坏的社会风气也很难扭转。

此外，视频中很多桥段都并非真实场景，比如祖孙俩住的“破烂小屋”，其实只是放置生产工具的生产用房。如今，包括大凉山在内的诸多地区脱贫成果有目共睹，视频中的不实宣传，破坏了地方形象，也抹黑了当地的发展成效。

对类似主播假慈善真营销行为，有关方面必须严厉打击。目前，凉山州相关部门正在对事件展开调查处置，相关平台也要加强事前、事中、事后管理，一旦发现相关主播有造假行为，应立即采取停播、封号等手段予以处理。