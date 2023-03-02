ChatGPT无法代替你申请大学

来源：台湾《联合报》

作者：陈彦志

学测成绩公布后，高中生又要开始准备申请入学审查资料，近日最热门的议题，便是学生将来借由使用生成式人工智慧，例如ChatGPT，撰写申请资料或是课堂作业报告时，相关教育单位要如何因应。

笔者与高中生和教师对于申请入学审查有过多次对谈，类似议题其实一直都存在。譬如：若是同学申请审查资料时，有家长、补习班或是代办公司协助；又或是某些学生申请资料，可能经由辅导老师协助建议修改，该校来的申请资料表现均质出色等，大学教师们要如何进行申请资料审查？

其实现今大学各科系大都已建立校内书面审查尺规，并持续让系上老师进行共识会议，希望能有尽量公平公正的审查，这也是大学端持续努力的。说来讽刺。不过这些书面报告的委托，其实是高度客制化。免费的生成式人工智慧，可能还需假以时日才能赶上目前的报告水准。

此外，现今高中同学们的书面审查资料，已与过去完全不同。同学的审查资料以高中修课纪录、学习历程档案及学习历程自述为主。基本上是以高中修课时学习成果作为申请入学审查主要资料，是三年学习累积，并非单单是一个报告。

但是，如何善用人工智慧，辅助同学完成报告，是我们可以思考的。人机协作一直是人工智慧发展相当重要的关键，若有同学语文能力欠佳，透过ChatGPT能让他了解自己的缺点，便可有效帮助他学习如何有条理阐述自己的论点。另外，ChatGPT可轻松协助撰写或是改善程式，相信这些都是ChatGPT在教育现场第一线能帮助同学的。

ChatGPT目前提供的内容，时有参杂显而易见的错误，也值得反思。学生申请入学时，若内容有些明显错误，包括阐述这个科系未来的出入、科系介绍或学校的历史背景等，而真有勇敢的同学直接复制贴上ChatGPT所叙述的，我相信一定会被正常的审查委员发现。

回到申请入学资料的审查，未来ChatGPT进步后，对大学端审查其实影响不大，主因在审查资料内容是经由高中任课老师协助上传学生学习成果。学生作业或是报告内容，应当在学习过程中，经由高中每门课教师协助指导并批改过。大学端的入学审查，不该着重在评定真伪、是否由人工智慧撰写，而是着重学生是否呈现出申请该校的资质、充分准备与求学成果。

另外，现行书面审查资料相当复杂且多元，大学各系所皆明列客观的审查尺规、清楚说明主观调整范围，并在多次共识会议下思考如何为每位同学的审查资料评分，最后也会提供书审及面试准备指引给高中生参考，同学们记得到想申请的大学官网看一下，各系所教师大多已清楚告诉同学们应该要怎么撰写申请资料，我相信这会比求助生成式人工智慧更有助益，毕竟网路上真假讯息繁复，ChatGPT也可能统合杂乱资讯而给出荒腔走板的答案。试着让自己在撰写书面资料过程中，更加了解自己的兴趣、志向，该科系是不是你想要念的系所，是更重要的。