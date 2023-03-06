直播卖“童子尿煮蛋”，民间偏方别走偏了方向

来源：新京报

作者：罗志华

从幼儿园收集男童尿液煮鸡蛋，在网上出售几元钱一个，还说能预防中暑？

据极目新闻报道，近日，浙江东阳市一女子发布的视频引发关注。该视频主播告诉记者，她家的“童子蛋”含有人中白，当地人都知道。在评论区，有网友描述这种“童子蛋”的味道，也有网友表示无法接受。

记者从东阳当地了解到，当地确有春季用童子尿煮鸡蛋的习俗，有人在街边或店里售卖，为此还有人专门从幼儿园收集男童尿液。此外，“童子蛋”于2008年就被列入东阳市非物质文化遗产名录，但这在业界争议性很大，诸多医学专家也对此持反对态度。

尿液具有一定的回收和利用价值。如孕妇尿液中含有较高的人绒毛膜促性腺激素（HCG），收集孕妇尿液可以为制药厂提供制药原料。此外，尿激酶具有溶栓和预防血栓形成等作用，临床运用较广，这种药可从健康人尿中分离。受此影响，收集尿液一度成为一门好生意。

在一些地方民间，对于“童子尿”比较偏爱，除了用其煮蛋之外，更常见的是用“童子尿”作药引子来煮中药。此外，让产妇坐月子期间喝“童子尿”、给昏迷者灌尿急救等，也都不算少见。更有甚者，近年来一些地方还出现了“喝尿治病”的尿疗社团。

这当中，不排除有中医经典对“童子尿”进行了推介。然而，中药炮制方法不同，药效与副作用相差悬殊，离开炮制方法谈药效，就失去了其意义。

更何况，中医和其他任何科学一样，都处于不断发展进步的过程当中，不能认为传统的就是正确的，或者越经典就越有理。民间偏方同样是精华与糟粕并存，也不能简单照搬。这就意味着，“童子尿煮蛋”在一些地方虽然属民间传统习俗，但也不能不加甄别地一味传承。

用现代医学的眼光看，“童子尿煮蛋”并不科学。尿液属于排泄物，若不经过滤提纯，就会内含一些有毒物质。用尿液煮食鸡蛋，很多有毒物质如重金属等，不会遇热分解并降低毒性，鸡蛋就会带上这些毒物。此外，儿童服药后，其尿液里含有的药物代谢物也会进入鸡蛋，这样的“童子蛋”食用后，可能反而对身体有害。

在信息技术高度发达的当前，宣扬“童子尿煮蛋”的药效更不可取。互联网具有放大作用，民间偏方一旦在网上走偏了方向，就会失之毫厘，谬以千里，其潜在危害面显著扩大。

退一步讲，即使某个偏方在一地有效，但橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，由于各地的气候、生活习惯、中药的药性等都存在很大差别，偏方跨区域推广也可能“水土不服”，进而出现不治病、反致病等现象。

此外，当今社会越来越讲法治，关系到生命与健康的医药领域尤其如此。过去偏方在民间相传，法律上或许不存在问题。但当前在网络直播间宣扬偏方，就很容易违反相关法律。比如，在直播间卖“童子蛋”，难免会宣扬食品的治疗功效，甚至会越过非法行医的边界。

无论是直播间销售“童子尿煮蛋”，还是抱团开展“喝尿治病”，都是对中医药的错误理解，对民间偏方的随意发挥与利用。对于此类直播销售，消费者理当谨记，偏方要加以甄别，不能盲目迷信。

网络主播和直播平台更应反思，直播销售“童子尿煮蛋”是否经得起科学和法律的审视，是否尽到了个人自律和平台内部监管的责任。