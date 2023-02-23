理性看待房贷年龄期限放宽

来源：人民日报海外版

“房贷年龄期限延长到80岁了！”最近，这则消息在社交媒体上引发热议。

据了解，广西南宁有银行宣布将住房按揭贷款年龄期限延长至80岁。此后，杭州、北京等地也传出上调购房贷款年龄期限的消息。对此，一些人发出疑问：这是否意味着80岁的老人还可以借贷买房？

“房贷年龄期限延长到80岁是指借款人年龄和房贷期限之和不能超过80岁。”首都经济贸易大学教授赵秀池告诉本报记者。目前中国最长房贷期限为30年，如果以此新规计算，即50岁的购房者最多可以申请到30年的房贷。

一般来说，个人按揭贷款时长主要为10年、15年、20年、30年。年龄限制是对个人按揭贷款的年龄要求，通常在18岁至70岁之间。目前多数城市规定的房贷年龄期限为70岁。“此次南宁有银行提出把房贷年龄期限延长至80岁，但购房者年龄还是限制在70岁以内。”易居研究院研究总监严跃进表示，也就是说，申请住房贷款的购房者最高年龄限制为70岁，这一群体可申请的房贷期限最多为10年。

在业内人士看来，部分地区适度放宽房贷年龄期限，旨在进一步提振房地产市场消费。

“放宽房贷年龄期限，顺应了人口老龄化等趋势。伴随延迟退休政策出台，中老年群体的收入能得到一定保障，部分中老年人既有改善住房条件的需求，也有偿还住房贷款的能力。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军告诉本报记者。

从实践情况看，部分购房者也正结合新规考虑自身购房需求。

“我最近收到房屋中介发来的信息，说房贷年龄期限放宽到80岁了。”家住广西南宁的刘将告诉记者，去年他刚买了一套婚房，住房贷款尚未还清。“中介说可以用我父母的名字再买一套房，贷款人年龄和贷款期限加起来不超过80岁就行。我父亲今年60岁，按照这个贷款方案可以选择20年期房贷，家人正在考虑再买一套房。”

不过，专家同时提醒，购房者是否选择以新规借贷买房仍应理性考虑。“在‘房住不炒’整体定位下，消费者要理性考虑自身资产情况。如果确有刚需、改善性住房需求，且可以承担房贷利率下调、房贷年龄期限延长等利好政策支撑下的购房支出，可选择购置房产。”赵锡军说，“同时，银行作为放贷方，也要做好放贷前的审核工作和放贷后的管理工作，综合考虑客户的资金能力、还贷水平等，避免盲目放贷造成资金风险。”

除了放宽房贷年龄期限，去年以来，多地还陆续推出了降低首付比例、发放购房补贴、下调房贷利率等举措，以降低消费者购房门槛，刺激住房消费。

“部分地区放宽房贷年龄期限对楼市有一定刺激作用，如果中老年人是首套房，房贷利率较低，有可能替代了子女的二套房贷，一定程度上也是对当下提前还贷潮的一种对冲。”赵秀池说。她同时提醒，部分购房者在还款时选择以经营贷转房贷，属于违规操作，需要警惕。

“客观来看，经营贷转房贷需要通过中介绕道申请中小微贷款，而中小微贷款虽然利率低，但期限较短，每三年就要还一次本金，并不适合老百姓买房。更何况这本就是一种违规操作，随时可能被查处收回贷款并进行惩戒，也有可能遇到不良中介而遭到诈骗，购房者应避免此类操作，依规借贷还款。”赵秀池说。