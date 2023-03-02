一碗板面卖2万多元人民币，明码标价就万事大吉？

来源：红网

作者：徐林生

近日，中国河北省石家庄市桥西区一快餐店推出2万多元（人民币，下同，3900新元）一碗豪华板面，如此高的价格引来网友围观。店内招牌显示，豪华板面定价20198元，包含海参、鲍鱼、和牛肉、羊肚菌、牛肝菌等名贵食材，须提前10天预订，并要交定金1万元。店家表示，这个价格对应的食材也都是可以匹配的，童叟无欺，是多少就是多少，但点的人不多。（3月1日 《法治日报》）

石家庄市相关主管部门工作人员回应称，饭店消费价格属于市场调节价，商家可根据其经营情况自主确定价格。只要是明码标价、不存在价格欺诈行为，就不算价格违法，物价部门无权干涉。如果没有明码标价，或者标识的东西与宣传不符，消费者可以进行举报。

一碗板面卖2万多元，“见多识广”的网友大呼“惊掉下巴”。很多人调侃：“现在连面都吃不起了。”有人说：“这分明是两头牛的价格！”“怪不得店名叫‘贵面族’。”也有网友称，其实商家主打的还是低价位的面，贵价面只是营销的手段。

值得注意的是，早在2018年8月，石家庄就有面馆推出过1.38万元一碗的“豪中豪牛肉板面”，“震惊”了不少网友。有网友大呼：“又被贫穷限制了想象力。”四年后的今天，石家庄有快餐店推出2万多元一碗的”2.0版”豪华板面，有网友“惊掉下巴”不足为怪。

耐人玩味的是，与众多网友“大惊小怪”不同，不管是四年前一碗卖1.38万元还是现在卖2万多元，石家庄有关部门对豪华板面都“淡定”得很，一概采取“不干涉主义”。在他们看来，商家只要明码标价，买卖双方“一个愿打一个愿挨”，就符合相关法规，政府“有形之手”便不宜干涉。

问题在于，一个碗的容量是恒定的，几根板面的价格也不可能“顶破天”，在此前提下，按照市场实际价格，即使海参、鲍鱼等名贵食材塞满一碗，其成本也与2万元差得远。这种情况下，商家把一碗板面卖2万多元说成“童叟无欺”，是睁着眼睛说瞎话，有悖常识，这与把公众智商按在地上一顿“摩擦”何异？

根据《价格法》，餐饮消费由市场调节，商家确实可自主定价。问题是，《价格法》同时规定，商品定价应当遵循“诚实信用原则”。据此，商家不得抛开商品实际成本不顾，畸高定价，否则，就有牟取暴利、扰乱市场秩序之嫌。

由此看来，上述快餐店一碗板面售价2万多元，违背“诚实信用”定价原则，显然属虚高定价，商家涉嫌以此为噱头炒作博眼球，无端放大公众“物价焦虑”，值得高度关注。因此，监管部门千万不要以为商家明码标价就万事大吉，进而采取“不干涉主义”。须知，商家明码标价不等于诚信定价，更不等于诚信经营。