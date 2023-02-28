中国足球特殊时期迎来特殊主帅

来源：中国青年报

按照上周调整后的计划，中国男足新任主教练、塞尔维亚人扬科维奇将于2月28日由迪拜直飞海口，次日便将在海口观澜湖国际足球基地亮相。3月2日，扬科维奇麾下的国家队将以公开课的形式展示这一期的第一堂集训课内容，而3月23日和3月26日客场挑战新西兰队的两场热身赛，扬科维奇就要开始与球队磨合实战演练。

该来的迟早要来，更何况是“抻”了将近3个月的国足选帅。

2022卡塔尔世界杯于去年12月18日落幕，多位符合中国足协择帅标准的主教练与原执教球队合同到期，但在接触过程当中，双向选择总有各种波折，比如有外教诚意不足坐地起价，再比如中国足协本身在打假反腐大事件中的人事变动，最终在国足球员集训时间到来之前，中国足协决定采用内部挖潜的保底方案，将已经执教亚运队3年之久的扬科维奇“提拔”至国家队，同时聘用扬科维奇推荐的塞尔维亚老乡久尔杰维奇为亚运队主教练完成替换。

提拔扬科维奇的保底方案早在选帅初期便已确定，但中国足协国管部为扬科维奇“专管国足还是国足与亚运队兼顾”犹豫过很长时间，经多方研究确认“兼顾”风险加倍之后，明确扬科维奇专职国足。

扬科维奇成为保底人选的最重要原因，是在中国5年执教时间内，其严谨的训练态度和强调训练强度、体能与对抗的执教风格，赢得了球员及合作人员的一致认同。换句话说，51岁的执教黄金年龄保证他可以在训练场上身先士卒，有足够的动力和精力指点中国球员最为薄弱的细节。而“70后”扬科维奇体能优先的训练原则，也完全符合国家体育总局对国字号队伍提出的备战要求。

“比球技更重要的是性格，我需要的是能吃苦、能为团队牺牲的球员，只有这些荣誉感强的球员，才不会畏惧对手，才能保持场上的侵略性，所以我的规则就是体能和性格，我的球员要愿意为球队付出一切。”扬科维奇2018年来到中国执教1999年龄段球队(当时U19国足两年后成为征战杭州亚运会的U21国足，杭州亚运会推迟1年举行，球队年龄结构不受影响)，他的严厉态度给业内人士留下深刻印象，“我不会让达不到我要求的球员(比如体脂率超过10%的球员)出场比赛。”

中国足球并不具备非名帅不选的底气与资格，而多个专业足球论坛的调查结果显示，已有超过半数参与投票的球迷尝试用平常心来看待这位中国足球特殊时期的特殊主帅，毕竟中国足球此前3个世界杯周期备战与征战的得失还历历在目。

自2002年挺进日韩世界杯后，国足最近十年历任外教的介入节点均处于特殊时期：2011年西班牙人卡马乔上任的背景是土帅执教的国足亚洲杯小组未能出线，万达集团愤而注资“请世界名帅”；2014年法国人佩兰上任则是卡马乔事件余震未平且在世界杯预选赛中无所作为；2016年意大利人里皮上任“救火”，时值2018世界杯预选赛12强赛前4战仅积1分的危急关头，且中国足协只需支付这位世界杯冠军教练20%薪酬(其余80%由恒大集团支付)。

因此扬科维奇的平常履历不算硬伤，和“特殊”相比，中国足球更需要“正常”。

据记者了解，正在迪拜海外拉练的亚运队球员对于扬科维奇的离去表达不舍，尽管扬科维奇的训练量让他们叫苦不迭：“周一到周六都是1天两练，只有周日练半天歇半天，每节课节奏也非常快，跟他练非常累。”以戴伟浚、朱辰杰、蒋圣龙、陶强龙等1999年龄段和2000年龄段球员为核心的亚运队前景还算“光明”，至少在亚运会上，这支球队具备天时地利人和优势，更由于大部分亚洲足球强队并不过分看重亚运赛事，多以低龄球员练级为主，但扬科维奇带国足完成出线任务的艰巨程度，却不亚于“史上最难”。

今年7月，国际足联将进行2026年世界杯各大洲预选赛分组抽签仪式。世界杯确定2026年扩军，亚洲区预选赛将调整为3个主要阶段，国足直接进入第二阶段36强赛(亚足联下属47个会员单位)，36强赛预计分为9个小组每组4支球队进行主客场双循环积分赛，每个小组前两名进入第3阶段的18强赛。

国足的36强赛6场比赛时间分别为2023年11月16日、11月21日，2024年3月21日、3月26日、6月6日、6月11日，以国足当前亚洲排名和整体实力分析，明显存在无法通过36强赛晋级18强赛之风险——与亚洲第三档次球队对阵实无取胜把握——这意味着扬科维奇的首考，需要保证国足在6场36强赛中赢得小组出线权，否则国足不能排除在36强赛中途换帅可能性。事实上18强赛才是亚洲区球队冲击世界杯的真正战场：18强赛分为3个小组每组6支球队，小组前两名直接出线(亚洲区8.5个名额)，每组第3名和第4名共6支球队进入附加赛，附加赛有两张出线门票，第3名和第4名球队还要进行洲际附加赛资格的争夺。

务实，一定是中国足球国字号球队从低谷爬升的先决条件。

对于扬科维奇而言，这一届名额翻倍的世界杯预选赛，由于比赛数量增加(以直通资格计算，此前8场40强赛10场12强赛，如今6场36强赛10场18强赛及4场附加赛)且分组形式更加复杂反而导致国足出线难度不降反升，但和前任相比，这位在特殊时期上任的特殊主帅，无路可退、只能放手一搏的决心更加明确。