职教质量低人才薪酬低 恶性循环该如何破解？

来源：北京青年报

作者：冰启

“互联网大厂”2万元月薪“践踏学历”？高职毕业工资还不如农民工？2023年1月，北京某院校一名硕士生发布的一则“吐槽帖”引发热议。无独有偶，据广东省发布的2022高职教育质量年度报告相关数据，广东高职院校毕业生平均月收入3869.21元，比此前国家统计局公布的去年农民工月均收入4615元还低700多元。

高等教育回报率，是指每多接受一年高等教育，收入待遇增加的比例。高等教育回报率越高，高等教育对受教育者的吸引力也就越高。我国高职毕业生的平均月收入水平较低，这意味着高职教育的回报率较低。破解这一问题，高职教育不能只回报给受教育者一纸文凭，而应该给受教育者高质量的技能教育，提高高职毕业生的就业竞争力与薪酬待遇。

近年来，针对如何提高职业教育的吸引力和地位，不少建议都指向要提高技能人才的薪酬待遇。然而，这遭到用人单位的质疑：如果技能人才真有高技能，提高薪酬待遇没问题，可很多职业院校毕业的学生并没有高技能，怎么给他们更高的待遇？这就让提高技能人才的待遇陷入恶性循环——待遇低，影响职业教育的地位和吸引力，进而影响职业教育质量，又反过来影响技能人才的待遇提升。

这一恶性循环，已经影响到各地的中职招生和办学。根据全国教育事业发展统计公报，2018年中等职业教育招生557.05万人，2021年中等职业教育毕业生375.37万人，这意味着有180多万中职学生中途放弃职业教育。考虑到统计口径变化，也至少有超百万中职学生中途放弃。调查显示，在有的农村地区，考上中职而不去读，或者中途放弃的农村学生比例达到60%多，他们大多是提前外出打工，理由是，上中职学不到技能，还不如早点外出打工。

相对而言，高职的吸引力比中职高，但其吸引力更多来自文凭，而不是职业教育的质量。不少上高职的学生是冲着高职大专文凭才读高职。有的高职院校并没有给高职学生高质量的技能教育，如把最后一年作为“就业年”，让学生自己去找就业实习单位、找工作，不给学生任何教育，这导致三年高职变为两年；还有的职业院校把学生作为廉价劳动力，组织学生到专业不对口的企业实习，所进行的实习工作，就是流水线操作。

这种情况必须纠正。破除职业教育低质量、技能人才低薪的恶性循环，首要责任在职业院校。必须提高职业教育质量，给学生货真价实的技能教育，提高毕业生的就业竞争能力。当前，职业院校提高人才培养质量的难点有二，一是缺经费，二是缺现代学校制度。解决职业院校办学经费问题，必须加大对职业教育的投入，从全世界范围看，发达国家对职业教育的投入是对普通教育投入的三倍，而我国对职业教育的投入，还没有达到对普通教育的投入水平。我国新修订的《职业教育法》，明确职业教育是和普通教育平等的类型教育，要优化职业教育类型、教育定位，必须对标高质量技能人才培养，保障对职业教育的投入。

在此基础上，应进一步推进职业院校建立现代学校制度，由教授委员会负责学校专业设置、课程改革、双师型教师评价、产教融合推进等教育事务。让职业院校坚持职业教育定位，办出有特色的专业。只有提高技能人才培养质量，才能获得社会对职业教育的认可，走出职教质量低、人才薪酬低的困境。