来源：香港《明报》

作者：徐英伟

过去一星期城中讨论的话题很多，但与其讨论人性丑恶的话题，我选择了一个“没有人性”的对象，了解当中的潜在风险。过去利用人工智能聊天机器人程式，可能是简单询问点对点路线的方法、探索近期流行的音乐、透过网上银行要求豁免信用卡年费或申请信用卡等，属于简单服务，却要靠真人服务、随时花上数小时才能解决的事情。

ChatGPT究竟是什么？有什么好处？这篇文章不是由人工智能代笔，但以下则是笔者与人工智能程式对话的节录：

- ChatGPT是什么？

ChatGPT是一种自然语言处理（NLP）技术，使机器能够理解和响应人类对话。它基于GPT-3模型，这是一种深度学习算法，可以对问题和对话生成类似人类的响应。 ChatGPT用于各种应用程序，包括客户服务、虚拟助手和聊天机器人。

- ChatGPT对社会有什么好处和坏处？

ChatGPT可以造福社会。它可以帮助人们学习新技能，与朋友和家人保持联系，甚至帮助人们找到工作。它还可以帮助人们了解时事并帮助他们做出更好的决策。ChatGPT的一个潜在缺点是它可用于传播错误信息或虚假信息。它还可以用来传播仇恨言论或其他形式的歧视。此外，它还可以用于恶意攻击弱势群体，例如儿童或老人。

- 过去有什么例子被用作传播错误信息或仇恨言论？

2019年，一群黑客使用ChatGPT散布有关2019年香港抗议活动的虚假信息。黑客利用该平台散布谣言并煽动对抗议者的暴力行为。此外，在2020年，一群白人至上主义者利用ChatGPT散布仇恨言论并煽动针对有色人种的暴力行为。

- 为何ChatGPT是一个热门话题？

ChatGPT是一个热门话题，因为它已成为传播错误信息和仇恨言论的流行平台。它易于使用并且可以匿名使用，因此很难追踪和阻止虚假信息和仇恨言论的传播。此外，ChatGPT是操纵舆论和影响政治话语的强大工具。

- 对国家安全有什么风险？

ChatGPT的使用会带来国家安全风险，因为它可用于传播虚假信息和宣传，从而导致公众动荡和政治不稳定。此外，它还可用于传播恶意软件，这些恶意软件可用于窃取敏感信息或破坏关键基础设施。最后，它可以用来协调对国家安全构成直接威胁的恐怖活动。

（作者按：以上是笔者与人工智能程式的真实对话内容，并利用翻译软件翻译，不代表笔者立场。）

会否教坏年轻人 令人担心

人工智能的确有它的局限，例如错误使用信息和内容，甚至是大型语言模型中经常见的“人工智能幻觉”等。笔者过去曾经探访科技公司了解相关科技及应用，认识到初期研发的人工智能聊天机器人程式，曾经因为在其学习阶段被恶搞的网民“教坏了”，例如以儿童不宜的冒犯语言或学了错带歧视性的回应等。曾经也有人利用人工智能作曲，但有不少音乐创作者认为相关“作品”缺乏灵魂，甚至批评是垃圾都不如。

人工智能带来的争议，真的不少，例如忧虑学生利用人工智能做功课甚至写论文；早前有不少人工智能挑战不同类型的考试，成绩未如人意。当然，更令人担心的是，不完美的人工智能会在学习及教育上，利用错误资讯而提供煽动性的观点，如此会否教坏年轻一代甚至触犯其他法律呢？

有否足够监管 非常重要

科技可以提升效率，甚至解决人力短缺的问题，但其技术最终都是由人编写及设计，当人尝试做上帝，会得出什么结果呢？在科技发展当中，有否足够监察、制衡、监管及优化改善，也非常重要。利用科技当然可以令生活更舒适、社会更进步，惟毕竟人是有血有肉、有灵魂的，如盲目跟随人工智能，反而会令人倒退，使人不再独立思考和努力，盲从电脑程式。这是跟发展科技的初衷本末倒置。

笔者还是相信科技的发展和进步，可以令社会变得更美好。问题不在于科技进步的局限或缺点，而是如何与科技及其应用的人一同学习和进化。否则，可能有一天真的如科幻电影的情节，当电脑判定人类是摧毁地球的“问题源头”或“病毒”，最后我们就会被“清除病毒程式”处理掉。