甲流的防与治，如何“齐头并进”

来源：新民晚报

作者：史兆雯(副主任医师)、罗旭明(主任医师)

近期呼吸科门诊有一类疾病，发病率和患者关注度都很高，那就是甲流，全称甲型流感病毒感染。来自中国疾控的消息中，甲流感染占据绝对多数，甲流话题一度冲上了医学热搜榜。

甲流不是第一次在中国流行了。春季，类似甲流和诺如之类的病毒感染明显增多。有些成人因家庭内部传染后发热来到医院就诊，有些人甚至不知道怎么得病的，只觉得浑身酸痛，四肢乏力。其实这就提示流感，发热、咽干、咽痛、鼻塞、流涕等，类似一般感冒的症状。特点在于流感潜伏期常在1～3天，流感是自限性疾病，多数人在3～5天之后，发烧和全身症状能够自行好转。健康的年轻人一般不需要过度担心，即便不使用抗病毒药物，只要没有疾病加重的趋势，对症用药缓解症状、多加休息，也能自行痊愈。

一听说甲流，个别人又开始盲目囤药，好端端地拼命吃各种处方抗病毒药物试图“预防”。实在是大错特错。真正有效的预防措施是及时接种流感疫苗。接种流感疫苗不是一劳永逸的，而是每年都要接种。不是因为疫苗不给力，而是病毒每年都在变化，需要及时接种最新的疫苗，保持最好的效果。

高度警惕和及时用药的人群主要有老少病弱孕，65岁以上的老人，5岁以下的孩子，慢性病(特别是心肺肾神经内分泌等病症)患者，免疫弱(HIV/AIDS、恶性肿瘤)患者，孕妇等。建议这些高危人群在感染后，最好48小时内尽快服用抗病毒药物。门诊最常见的口服抗病毒药物有奥司他韦、阿比多尔、玛巴洛沙韦等。高热时候也可以使用布洛芬及对乙酰氨基酚等药物退热治疗。如果反复高热不退，或出现了明显气促和心悸，建议去医院检查排除病毒性肺炎及病毒性心肌炎等重症。

作者就职于上海市普陀区中心医院呼吸与危重症医学科