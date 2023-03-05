年轻人社交需求增加 “微度假”今年接着火

来源：北京青年报

过去几年，周末游、周边游等“微度假”成为旅游消费市场的全新增长点。进入2023年，随着年轻人社交需求的增加，他们同样不再执著于空间距离上的“远方”，而是选择在城市及周边发现新潮玩法，进行深度体验。

“微度假”被认为是下一个旅游风口。北京人不拘一格、爱好广泛；上海人咖啡酒吧、精致小资；广州人喜欢省内游；深圳人亲子家庭自驾成风。

一、二线城市周边为主

两到三天短途游兴起

所谓“微度假”，是以城市为中心，辐射周边的，近距离、短时间的旅游休闲方式。“微度假”有着多种多样的组合模式，并且仍在不断发展，变化和变形之中。

来自北京新生代市场监测机构的相关调查报告认为，“微度假”是一个观察中国消费文化的绝佳视角，也是一个持续增长，发展潜力巨大的新兴市场。

目前业界普遍认为，“微度假”是以一线、二线城市及其周边为主，车程在两至三小时，为期两到三天的一种频次较高、满足感较强的新兴旅游模式。具体可分为三类，一是休闲活动：包括KTV、看歌舞剧、喜剧，去咖啡厅、酒吧，听音乐会、演唱会，郊游、野营等。二是体育活动：包括高尔夫球、登山、远足、爬山、钓鱼等。三是旅游活动：包括省内游、主题乐园等。

周边游景点上热门

城市中心项目“升温”

近年来，受到疫情影响，不便远足旅行，短期短途的“微度假”活动迎来大幅增长。各地开发了一批相应的“微度假” 和周边度假产品，如自驾车房车营地、郊野露营、周末亲子野营、乡村休闲度假等。

对旅居度假者而言，远方的诗固然撩人，但不用长途奔波，多种模式随心切换的环京带、江浙沪和大湾区都市圈，才是城市人群身边最适合安放倦意和心中浪漫的心灵栖息地。

往年小长假热门目的地盘点，排在榜首的往往都是一些大型主题公园或度假区，如今变成了一些周边游景点。如广东清远的熹乐谷，可以泡温泉，玩水上乐园、无动力乐园，还会举办各种文艺活动，其业绩成为疫情期间逆风飞扬的标杆。

一些城市中心的项目也在成为“微度假”目的地，如长春的首个室内度假景观小镇，正在成为城市“微度假”的热门选择。这个高30米的“山丘景区小镇”内，山坡盘旋至山顶，沿途打造各种大气逼真的景观、景致，利用山坡与山洞，把整座山分隔成美食餐饮区、影院街区、文创街区、住宿等不同区域。

珠海横琴的星乐度露营小镇同样处于城市之中，既有良好的生态环境，又有野奢的露营度假设施和无动力设备，同时又有“自然成长”的研学主张，迎来了大批游客。

亲子家庭被圈“新粉”

美食夜市街区受都市人喜爱

2023年，“微度假”会产生什么新的变化呢？

报告认为，趋势一是“有娃家庭”可能更快地加入“微度假”行列。

从2021年起，大背景下的亲子家庭出游习惯出现改变，短期、近郊、带教育属性的研学和主题亲子营更受追捧；2022年暑假，亲子游和夏令营成为家庭流量和消费交易的核心载体。“家门口遛娃”成为年度大趋势，“带着娃，说走就走”的趋势也更加明显。

从数据来看，亲子游群体中，29%的受访者选择周边游，26%选择本地游，累计超过55%。总体呈现为“周期短，出行私密性、安全系数要求高”的特点。

趋势二是美食夜市类、街区与文旅综合类“微度假”业态可能最受国内都市人群喜爱。

数据显示，2016年以来中国夜间经济规模快速增长，截至2020年年底，中国夜间经济规模突破30万亿元，较去年同期增长了5.0%，预计2022年将突破40万亿元。

文旅商综合体是以文化、旅游、商业为核心吸引要素的大中型都市微旅游目的地，是一个功能聚合、土地集约、复杂而统一的城市经济聚合体，是目前对消费者而言造访频次最高，市场价值最大的一类商业形态。

趋势三是营地露营市场逐渐增长。2022年露营经济整体市场规模增速达到峰值，随着疫情影响程度逐步缓解和市场逐渐恢复，露营市场整体增速放缓并呈回落趋势，但整体增长速度仍较高。预计2023年国内露营市场总体规模可达1781.4亿元，同比增长46.3%。

《2022露营品质研究报告》认为，随着周末周边游兴起，露营成为时下正流行的休闲旅游方式之一。数据显示，81%的游客选择一至三天的短期露营，将亲近自然、恢复元气的美好期望寄托在了“一夜乌托邦”里。

中国露营市场发展趋势将呈现以下几大特点：首先是露营将与文旅体娱教融合，玩法更加多样；二是“小而美”的露营“微度假”综合体是未来营地的重要发展趋势；三是营地与成熟文旅业态结合，营地可借助周边成熟的度假服务基础设施，专注内容生产和产品打造。

一线城市人群喜好各不同

北京单身最爱主题公园和郊游

消费者层面，针对一线城市“微度假”市场的专项调研显示，不同城市“单身人群”的“微度假”渗透率差异明显。北京单身人群在主题公园、郊游、野营、省内游、登山、远足、爬山的比例较高；上海单身最为精致小资，最喜欢去咖啡厅、酒吧，其次是主题公园；广州单身人群省内游比例也较高，可以看出广州人不论成家与否都很喜欢省内旅行。

亲子家庭方面，北京亲子家庭的“微度假”参与模式多样化，在郊游、野营、咖啡厅、酒吧、游乐场和主题公园的比例较高；上海的亲子家庭除了省内游，也愿意去咖啡厅、酒吧或者主题公园消遣；广州的亲子家庭省内游比例非常高；深圳的亲子家庭驾车兜风比例最高。