“一孩难求”的幼儿园将何去何从？

来源：新京报

作者：穆光宗

据《中国新闻周刊》报道，首轮幼儿园关停潮已到来，在一些地方，民办幼儿园2021年、2022年开始面临招生难，少部分公办幼儿园也存在招不满的情况。这种情况不仅出现在北京这样的一线城市，在山东临沂这一三线城市，各幼儿园今年也将面临激烈的生源竞争。

风起于青萍之末。这其实是少子化所带来影响的一个佐证。

“丢失的生源”

2022年是人口负增长元年，但其带来的影响却极为深刻。显性的人口负增长（人口死亡率高于出生率）肇始于长期的低生育率和人口的少子化，而人口负增长是全国性人口规模萎缩的开始，其影响主要体现在人口年龄结构的倒金字塔逆转——一方面是老龄化和高龄化趋势的加剧，另一方面是低生育率和少子化进程的加快。

近年来，中国出生人口规模一直缩减，已然是大势所趋。2016年实行“全面二孩”政策后，人口堆积效应在短期内释放完毕。

继2016年短暂的生育高峰后，从2017年起，全国出生人口持续下滑，从1723万人减至2022年的956万人，还不到20世纪90年代初期2000多万的新生人口的一半。

这意味着，从2017年起，全国每年的新生儿都比前一年减少了100万至200万，这些都是幼儿园“丢失的生源”。

根据《教育蓝皮书：中国教育发展报告（2019）》，2017年在园总人数为4600.14万人；按照出生人口变动趋势，从2021年开始，即使全国适龄幼儿全部入园，总在园人数也不会超过4500万人，学前教育会比预期更早迎来供需逆转的拐点。

低生育—少子化，犹如“釜底抽薪”，直接威胁到幼儿园的生死存亡。

新生儿的减少，最先冲击的就是作为“上游产业”存在的学前教育，“下游产业”包括了随着生命历程展开的小学、中学和大学教育体系，同样面临着不同层级教育需求萎缩的问题，一些小学、中学甚至大学，也早晚会面临招生难“难于上青天”的困局。

“一孩难求”和“一园难求”

首轮幼儿园关停潮背后的逻辑是，持续的低生育率—少子化—3至6岁幼儿学前教育需求萎缩。幼儿园如果没有一定数量幼儿人口支撑的话，终究会因为“规模不经济”（收益不达标）而及时止损、关门大吉。

从“一园难求”到“一孩难求”，供需不平衡的逆转是因为少子化效应，学前教育的需求萎缩继而引发幼儿园之间“抢生源”为核心的生存竞争，可谓“八仙过海各显神通”。

从幼儿人口缩减可以预判，学前教育市场已经从“园方市场”（上幼儿园难）转向“生方市场”（招生难）。目前学前教育存量过剩，这是首轮关停潮发出的信号，不宜再继续在总量上做文章。

无疑，在学前教育资源总量过剩与结构失衡构成的人口负增长背景下，我们不得不面对和破解供给与需求不平衡的新矛盾。

但是，这并不是说学前教育就不需要增量了，“有增有减”才是平衡之道。在这个快速变化的社会中，人口变动不居，如农村的空心化和人口的城镇化，都时刻在改变人口的再分布状态。幼儿人口作为从属人口，其学前教育需求变化快速，城市化、区域化、社区化特征明显。

所以，政府要重视照应生命周期和生源供给的中短期规划和区域规划（如社区规划），以便快速捕捉人口需求信息的变动，并及时作出回应。面向可预见的未来，需要的策略或许是“消化总量，控制增量，合理分布，调整结构”。

今后低生育率和少子化仍将继续，而且大概率是难以逆转，成为人口的新常态。现在宏观上的少子化是微观家庭异质性、差别化生育现状的平均反映。虽然总体上生育率没有最低只有更低，但在一个社区或者一个区域，生育的多样性依然存在。

趋势性的少子化和多样性的低生育，构成了一对容易被忽视的矛盾，这意味着规模化学前教育需求缩减的背后碎片化、个别化的学前教育需求也依然存在。

所以，对幼儿园来说，可能是“一孩难求”并围绕这个展开生存竞争；对有些家庭来说，则可能会遭遇“一园难求”的困局，深受“入园难、入园贵”老问题的困扰，反过来会进一步遏制生育意愿，导致生育率持续低迷。

把握人口动态的客观规律

我国需要警惕新的人口负增长规律，它给我们的启示是，学前教育资源的存量宜消化转化，以顺应少子化、婴儿退潮的趋势；增量则须合理适当，要结合结构和区情的变化。

“存量宜消化转化”，即对一些生源不足的幼儿园，预设两三年“观察期”，政府给予补贴帮扶其度过困难期，过观察期后再做生死去留的抉择。

对预判再无生源、办不下去的幼儿教育机构，关停并转化以及时止损。譬如，幼儿园可以向下延伸，探索托育托幼一体化服务，转型为学龄前婴幼儿的托育托幼机构或者托老育幼并存的机构，这不失为一个思路和出路。

“增量须合理适当”，是指“当建则建，宜建则建”。

譬如，在人口快速城镇化、都市化的过程中，就要顺应人口集中化、定居化的变化规律。一般新社区的崛起需要配套设施的跟进，因此建设一些成本低、风险小的小型公建公办或者公建民营的普惠性幼儿园或许是上策。

2016年全面二孩政策落地以来，入园难呼声一度甚嚣尘上，各地政府就大力兴办普惠性幼儿园，现在却因少子化效应初显而面临首轮关停潮，也许过两年又开始入园难了，这种变化起落也不是不可能的。特别是着眼于区域的话，人们会更加强烈地感受到这种结构性失衡不匹配的变化。

然而，我们必须做供给收敛和布局调整以适应这种变化，面对人口负增长的系统性挑战，有前瞻性思路和超前规划，紧紧把握住人口动态变化无穷的客观规律，尽量减少这种结构性不匹配的问题。