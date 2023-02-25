没什么履历的扬科维奇上任 中国国足死马当活马医了？

来源：中国新闻网

时隔331天，中国国足终于“活了”。

从去年3月30日世预赛亚洲区12强赛0:2不敌阿曼开始，国足就近乎进入到“三无”状态。

没什么动静，没有集训，也没有主教练。倒是伴着被查的国足前主帅李铁，一次次被迫进入人们的视野。

在一个必须“交作业”的节点，国足新任主帅就这么定了——带领U24国足备战亚运会的扬科维奇成为中国男足新任主教练。

得知消息时，我内心的第一反应是：害，死马当活马医呗……

无奈之举？

自去年3月末结束世预赛亚洲区12强赛之后，国足就进入到一个被搁置的状态。直到今年年初，才有选帅的消息逐渐传了出来。

其中不乏奥拉罗尤、奎罗斯、斯托伊科维奇、本托等熟悉亚洲足球和中国足球的名帅。

但经历过中国足球“金元时代”的奥拉罗尤、斯托伊科维奇等前中超球队主帅，显然不可能接受如今过“苦日子”的国足。

外加执教现阶段的国足，并不是一个轻松和容易出成绩的差事，这得多大的勇气和情怀啊？所以后续不了了之也是意料之中。

眼瞅着距离3月23日与新西兰的热身赛越来越近，再除去集训和新帅就任后的准备工作时间，在一个算是“交作业”的最终节点上，带领U24国足备战亚运会的扬科维奇升任国足主帅。

不过，扬科维奇真的适合如今这支国足吗？

“丐版”佩兰？

扬科维奇就任之后，国足又一次进入洋帅时代。

回首国足历任洋帅：施拉普纳、霍顿、米卢、阿里汉、杜伊、福拉多、卡马乔、佩兰、里皮，绝大多数在教练生涯和球员时期，有着非常辉煌的成就。

相比之下，扬科维奇是履历最浅的一位。

上一位相对资历较浅的还是佩兰，但他毕竟执教过马赛、里昂等欧洲五大联赛球队，赢得过法甲冠军。

新任国足主帅扬科维奇从履历上说，称之为“丐版”佩兰都可能有些言过了。(亚洲杯上如果是“丐版佩兰”倒是可以，世预赛就算了……)

在2018年接中国国青队之前，扬科维奇曾执教过贝尔格莱德红星、标准列日等球队，带队期间并无太多显赫的成绩，且大多执教一年就离任，只有执教比甲球队梅赫伦时超过2年。

在中国执教的4年多时间里，扬科维奇也没有带队打过太多的大赛，大多时间在带队备战亚运会。只是在去年带领亚运队为班底的国足选拔队征战东亚杯，0:3不敌韩国、0:0战平替补阵容的日本队、1:0战胜中国香港。

从技战术和观赏性的角度来说，扬科维奇带队的三场比赛乏善可陈，但确实打出了精气神。

执教亚运队时，扬科维奇对球员要求十分严格，注重球员的体能储备和力量强度，体脂率不得超过10%。精神层面则强调团队精神和吃苦精神，比赛中展现出侵略性，不断去战斗。

在备战东亚杯期间，扬科维奇的父亲不幸去世，但他坚持带队打完东亚杯才回家奔丧。

从敬业的角度来说，新任国足主帅扬戈维奇是没得挑的。

带得动国足吗

站在新一周期的起点，作为国足主帅的扬科维奇担子不会轻。

年底世预赛36强赛开打，明年年初还有亚洲杯。当然，这些的前提、也是最艰巨的任务，就是完成更新换代。

这个难题从里皮开始，拖给了李铁、又拖给了李霄鹏，到了扬科维奇已是拖无可拖。

这背后是满满无人可用的无奈，近些年来国足主力阵容中崭露头角的新人，无外乎张玉宁和朱辰杰，外加东亚杯时期表现不错的门将韩佳奇。

归根到底，还是年轻球员的实力不足在国际大赛中立足。

但到了现在这个节点，即使年轻球员无法立足，也必须要被推上国足主力阵容了。

而扬科维奇此前带的国足亚运队，恰恰有不少未来4年国足的适龄球员，扬科维奇是最了解他们的。

但与年轻的亚运队有所不同，国足阵中有老、中、轻三代球员，扬科维奇能否捏合好球队，能否招架得住亚洲杯和世预赛这样的大赛，还需要画上一个大大的问号。

尤其下届扩军后的世界杯，在亚洲将增至8.5个出线名额，虽说目前面临青黄不接的难题，但显然还没到完全放弃的程度。

接下来的热身赛，甚至是亚洲杯比赛和世预赛36强赛，将是扬科维奇的试金石，但一旦一败涂地和毫无亮点，届时再仓促换帅、从头再来，那将落入非常被动的境地。

无论如何，还是希望扬科维奇能帮助国足完成更新换代，带来一些新意和惊喜，哪怕是过程上的。