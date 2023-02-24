胡鑫宇案背后，那些想轻生的孩子在他面前说出了原因

来源：澎湃新闻

作者：陈媛媛

2023年2月2日，高一学生胡鑫宇失踪100多天后，被认定为自缢死亡。根据官方的调查，他曾多次向家人、同学释放意图轻生的信号。

据《中国国民心理健康发展报告（2019～2020）》，2020年中国青少年抑郁的检出率为24.6%，其中重症抑郁检出率为7.4%。

“在我经手的个案里，有抑郁症的青少年占比变多了，其中有相当一部分人正在经历或者曾经有过不想活的想法。”张斌告诉澎湃新闻，他在工作中发现，自杀意念正在低龄化。

张斌曾任深圳康宁医院危机干预科副主任，从事危机干预工作六年，现为独立咨询师。危机干预，即帮助心理危机中的人，重新找回稳定。工作中，张斌常常面向有自杀意念的人，他也多次被邀请去学校做危机干预工作，接触年龄在初中及以上的青少年。“绝大多数的人在生前都释放过信号”，在他看来，这些呼声或多或少，或强或弱，只是并未成功传达给周围的人。

他认为，家长的耻感是青少年的自杀意念被忽视的重要原因之一，“承认自己尽心尽力养的孩子出了心理问题，对家长来说是一个需要克服的难题”。张斌发现，家长往往直到孩子的心理问题发展到日常功能受损的程度，才开始着急，带孩子看病。同时，由于对自杀这个议题陌生，家长感到恐惧，当听到孩子有自杀的想法，往往以回避或者驳斥的态度对待，导致孩子觉得“没有人关心自己”。

“家长也需要被理解”，张斌说，“都没有受过训练……都是成为家长之后，才学着做家长。”

一个更现实的困境是，张斌发现，社会对自杀问题的污名化认识，导致自杀与死亡无法被讨论。最直接的后果是，孩子无法正确认识死亡，心存美好幻想。因此，他认为应该重视生命教育，与孩子正面谈论自杀。

“问一个人有没有自杀的想法，并不会让没有想过自杀的人想自杀。”他强调，“（要）直面自杀这个问题，因为不面对它，你永远不知道发生了什么。”