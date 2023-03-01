“APP安装卸载自由”何时能够实现？

来源：工人日报

作者：吴睿鸫

近日，中国工信部印发《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》，要求向用户推荐下载APP应遵循公开、透明原则，真实、准确、完整地明示开发运营者、产品功能、隐私政策、权限列表等必要信息，提供明显的取消选项，经用户确认同意后方可下载安装，保障用户知情权、选择权。(见2月27日《经济观察报》

近年来，智能手机带来便捷的同时，不断衍生出新问题，比如电量焦虑、信号焦虑、内存焦虑等。其中，内存焦虑很大程度上源于一些APP用“强制捆绑”“静默下载”等方式，“藏进”了用户手机。这种小动作，主要是因为APP开发运营者原创力不够，下载量、广告投放量及日活量变现能力不足，为了扭转颓势往往选择强制下载或后台偷偷下载等“流氓”方式。

工信部的上述通知，正是对这些烦心事、堵心事的一种回应。比如，不得以“偷梁换柱”“强制捆绑”“静默下载”等方式欺骗误导用户下载安装；不得自动或强制下载APP，或以折叠显示、主动弹窗、频繁提示等方式强迫用户下载、打开APP；不得以空白名称、透明图标、后台隐藏等方式恶意阻挠用户卸载，等等。

这些“不得”直击现实“堵点”与“痛点”，不仅能强力规范APP安装卸载行为，优化服务体验，强化个人信息保护，也意味着将APP选择权归还给了用户，帮助其实现“APP安装卸载自由”。

实际上，为规范前述问题，有关部门作出过不少制度安排。去年3月，针对部分网站在用户浏览页面信息时强制要求下载APP的问题，工信部召开行政指导会，督促相关互联网企业进行整改；近段时间以来，工信部又出台了《互联网弹窗信息推送服务管理规定》《关于进一步规范移动智能终端应用软件预置行为的通告》等文件，并指导有关行业协会和重点企业制定实施新的规范标准，着力遏制诸如网页链接“乱跳转”等痼疾。

上述通知制定了诸多更加贴合用户诉求的“硬标准”，向标准化、规范化综合治理又迈进了一步。当然，要充分释放政策的善意和作用，不仅需要有关部门协同配合，更要严格执行、落实，久久为功；APP开发运营者及平台企业也要多从用户角度考量，以用户需求为发展导向，谋求更长远、更可持续的发展路径。