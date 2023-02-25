中国公务员省考开启：多省扩招超50% 10省报考年龄放宽至40周岁

来源：第一财经

本周末中国有26个省份及新疆生产建设兵团进行2023年公务员考试笔试。一些考生发现，今年省级公务员招录人数较往年有了明显增加，甘肃、云南、广西、内蒙古等多个省份的招录人数涨幅超过50%。

这意味着今年考公变得更轻松了吗？

安徽籍考生徐颖（化名）对第一财经记者表示，整体的招录人数上涨不代表自己上岸的几率就会提升，眼下热门岗位的报名人数还是高居不下，而偏远地区的岗位依旧乏人问津，不同岗位热度差异分化极大。相比之下，他对今年多地公务员报名放宽到“40周岁”上限的特征更感兴趣，这意味着即使再“耽误”几年或者失利几次，他或许也不会因触限而失去考试的机会。

第一财经记者查阅相关招录资料发现，除了年龄上限稍有松动以外，目前许多地方对于公务员招录的硬性要求也有放宽，包括学历要求、专业条件、工作年限和经历。

21世纪教育研究院院长熊丙奇表示，包括年龄等在内的职业门槛本身就带有一定的就业歧视色彩，而且随着老龄化社会的到来，保留这种门槛显然不合时宜。他认为，未来重点从能力素质的角度考察报名者能否胜任公务员的岗位，而非设置更多的门槛障碍将是大势所趋。

整体扩招17%，“冷热”不均是常态

公开招录数据显示，2月25日举行公务员考试笔试的省份共计招录168476人，比去年增加24729人，涨幅为17.2%。其中，23个省份及新疆生产建设兵团招录人数高于去年，仅有3个省份比去年略降。

招录数量最多的是广东省，招录18258人，几乎接近两万，比去年“扩招”2457人，也是“扩招”人数最多的省份。从增幅来看，经济大省广东、江苏、浙江的增幅分别为15.5%、13.6%、18.4%，属于小幅增长。

涨幅最大的来自西部省份甘肃，今年招录4249人，比去年增加了2364人，涨幅接近80%。此外，云南省、广西壮族自治区、内蒙古自治区3地的扩招幅度也超过50%，增幅分别为59%、55.2%、50.7%。

为何多地会出现集中扩招？中国教育科学研究院研究员储朝晖对第一财经表示，公务员的招聘人数增加，与当地需求存在一定的关联。例如，退休的人多了，这个岗位空缺得多了，当地就会增加一些新招聘人员数量。

一位熟悉地方税务系统的人士也表示，受出生于1962到1963年的公务员“退休高峰期”的影响，系统内各单位的多个岗位出现空缺，这是招录名额增加的一个重要原因。

尽管公务员招收的名额总体扩招了，但对于许多考生而言，这并不是一个能提高录取率的定心丸。徐颖告诉记者，他今年报名的某地综合文字岗只招录1人，但报名人数达到111人，过审人数也有69人。因此竞争还是相对激烈。而安徽省近期发布的公务员职位计划核减表显示，49个职位因报名人数较少而采取了核减或取消计划。

招录名额涨幅最大的甘肃也存在“冷热”不均的情况。第一财经记者查阅甘肃省委组织部官网发布的最新报名情况发现，在单个岗位招录人数多为1人或2人的情况下，报名人数却从个位数到四位数不等。例如，兰州市永登县城镇居民收支调查队四级主任科员及以下职位仅招录1人，但报名人数却达到了1088人，过审人数也达963人，而临近此地的兰州市永登县连城镇人民政府四级主任科员及以下职位招录1人，报名人数却为0。

“那些冷门职位很多都在偏远地区，基本实现不了我想要考公的初衷。”徐颖说。

10省公务员报考年龄放宽至40周岁

据第一财经不完全统计，今年已公布公务员报考信息的省份中，云南、广西、贵州、天津、湖北、江西、河南、四川、重庆、内蒙古10个省份，正在放宽部分岗位的年龄限制。不过，这些放宽报考年龄限制的地区岗位，多是面向应届毕业硕士研究生和博士研究生（非在职）。

根据河南省公务员局2023年统一考试录用公务员公告，除对年龄有特殊要求的职位外，对2023年应届硕士、博士研究生（非在职人员），报考年龄放宽到40周岁以下。而过去年龄限制通常为35周岁以下。

江西省规定，博士研究生（非在职）以及报考定向招录乡镇（场、街道）事业单位工作人员职位的，年龄可放宽至40周岁。

天津、内蒙古、广西、重庆等地也在公务员招考文件中指出，2023年应届硕士研究生和博士研究生（非在职人员）报考的，年龄可放宽到40周岁（1982年1月以后出生）。

中公教育研究院专家李茜对第一财经表示，根据相关公告，放宽35岁年龄限制并非普遍情形，其重点针对的是硕博高学历人群，放开年龄限制是把高学历人才吸纳进来，为基层建设做贡献。

除了年龄以外，基层招录机关单位，尤其是艰苦边远地区的基层机关职位也结合实际采取了降低学历要求等措施降低进入门槛，进一步充实基层公务员队伍。

例如，2023云南省考提出，对于艰苦边远地区的招考职位，采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，适当降低进入门槛。

一位江苏省中部城市的公务员选调生孟女士告诉第一财经记者，她认为适当放宽年龄、工作年限等招录要求很有必要。

“我们基层现在特别缺人，一个乡镇可能就一百多个公务员，很多事情落实都靠基层去落实。有的地方满编或者没有招满，就招劳务派遣的员工来工作，但是他们的薪资较低，很难留住人才。我们都希望尽量再多招公务员到基层来，人手充足办事更周全，也能减轻现在基层公务员的压力。”孟女士说。