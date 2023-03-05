“彩礼”问题又上热搜！低彩礼、零彩礼，你咋看？

来源：中国新闻网

近年来，广泛关注的高价彩礼问题再次成为讨论焦点。近日，“建议农村推行低彩礼零彩礼”“专家称零彩礼不符合传统婚俗”“民政局回应出台彩礼举报公告”……等话题先后登上热搜，引发网络上的热议。

建议推行“低彩礼”，提倡“零彩礼”

2022年全国两会，就有多位全国人大代表建议遏制天价彩礼，整治农村高价彩礼。2023年中央一号文件中，“高价彩礼”再次被点名。近期，高价彩礼问题依然是不少代表委员关注的议题。

河北省河间市是第一批全国婚俗改革实验区。近日，全国人大代表、河北河间市大庄村党支部书记石炳启表示，正在准备关于(农村)推行“低彩礼”的建议，内容是把“低彩礼”落实到实处。在推行“低彩礼”的基础之上提倡“零彩礼”。

“我走访调研发现，咱们农村彩礼有的10万元，有的18万元，甚至有的30万元，彩礼比较高。农民主要靠打工种地来获得收入，承受不了10万以上的彩礼负担。”他说。

对于农村出现“高价彩礼”的原因，石炳启认为，一是女孩儿好面子，她觉得彩礼高面子就大，第二是有些女孩觉得彩礼高些婚后会增加一些安全感，第三是互相攀比造成“高价彩礼”越演越烈。

他认为，推行“低彩礼”可以从这几方面做起，一是制定《村规民约》，提倡“零彩礼”，做到“低彩礼”。二是成立红白理事会，发挥红白理事会的作用。三是制造环境。

“比如说我们村建了红事儿大厅，凡是实行“‘低彩礼’在红事儿大厅结婚的青年，都是免费使用，只拿一个食材费，并且给一定的表彰，给他们鼓励。对‘零彩礼’的结婚青年，我们把他们推荐到上级，参加市里边的集体婚礼，给予更高的荣誉。”

全国政协委员、月星集团董事局主席丁佐宏也建议，让家庭生活教育和婚姻教育走进家庭教育和学校课堂，积极引导广大年轻人树立正确的择偶观，不以门户论高低、不以彩礼论深浅，让“适龄婚育、优生优育”的阳光理念深入人心。

同时，丁佐宏认为，要构建生育友好型社会环境。建议搭建一批便于未婚青年参与、有较高诚信度的的交友和婚恋公益服务平台；研究将生育成本全面纳入社会保障体系，探索引入社会专项基金等新模式，完善弹性工作制，等等。

推行“零彩礼”是否可行？

中新财经注意到，近年来，多地出台了政策对彩礼进行“限高”。例如，作为第一批全国婚俗改革实验区，河南省宁陵县将婚丧礼俗规定普遍纳入村规民约，倡导彩礼不高于3万元。还有的地方提倡不超过1万元，更有的地方提倡不要彩礼或少要彩礼。那么，推行不要彩礼是否可行？

据九派新闻报道，福州大学社会学系教授甘满堂认为，彩礼作为传统婚俗的一部分，推行完全的“零彩礼”不仅不符合传统婚俗(文化)，其可行性仍有待考虑。

“我们在遏制高价彩礼时，不能走向另外一个极端，适度的彩礼也是必要的。”他说。

甘满堂分析，“彩礼”问题并不是导致农村男青年“结不起婚”的主要原因，更深层次的原因在于，农村教育等资源的落后，倒逼农村适婚男青年不得不在县城买房，从而为结婚带来了巨大的经济压力。“只不过，现在出现了超过男方承担范围的高价彩礼，让男青年望而生畏，这是应该被遏制的。”

从多地公布的信息看，通过采取系列措施，高价彩礼、大操大办等不正之风得到有效抑制。

日前，河南省民政厅社会事务处有关负责人表示，整体来看，河南省扎实推进婚俗改革工作，高价彩礼、高额随礼、大操大办、铺张浪费等陈规陋习得到有效遏制，改革工作取得了阶段性进展。

专家：治理高价彩礼，需厘清三对关系

据中工网报道，武汉大学中国乡村治理研究中心副教授王德福撰文表示，治理高价彩礼是一项系统工程。

王德福认为，关于高价彩礼的问题，有三对关系需要厘清：

一是“小彩礼”与“大彩礼”。“小彩礼”即狭义的彩礼，是男方向女方家庭赠送的聘礼，各地习俗有异，所含内容与赠送形式有别。“大彩礼”则可视为包含全部婚姻成本在内的男方家庭支出，最典型的是婚车婚房。

二是“彩礼竞争”与“婚姻竞争”。经济分化、人口流动带来性别失衡，继而引发的地域性婚姻挤压和婚姻竞争，是助推彩礼上涨的深层结构性因素。

三是“婚约风险”与“婚姻风险”。彩礼的原初意义之一是缔结婚约的保证，在性别不平等的时代，是女方对男方可能随意解除婚约伤害自身的防风险手段。现在，彩礼属性已发生根本变化。人们希望彩礼不仅保婚约，还能保一辈子幸福。

“对经济欠发达的边远贫困地区和部分存在彩礼竞争习俗的地区来说，高价彩礼会加剧地域性婚姻问题的爆发，透支农民家庭的风险防范能力。”他认为，我们需要做些什么，让个体和社会付出的代价小一些，再小一些。