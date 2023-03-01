生育高峰后人口下降 多出来的学校怎么办

来源：中国青年报

作者：熊丙奇

近日，据《中国新闻周刊》等媒体报道，2023年以来，北京、广州、济南、大连多地发布了义务教育学位预警。北京2023年政府工作报告提出，2017至2022年，北京已累计增加18万个中小学学位，并计划在2023年继续增加2万个中小学学位。这些学位压力源自2016年“全面二孩”政策实施当年出生人口的大幅增长。

然而，故事的另一面是，短短一年生育高峰后，从2017年起，中国出生人口持续快速下滑，从当年的1723万人降至2022年的956万。出生人口大幅波动，对不同阶段的教育资源造成一系列连锁反应。出生人数下降，首先影响的自然是幼儿园，据报道，首轮幼儿园关停潮已经出现。不难推算，小学、中学和高校将会次第直面人口波动，最终影响劳动力市场。

简单按出生人口推算，今年多地发布学位预警，是因为2016、2017年是21世纪以来的出生人口高峰年。与此同时，因为2020年出生的幼儿只有1200万，比2017年少了523万，今年一些地方的幼儿园已“一孩难求”。按照出生人口变化情况，倘若保持目前的高校招生规模不变，到2039年，中国的高校招生数很可能将超过出生人口数。

今后几年，会不会有一批幼儿园、学校关停？这是舆论颇为关注的问题。显然，应对出生人口变化，相关部门应该做出有前瞻性的顶层设计，科学布局学校发展，应以出生人口减少为契机，提高学校（幼儿园）建设标准，推进小校（园）小班建设，实施小班化教学、个性化教育，提高学校教学质量，缓解社会的教育焦虑，建设生育友好型社会。

以幼儿园为例。根据出生人口数，到2024年，中国幼儿园学位数可能多出几百上千万个。如果维持现在的幼儿园班额、师幼比不变，会有相当数量的幼儿园因招不满而减聘教师，甚至关停。但是，中国当前幼儿园的师幼比明显偏低的，根据全国教育事业发展统计公报，2021年，中国学前教育在园幼儿4805.21万人，学前教育专任教师为319.10万人，专任教师师幼比为1∶15。而发达国家的这一比例约在1∶10，1∶9左右，部分国家甚至可以达到1∶7。

提高师幼比，既能改善幼师的工作环境，也能提高学前教育质量。如果把专任教师师幼比提高到1∶10，中国的幼师并不会因出生人口减少而多出来。但要实现这一点，需要有关部门提高学前教育生均拨款，增加对学前教育的投入，如果按照当前的生均拨款标准拨款，就会出现在园幼儿减少，导致幼儿园难以为继。

其他教育阶段的师资队伍建设、学校发展同样如此。根据全国教育事业发展统计公报，2021年，中国小学阶段56人以上大班和超大班2.10万个，占总班数的比例0.73%。其中，66人以上的超大班482个，占总班数的比例0.02%。据统计，中国普通小学平均班额38人，初中46人。而发达国家小学和初中的班额在20人到25人之间。因此，当在学学生减少时，按照现在的班额，发展小学教育，还是降低班额，把小学班额降低到20人到25人之间，就需要各地作出决策。

减小班额，提高师生比（师幼比），是应对出生人口减少的正确选择。此举既能提高学校教育质量，又可让学校办学规模、学位数富有弹性。未来，随着鼓励生育的措施落地，如果出生人口再次上涨，学校也有充分的空间接受新增的适龄学童。