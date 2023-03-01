河南新增九所高校为何均是职业学校？

来源：工人日报

“新增的九所高校均是职业学校”在河南备受热议和关注的背后，一方面是社会各界对于河南高等教育优质资源不足的忧虑，另一方面则反映出人们对职业教育的认可度依然有待提高。要打消公众的疑虑，尚需要多措并举，“让学生在职业生涯中取得成功，同时满足行业和企业的期望”。

因为新设立九所职业院校，位于中部地区的河南职业教育再次受到关注。

在网友评论中，“作为高考大省，多设两所好大学不行吗”“新设立九所职业院校还不如增加一所本科”等质疑并不少见。在不少人看来，河南考生众多，竞争压力大，更需要建设高水平的本科院校和全国知名院校，缓解河南高考考生的升学压力。

但在河南教育部门看来，发展职业教育是高质量发展条件下各行各业对技术技能人才的需求越来越紧的迫切需要，也是让不同禀赋和需要的学生能够多次选择、多样化成才的现实需要。

再添九所职业高校

按照近日发布的《河南省人民政府关于设立南阳工艺美术职业学院等九所高校的通知》，此次新设立的九所高职院校纵贯省境南北，包括南阳工艺美术职业学院、濮阳科技职业学院、商丘幼儿师范高等专科学校、周口理工职业学院、焦作新材料职业学院、开封职业学院、洛阳商业职业学院、郑州智能科技职业学院、郑州软件职业技术学院。这九所职业高校中，既有新建公办专科层次高校，也有新建民办专科层次高校。

根据通知要求，这九所职业高校的在校生规模均暂定为5000人，均由省教育厅负责教育教学管理工作。这些高校首批开设的专业涉及宝玉石鉴定与加工、玉器设计与工艺、艺术设计、电子商务等。

对于一次集中设立九所职业院校之举，河南省教育厅发展规划处工作人员讲道，此系正常工作推进，过去两年间因“十四五”规划谋篇，审批项目有所累积，本次仅为集中公示，并无职校扩容的特别计划。

在中国教育科学研究院研究员储朝辉看来，职业教育是促进就业的重要途径之一，河南一次增加九所职业院校，只要学校的规划及发展符合当地的经济社会发展实际需求，就应当被认可。相对于庞大的市场需求来说，增加职业院校供给，既能够提高河南的高考录取率，还能培养大量的技术型人才，满足产业升级和区域经济的发展需求。

契合产业发展需求

按照河南教育部门的部署，此次新设立的九所职业高校，将以该省产业结构调整升级和创新驱动发展战略为导向，深化产教融合、校企合作，强化办学特色，以培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。

此前，郑州富士康与河南职业技术学院合作培养的订单班就多达13个，既针对技术岗位，也针对生产管理岗位。而此次新设的九所院校中，除商丘幼儿师专外，各校高频开设大数据、计算机、物联网、新能源、直播电商等时兴专业；相对特殊的则有南阳院校的宝玉石鉴定与加工，濮阳院校的宠物医疗技术、现代农业技术等，将县域职教院校新设专业与当地外来产业相配套。

据介绍，作为部省共建国家职业教育创新发展高地的7个省份之一，河南中高职总体规模和校均规模目前均居全国首位。但优质职业教育资源短缺、类型特征不够突出、产教融合不够深入，导致培养学生与岗位需求不匹配等矛盾依然突出。新职教法虽然打破了专科学历层次的“天花板”，明确了职业教育学历层次可向本科及以上层次延伸突破，而目前河南全省仅有1所职业本科学校，在校生不足万人，高职院校办学层次和布局结构还不能很好地适应产业发展升级需求。

近年来，河南一直在规划建设高水平高职学校，以每年投入100亿元的力度支持职业教育。按照规划，“十四五”期间，河南将新建一批紧密对接产业的高职院校，其中包括5所职业本科院校和5所应用技术型本科学校，推动职业本科招生规模达到高职教育的10%。

打破偏见仍需努力

事实上，“为何新增的九所高校均是职业学校”在河南备受热议和关注的背后，一方面是社会各界对于河南高等教育优质资源不足的忧虑，另一方面则是对于职业教育的社会认可度依然不高。而职业教育和普通教育在社会认可度上之所以存在显著差距，与二者在升学、就业、职业发展前景等多方面存在的不平等甚至歧视息息相关。

“孩子考不好，只能报职校了。”在部分人的偏见中，职教是中高考失利学生不得不选择的方向。

而一些地方即便是急需大批技能型劳动者和技能型人才，却依然对办大学“情有独钟”，对搞职业教育则积极性不高，这也导致不少高职院校在专业定位上，把专科“升本”作为重要目标，认为“升本”可以提高学校的地位和办学空间，一味追求办学规模，偏离了“培养适应经济社会发展需要的高级职业技能人才”这一使命。

不少专家认为，提高职业教育的地位，首先是“同等地位”的实现，这需要通过相应的立法、执法和司法等予以具体贯彻落实。而去年新修订实施的《职业教育法》已首次从法律层面明确“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”。

新乡职业技术学院党委书记张林认为，职业教育不同于普通教育，要有职业教育是类型教育的新认知，以类型教育思维，提高职业教育的质量，推动家长消除对职业教育的“偏见”。同时职业教育也是跨越教育和产业两界的，不仅需要院校组织实施，而且更加需要行业企业参与。

“职业教育应该让学生在职业生涯中取得成功，同时满足行业和企业的期望。”全国人大代表、河南能源化工集团永煤公司车集煤矿机电一队主副井电工班班长游弋对记者表示，增强职业教育的吸引力，要从根本上消除公众对职业以及职业教育的社会歧视，既需要职业院校打铁还需自身硬，提高办学质量，也需要打破就业壁垒，优化职教生的就业环境，打通职校生在用人单位的上升通道，全面提高技术技能人才待遇，这需要有关部门、学校、企业等多方努力。