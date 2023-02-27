俄罗斯女人成千上万飞往阿根廷生育旅游现象揭秘

来源：BBC中文网

作者：维萝尼卡·斯敏科（Veronica Smink）

俄国女性伊娃·佩库罗娃（Eva Pekurova）在社交媒体上写下了她在阿根廷分娩的励志经历。

她在Instagram上描述了她的麻醉师如何“非常小心地抚摸她的背”，并在她分娩时说了很多鼓励她的话。

她写道：“我以前从未见过这样的男医生。”

这位年轻的母亲特别强调了自己在布宜诺斯艾利斯经营一家公司的经历，而这家公司的业务就是安排俄罗斯孕妇来阿根廷分娩。

这样的体验也正是成千上万的俄罗斯孕妇想要的。

阿根廷国家移民局（DNM）局长弗洛伦西亚·卡里尼亚诺（Florencia Carignano）2月10日在电视上表示，仅在过去三个月中，就有5800多名俄罗斯孕妇进入阿根廷。

她还说：“曾有一个航班，上面有33名俄罗斯孕妇，她们（都临近产期）孕期有32、33和34周。”

卡里尼亚诺是在布宜诺斯艾利斯的埃塞萨国际机场将六名怀孕的俄罗斯妇女“保留”后发表讲话的。这些孕妇被指为“假游客”。

根据移民当局的说法，这些妇女没有回程票，也解释不了她们会去哪里观光。尽管如此，他们还是被允许进入阿根廷。

卡里尼亚诺指出，这六名孕妇只是大量具有高购买力俄罗斯游客中的一部分，但她们到阿根廷的真正目的是分娩。

根据阿根廷国家移民局的统计数据，2022年有10777名俄罗斯妇女入境，其中6401人在本报道撰写时已经离开。

卡里尼亚诺澄清说：“来阿根廷生孩子不是犯罪，只要你持签证并且遵守相关规定。我们很高兴他们来到阿根廷生活、工作和抚养孩子。”

“但我们在这些人身上看到的问题是他们到了阿根廷生完孩子，将他们登记为阿根廷人，然后再也不回来了。”

在生育旅游变得越来越受欢迎的今天，阿根廷并不是第一个"生育旅游"的目的地。所谓生育旅游就是出国生孩子以获得"更硬通"护照。

其他国家在采用公民出生地原则时也经历过这种情况，即在领土内出生的人自动获得国籍。

大多数实行出生地制的国家都在美洲。生育旅游的主要目的地是美国。

用这种方法为孩子获得外国国籍的不仅仅只有俄罗斯人。但英国广播公司俄罗斯记者玛丽亚·基谢列娃说，近几十年来，富有和著名的俄罗斯人在迈阿密生孩子很常见，许多人在那里拥有房产，给他们的后代美国公民身份。

她说：“不过近年来，获得美国签证变得越来越困难。所以一些女性开始寻找其他地方。”

基谢列娃补充说，这种趋势在2015年之后变得更加明显，当时俄罗斯经济陷入衰退，卢布兑美元贬值一半。这使得去美国的旅行“贵了一倍”。

巴西是另一个接收俄罗斯孕妇的国家。圣卡洛斯大学社会学教授、移民专家斯韦特兰娜·鲁塞什维利（Svetlana Ruseishvili）告诉英国广播公司，2015年她开始追踪巴西和该地区其他国家，如阿根廷和墨西哥的移民。

但正是俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰导致美国与莫斯科断绝关系后，俄罗斯人在拉丁美洲的“生育旅游”开始兴旺。

鲁塞什维利说：“自战争开始以来，这种移民有所增加”。

这位专家还解释说，由于巴西没有记录分娩妇女的国籍，因此无法统计最近俄罗斯母亲在巴西所生婴儿的数量。

然而，一些媒体做出了估计：英国《金融时报》2月10日报道说，“巴西弗洛里亚诺波利斯市出生了那么多的俄罗斯婴儿，以至于父母们联合起来请来了一名东正教牧师为他们家庭的新生婴儿施洗。”

