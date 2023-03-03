“动一刀也是新作品”，将知识产权置于何地？

来源：新京报

作者：陈广江

近日，老师被指侵占学生雕塑冒名参展一事引发舆论广泛关注。

据封面新闻报道，3月1日，已经退休的原湖北美术学院老师黄勇正在准备应诉材料。3天前，他曾经的学生网络实名发文，指控他侵占自己的雕塑作品、冒名参展，把此作品作为代表作进行网络宣传。对此，黄勇称，这件作品是在他指导下完成，署名权确实属于陈亮，自己在原作基础上二次创作了新作品，“哪怕只动了一刀也是新作品，跟陈亮的不是同一件。”

只动一刀也是新作品？这种话从一位大学退休教师的嘴里说出来，令人大跌眼镜。如果这种说法成立，在原作上“动一刀”“添一笔”“加一字”，就成了新作品，那么人人都能成为艺术家。如此二创“不讲武德”，吃相不雅，遭到网友调侃、揶揄，自然是情理之中。据报道，目前，湖北美术学院已就此成立专班进行调查核实，有关情况将适时公布。

事实上，当初陈亮创作时，作为课程老师的黄勇给过建议和指导，但著作权并无争议。据报道，湖北美院雕塑系主任张松涛证实，黄勇的作品出自陈亮的一次课堂习作，这份课堂习作当时是留校优秀作品。陈亮创作雕塑习作时的指导老师黄邦雄也表示，“这件作品绝对是陈亮同学的”。连黄勇都承认“署名权确实属于陈亮”。署名权是著作权中最基本的权利。如此看，该作品著作权属于陈亮。

根据《著作权法》《著作权法实施条例》相关规定，除非在法定的“合理使用”范围，比如供教学或者科研人员使用等，未获得作者许可，以二次创作的方式拿去商用，无论原作品的改动程度有多少，均构成侵权，被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、消除影响、赔礼道歉、赔偿损失等法律责任。

知识产权利用的核心是授权许可。在对方不知情、未授权的情况下，黄勇在原作上“动一刀”就署上自己的名字拿去参展、宣传、售卖，显然侵犯了陈亮依法享受的著作权。不管动多少刀，只要未经许可在别人原作基础上再创作并商用，就属于侵权行为。对比可发现，陈亮作品和黄勇参展作品，从人物整体形象到具体姿势相似度都较高。这样的二创，用“抄袭”形容恐怕并不为过。

值得一提的是，在退休前，黄勇曾携作品去参加展览、结集出版，但因为知情人士提出质疑最终被撤展、撤刊。对此，黄勇予以否认，并解释称“从未接到学校行政层面的处罚”“裸体雕塑被要求不能公开发表”。这种说法是否属实，一查便知。目前，湖北美院已成立专班进行调查核实。此事已影响到学校形象，校方应给陈亮及公众一个说法。

在全社会尊重和保护知识产权的意识日益提升的今天，一位大学退休教师不仅拿着学生的作品去参展、售卖，还抛出“动一刀也是新作品”的论调极力狡辩，实在是不体面。若侵权行为调查属实，不仅丢了为人为艺的底线，也必然要为自己如此无知、无畏的行径付出代价。