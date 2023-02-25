“厌蠢症”上热搜，但请不要轻易自称“厌蠢”

来源：新京报

作者：李万友

中国自媒体博主“打工仔小张”走红之后，一个新词“厌蠢症”，又冲上了热搜。而所谓的“厌蠢症”，则是指看不惯别人没常识、太笨。

据上游新闻报道，自媒体博主“打工仔小张”的视频，主要科普了一些普通常识，如如何坐高铁、如何坐地铁等。但在相关评论区与社交媒体中，出现了一些不和谐言论，“怎么会有人不会坐飞机啊？我厌蠢症犯了。”“不会坐高铁？中国孩子什么时候变得这么蠢了？”

“厌蠢症”也因此成了热搜。但这样的“厌蠢言论”，实际上并不成立。每个人所处的环境，接受的教育和经历不同，决定了个人的认知。对于从未接触过的新事物，也没有人天然懂得如何处理。

就拿地铁来说，数据显示，到2022年底，全国也只有53个城市通了地铁，这也意味着，地铁在绝大部分地方都不是日常生活的一部分。与此类似的是，尽管高铁在中国已经可谓四通八达，但仍有不少人都是直到上大学才第一次走出家门。

因此，有人不会坐地铁、高铁，也有人不会坐飞机，还有人一辈子没走出过自己生活的那个县城，都并不是什么令人惊讶的事实。对此，实在没必要大惊小怪，更不应冷嘲热讽。

通过所谓的“厌蠢症”抨击别人，并不能让自己显得更聪明。自以为是什么都懂，其实是自己与社会现实脱节，也是一种“向下”的无知。说到底，个体所熟悉的一切规则，也不过是在自己的生活领域。

上野千鹤子曾经在一段演讲中说道，“你们被优越的环境所塑造出来的能力优势，不是为了凌驾于没有享受过同等资源的人们之上。”对于那些不那么熟悉规则与规范的人来说，社会与个人都应该有更高的包容度，才有可能共同进步。

实际上，对于自称“厌蠢症”的人来说，也不可能事事精通，也会有露怯的时候。对于这种害怕露怯的心理，我们也有必要更多理解与共情。

比如，不敢和别人说内心话，担心太直白，暴露无知；不敢和比自己优秀的人交流，不敢请教不懂的问题，以免出错显得像个傻子；不敢大胆尝试，担心失败等。这其实都是人的正常心理。而要“学会”，就不能被这种“怕露怯”的心理打败。

在《沟通的艺术》中，阿德勒有句话很贴切：“怀疑和恐惧就像肌肉——越练越强。”不必担心别人“厌蠢”，打破恐惧，说出疑惑，勇敢地迈出第一步，才有进步的可能。也正是因此，“打工仔小张”的“教学”视频，才引发了那么大关注。

说到底，没有人可以做到全知全能，人人也都可以走出社交“同温层”，一起去填平“知识沟”。面对现实，大胆露怯，重建自信，不被“厌蠢症”困惑，才能做好自己，也才不会轻易对别人自称“厌蠢”。