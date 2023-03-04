疫情期间收集的个人数据，是该销毁了 

来源：新京报

作者：赵志疆（媒体人）

据报道，3月2日，无锡市举行涉疫个人数据销毁仪式，首批销毁数据10亿条。为确保数据彻底销毁、无法还原，当地还邀请了第三方审计和公证处参与工作。至此，无锡市第一批涉疫个人数据实现成功销毁，全力保障了公民个人数据安全。

在疫情防控中，健康码、场所码、行程码等各种“码”曾发挥巨大作用，与此同时，也收集了海量的个人数据。以健康码为例，有数据显示，中国已有近9亿人申领“健康码”，使用次数超600亿次。

随着国内平稳进入新冠“乙类乙管”常态化防控阶段，各种“码”已经淡出公共生活，如何处理涉疫个人数据，成为一个备受关注的话题。

按照个人信息保护法的规定，“除法律、行政法规另有规定外，个人信息的保存期限应当为实现处理目的所必要的最短时间”，如果“处理目的已实现、无法实现或者为实现处理目的不再必要”，“个人信息处理者应当主动删除个人信息；个人信息处理者未删除的，个人有权请求删除”。

诚如无锡市相关负责人所言：“此次销毁涉疫个人数据，体现了依法执政理念，依法依规删除目的已经实现的数据”。与此同时，无锡市的门铃码、疫查通、货运通行证等“数字防疫”40多项应用也陆续下线。

彻底销毁涉疫个人数据，不仅可以避免数据遭到泄露或者滥用，更为重要的是，其明确了涉疫个人数据的处理路径，彰显了政府部门“法无授权不可为”的法治原则。

公开报道显示，广东此前也主动销毁了涉疫个人数据。2月14日，广东省健康码“粤康码”发布服务公告明确表示，停止相关服务后，“粤康码”将按照有关法律法规规定，彻底删除、销毁服务相关所有数据，切实保障个人信息安全。

从技术层面来看，销毁涉疫个人数据并不复杂，只要按照国家标准《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273-2020)的相关规定进行操作即可。

无锡市的创新之处在于，邀请第三方审计和公证处参与其中，不仅销毁了涉疫个人数据，而且使销毁过程可以看得见。如果说销毁涉疫个人数据体现的是态度，公开透明的处理过程展示的则是诚意——涉疫个人数据不应该应用于防疫之外的任何领域。

疫情防控常态化之后，也有声音认为可以探索拓展涉疫个人数据的应用场景，由此引发了争议。究其原因，健康码之类的数字应用属于特殊时期的应急产品，涉疫数据中包含多领域敏感个人信息，无论从法理还是从情理上来说，涉疫个人数据都应该被彻底删除。

近期，也有不少代表委员提出这方面的建议。全国人大代表胡成中建议，限时梳理并删除全国各级健康码数据；全国政协委员齐向东建议，健康码的数据需要删除或者做匿名化处理，即使要使用也必须先获得用户自主同意。

今年全国两会期间，涉疫个人数据应该如何处理，成为代表委员普遍关注的热点话题。在为无锡的“先行先试”点赞的同时，我们更希望销毁涉疫个人数据能够形成更大范围的共识，为个人信息安全提供更加坚实的保障。