AI开门，是宝藏？还是深渊？

来源：台湾《工商时报》社论

这一天终于来了，AI开门，全球为之意乱情迷！自从新创公司OpenAI在去年底推出ChatGPT聊天机器人之后，AI走入寻常百姓家，有关生成式AI的各类讨论瞬间洗版，热度远超过前年底因脸书改名Meta而掀起的元宇宙风潮。问题是，当“上知天文下知地理，十八般武艺俱全”的AI就在你身边，人类究竟是该喜，还是该忧？

就跟台湾对外有亲美派与疑美派一样，论者对于聊天机器人所带动的AI狂热，也有亲AI派与疑AI派。乐观者断言AI纪元就此展开，期待AI大航海时代为人类生活带来便利而正向的改变，一如童话故事“阿里巴巴与四十大盗”里，主角知晓了“芝麻开门”的密码，因此寻得翻转人生的宝藏。别的不说，绘图晶片大厂辉达（NVIDIA）上季财报亮眼，并预期生成式AI将带动数据中心晶片需求，就激励台积电股价摆脱股神巴菲特卖股阴霾，而现阶段跟AI沾上边的概念股也已先涨一波。

虽然ChatGPT命名像科技宅般硬梆梆，直译是聊天（Chat）生成式预训练模型（generative pre-trained transformer，GPT），但不少人与ChatGPT互动后，立即惊艳于他的温暖智慧性格。他可以是秘书，帮你汇整资料、预拟文件，节省时间；他可以是文学/艺术/音乐/设计助手，让有相关天分的人精益求精，让没相关天分的人也可借力创作；他还可以是语言文字的通译，快速缩小跨国、跨时代文化交流的门槛。

而各行各业对于AI资料库的强大爬梳与辨识能力，也寄予厚望。例如会计师利用数位工具取代重复性高、变化性低的基础工作，简化与加速审计流程；又如司法院因应国民法官新制实施，也从2月6日起全面启用AI量刑资讯系统，希望借此让量刑更公正透明。

从亲AI派的角度，AI既是人类创造的产物，在定位上就是人类的帮手，这也是科技进步的必然轨迹。更何况AI不可能无中生有，因此AI断无可能凌驾人类之上！

疑AI派的观点则不然。他们不是不承认AI为人类生活带来诸多好处，但一如没有人是完美的，任何新科技的推进不可能只有利没有弊，如果轻忽科技进步的阴暗面，其所衍生的长远且深层的副作用将超乎想像，因此不可不慎！

首先，尽信AI，不如无AI：在ChatGPT爆红之后，搜寻引擎大咖也争相公布自家版聊天机器人，例如谷歌的Apprentice Bard（bard原意是吟唱诗人）、百度的“文心一言”，两者命名都比ChatGPT多了点艺文味，但Bard日前初试啼声，就栽在有关韦伯望远镜的问答，导致谷歌市值瞬间蒸发千亿美元。其实不只Bard，ChatGPT也是错误百出，显示这类聊天机器人背后资料库虽然广纳百川，但也良莠混杂。此外，正因为现阶段AI不能无中生有，因此AI“喂养”机制主导者的“居心”，也必将牵动AI的秉性。一旦人类习于将搜寻与抉择的自主权交给AI，等于就交出了部分的判断力，轻则误用/抄袭资讯，重则影响判案或企业经营，甚至陷于认知作战而不自知。这也是近期多所国内外大学禁用ChatGPT、摩根大通等银行业也采取限用措施的原因。

其次，AI恐颠覆就业生态，扩大数位落差：大航海时代，有征服者，就有被征服者。虽说弱肉强食，自古皆然，从工业革命以来，人类也已历了好几波劳动市场变革，传统失业与新增就业的总和往往是净增加，但这种冰冷的统计利多，无助于舒缓失业者的痛苦。而对弱势者而言，因为无法掌握“芝麻开门”的密码，必然面临更大的数位落差与贫穷深渊。

第三，科技大咖主导生态系，考验政府应变能力：ChatGPT之所以能快速窜出，在于OpenAI是没有包袱的新创公司，但发展人工智慧既烧脑又烧钱，如今OpenAI为了走长远的路，终究只能臣服于有钱有势的微软麾下。

有人期待微软在ChatGPT助攻下，可以削弱谷歌搜寻引擎的绝对优势，改变既有营利模式。然而即使微软如愿以偿，也只是换只科技巨鳄称王，并没有改变“大者恒大、强者更强”的竞争态势。

更有什者，科技巨擘透过日新月异的技术开发，掌握世人生活的方方面面，已明显挑战传统主权国家的界限。尽管近年美、中，欧盟等多国政府均已大动作反制，但迄今缠斗激烈，难分胜负，消费者仍旧是被科技大咖宰制的一方。

总之，随着AI日臻成熟，如何让这个世界“受益”而非“受役”于新科技，将是个人、企业与政府都必须深思熟虑的重大课题！