培训机构倒闭学员遇退费难 培训资金应有“第三方监管”

来源：北京青年报

“本想报班提升学历，结果还没学习，机构就倒闭跑路了，学习平台无法登录，联系人也找不到。”近日，有网友称遇到培训机构退费难问题。多位业内人士呼吁，各类培训机构培训费亟待监管，第三方资金监管平台亟待建立。

爆料

课还没上培训机构却没了

近日，多位网友在投诉平台发帖称，报名了北京学慧网络科技有限公司(简称“学慧网”)的网络课程，不仅平台、App无法登录，退费也联系不到人。

网友小菲(化名)2021年11月花费3000余元报名了学慧网“自考-汉语言文学-专科-VIP保障班”，由于学习平台无法登录便询问该机构老师，却被告知“机构倒闭，已经不在那里工作，无法退钱”。小菲表示，前段时间这位老师还在朋友圈里发布招学员的消息，不过现在这位老师的平台个人账号也注销了。

另一名学员小宏(化名)于2022年7月报名了学慧网的自考本科，一共交了6980元。但是现在发现App打不开，负责人联系不上，客服也找不到人。“一了解才发现这个公司已经倒闭跑路了。马上就要报名考试了，现在都不知道要怎么办。我的诉求是必须退款！”

北京青年报记者注意到，在黑猫投诉平台上涉及学慧网的投诉记录已有9972条，金额从3000元至12000元不等。

追访

公司成老赖已无财产可供执行

今年2月1日，北京大兴法院公布的一则执行裁定书内容显示，浙江的陈女士与学慧网之间发生教育培训合同纠纷，法院做出的民事调解书已生效，但学慧网一直未退还4587元的培训费。陈女士便向法院申请执行，但是，经法院审查核实，学慧网已无财产可供执行。

北青报记者尝试拨打该机构公开的办公电话，均显示为空号。

学慧网官网页面只显示了一张公告，其中显示，学慧网于2023年1月12日起停止营业。公司已经启动破产清算，同时也向主管部门报备。

公告中提到，会确保所有报名学员的学习权益继续得到保障，继续为学员完成后面课程交付，2023年4月考期的课程已经在更新中。目前服务器正在更新维护导致App和网站不能登录。将在2023年2月6日继续提供课程。不过，从黑猫投诉平台2月7日至今的30多条学员投诉来看，该机构并没有恢复课程内容，APP依旧无法登录。多学员也表示，目前其网上课件依然学不了，客服电话也打不通。

另据企查查显示，学慧网公司被列入被执行人达91次，累计被执行总金额为600.9万元，被限制高消费674次，2022年12月1日，学慧网公司因违反财产报告制度，被列为失信被执行人，2023年1月6日，因通过登记的住所或者经营场所无法联系，该机构被市场监管部门列入经营异常名录。

进展

有人因着急退费被拉入诈骗群

北青报记者注意到，在很多人正发愁于退费难时，网上开始流传多个版本的“学慧网退费公告”图片，内容均提及了自己是“唯一官方”“唯一指定”退费渠道。但是公布的网址和QQ联系方式、落款时间各异。

多位学员表示，退款没收到，却经常收到奇怪号码发来的退费诈骗短信和电话，“从去年开始到现在已经收到近20条声称能退款的诈骗短信，还让我加退费群，却不知道我报的什么课程和费用。”也有人专门发帖提醒称，“凡是说自己退费了，或者可以帮忙退费，但私信才告知你的，或者加群退款的，基本都是骗子。”

2022年6月，福建清流县公安局曾发布警情通报称，此类退费信息是诈骗。通报中介绍，龙津镇居民黄女士报警称，她收到陌生短信称：添加短信中的QQ群“学慧网对接群”，扫描群内微信二维码添加“客服”，下载“平安证券”软件，登录“平安证券理财合约平台”，便可以办理学慧网退费。但退取学费需先转账，之后“客服”又以操作错误、需要做修复单等理由要求黄某继续转账。黄女士先后转账5笔，共计被骗8.4万元。

针对此类骗局，学慧网称，其售后服务问题均由学慧网学员服务中心直接跟进和处理，从未委托任何第三方机构或个人进行操作。

建议

强化第三方监管制度“专项资金专项用途”

“我认为出现退费难问题，是对相关资金账户监管不到位，相关法律法规没有执行到位。”北京社科院研究员王鹏表示，重复使用的网课资源成本较低，而且培训机构还提前收取了这笔大额相关预付费用，这部分款项并不是说就可以被随意调用了。王鹏分析认为，从商家、机构运转经营的角度来说，一旦出现资不抵债、经营困难，机构就会通过多种方式恶意将资金转移。即使有法院的相关判决，消费者还是拿不到钱。

王鹏指出，应设立专门的账户并处在专业化的金融部门或监管部门的监督之下；还要提升相应的信息化水平，一旦发现账户问题及时进行预警制止，若有违法违规行为则加大相关惩处力度，形成警示效果。此外，商家本身也要承担社会责任，不能只做一锤子买卖。

杭州余杭教育科学研究所原副所长陶华坤则指出，教育培训机构要拥有工商部门颁发的营业执照，教育部门颁发的办学许可证，培训资金要有“第三方监管”机构平台，三者具备才可办学。陶华坤也认为，应建立“第三方资金监管平台”：掌握培训机构的资本资金布局和优化；动态监管培训业务；学员和培训机构双向创优机制，实现双赢。监管平台从培训机构的价值导向到审核机制都应健全和优化，形成职责明确、流程清晰、规范有序的责任追究机制。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅表示，为防止机构携款逃跑、经营不善跑路，需要多方共同发力规范行业良性发展。

首先，消费者在选择教育机构时，必须要擦亮眼睛，要背调机构经营情况，保障意识做在前面，报名前一定要查看机构是否有相关的资质，避免预付长时间的学费。

其次，相关部门一定要对教育机构的资金用途做好政策管理，强化第三方监管制度，并引导银行等金融机构介入，形成“专项资金专项管理专项用途”。

此外，教育机构企业本身应该强化经营管理，提升抗风险能力和防控意识，加强行业自律意识，应当用心提高整体服务品质和保障，在市场良性竞争中谋求自身发展。