护照并不是吸引许多待产俄罗斯夫妇的唯一东西。

高质量的医疗和温暖的医护也受到一些俄罗斯母亲的高度赞扬。她们在社交网络和其他应用程序上分享她们的体验，交换有关这些国家分娩的信息。

伊娃·佩库罗娃（Eva Pekurova）在Instagram上描述了她的麻醉师如何“非常小心地抚摸她的背”，并通过她的公司为俄罗斯妇女安排前往阿根廷的“分娩之旅”。

她上个月告诉英国《卫报》，俄罗斯人选择阿根廷首都是因为那里有高质量的医疗保健。

她说：“布宜诺斯艾利斯现在很受欢迎，这是我们目前安排的唯一目的地。”

巴西移民专家斯韦特兰娜·鲁塞什维利说，对产妇的正面积极态度与俄罗斯的做法不同。

她说：“来到拉丁美洲的女性也在寻找人性化的分娩，希望她们会得到尊重。在俄罗斯，这些都是不可想象的。”

英国广播公司驻墨西哥记者马科斯·冈萨雷斯（Marcos Gonzalez）表示，官方数据显示，俄罗斯人入境墨西哥的数量从2020年的30000人激增至2022年的87844人。

但墨西哥国家统计局要到2023年9月才会公布2022年外国籍孕妇产子人数的统计，因此还很难知道是否那里也有生育旅游。

2021年的数据显示，只有77名新生儿的母亲居住在国外。

BBC俄语部记者基谢列娃说，一些俄罗斯家庭选择去墨西哥，然后越过边境前往美国。据她的观察，“这可以解释为什么在墨西哥出生的俄罗斯婴儿没有更多。”

那么，为什么阿根廷和巴西成为俄罗斯“生育旅游”的两个热门目的地呢？

鲁塞什维利等专家指出，这两个国家令人向往都出于同样的原因：他们拥有全球广泛接受的护照而且俄罗斯公民不需要签证即可访问。

战前，俄罗斯人在没有签证的情况下只能进入大约80个国家，但阿根廷和巴西护照允许其持有人无需签证即可进入170多个国家。

此外，它们还能使持有人能够获得进入美国10年的签证 ，这对于今天在俄罗斯出生的孩子来说是遥不可及的。

但是，对于那些选择这些国家产子的人来说，给孩子一个更容易出行的护照并不是唯一的优势；阿根廷或巴西孩子的外国父母也可以申请这些国家的国籍。

在巴西，外国居民可以在一年内获得巴西公民身份。在阿根廷，尽管法律规定必须“连续居住2年且有证件”才能获得公民身份文件，但前提条件是与阿根廷人结婚或在阿根廷出生。

阿根廷当局担心，俄罗斯孕妇蜂拥而来的热潮可能掩盖了更险恶的事情。

阿根廷国家移民局局长弗洛伦西亚·卡里尼亚诺（Florencia Carignano）说，有些人可能会利用给予外国人的移民便利，让孩子出生获得阿根廷护照并将这样的便利条件用于犯罪目的。

她说，在斯洛文尼亚发现了三名拥有阿根廷国籍的俄罗斯间谍。“当然，如果我们开始调查，就会发现这些人已经来到阿根廷生孩子了。”

这位官员还说，阿根廷司法系统正在调查组织这些旅行的“帮派”和“与这些人入境有关的各种罪行”。

阿根廷联邦警察（PFA）在一份声明中表示，警方最近在富裕的布宜诺斯艾利斯马德罗港社区进行了一系列突袭，并发现了一些购买力高的家庭，支付了20000至35000美元给“中介”。

警方发言人表示，“中介”在创纪录短的时间内完成杜撰文件的办理程序，以申请阿根廷公民身份。

在俄罗斯境外分娩的个性化服务可以在互联网上找到。

英国广播公司看到的一个俄语网站为希望在阿根廷分娩的孕妇提供各种套餐。该网站宣传个性化生育计划、机场接机、西班牙语课程和“阿根廷首都最好的医院”住宿费用折扣等服务。

套餐范围从起价5000美元的“经济实惠价”到起价15000美元的“头等豪华价”。

该网站称，其创始人自2015年以来一直在促进生育旅游并提供移民支持，公司人员都是“100%阿根廷人”。