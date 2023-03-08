内马尔赛季报销，不再年轻的他还能回到巅峰吗？

来源：中国新闻网

7日凌晨，巴黎圣日耳曼在其社交媒体上宣布，队内球星内马尔右脚踝即将进行韧带修复手术，预计将缺席三到四个月。这也意味着，内马尔的这个赛季已经提前结束。

在大巴黎官宣后不久，内马尔也更新个人社交媒体，他表示：“我会以更强大的姿态回归。”然而，已经31岁的他，是否还有机会重回职业生涯巅峰？

桑巴足球最后的舞者

出道于巴西球队桑托斯的内马尔，从小向往偶像罗比尼奥的单车技巧。他有着出众的天赋和出色的脚下技术。19岁那年，他一举赢得南美足球先生的称号，以天才球员的形象迅速席卷巴西足坛。

2013年，西甲豪门巴萨将内马尔带到了世界足坛中央。一年之后，他们又签下了苏亚雷斯。二人与梅西一起，组成了有着史上最强三叉戟之称的“MSN组合”。他们在欧洲赛场大杀四方，拿下了包括欧冠在内的多项荣誉。在这里，内马尔的职业生涯也达到了巅峰。

在内马尔如日中天的同时，华丽而奔放的桑巴足球却在渐渐消散在了风中。有人称内马尔为“桑巴足球最后的舞者”，他身上保留着桑巴足球最后的DNA。他灵动的过人、细腻的盘带，总是让球迷们如痴如醉。

然而，内马尔的踢球风格在当今的足坛饱受争议。欣赏他的球迷会为他球场上花哨的过人动作以及所展现出来的灵感所折服。但也有人认为，内马尔过多的花式动作会被视作对防守球员的挑衅，也更容易招来对手的恶意犯规。

这样的担心并不无道理。伤病一直贯穿了内马尔整个职业生涯。他在足坛也有了“玻璃人”的外号。

赛场不相信眼泪

2014年家门口的那届世界杯，1/4决赛对阵哥伦比亚，内马尔被对方右后卫苏尼加从背后用膝盖顶裂腰椎骨，他的第一次世界杯之旅因为伤病画上了句号。2018年，墨西哥球员又在1/8决赛在边线外踩到内马尔右脚踝，“内马尔滚”也在那个夏天成为全球的笑料。卡塔尔世界杯，内马尔依旧未能躲过伤病的困扰。

有媒体统计过，卡塔尔世界杯小组赛的16轮比赛中，内马尔是被侵犯次数最多的球员。仅与塞尔维亚一战中，内马尔就被对手侵犯了9次。赛后，他脚踝肿胀的照片在网络上疯传，令球迷心疼不已。

而与伤病伴随的，是内马尔无尽的眼泪。爱哭，是水瓶座的特质之一，这一点在内马尔身上格外明显。

卡塔尔世界杯受伤后，内马尔独自躲在房间哭了一整晚。八强战被克罗地亚淘汰之后，内马尔直接瘫坐在球场上，泣不成声。哪怕队友前来安慰，他依旧泪水如注。

然而，赛场上从来不缺悲情英雄，绿茵场也不相信眼泪。哪怕他曾是世界足坛身价最高的球员之一，哪怕他曾经一个人扛起巴西全队，那座代表足坛最高荣誉的奖杯，或许将成为他职业生涯中永远的遗憾。

大力神杯，无法完成的梦想

今年2月份，内马尔迎来31岁生日。作为一名前锋，这个年纪已经接近职业生涯后期。而这次严重的伤病，又为他的未来蒙上一层不确定的阴影。

此前接受采访时，内马尔就曾表示，卡塔尔世界杯是他个人最后一届世界杯。在被淘汰之后，内马尔也称，会重新考虑他在国家队的未来。

除了在国家队受挫，从卡塔尔世界杯结束至今，内马尔在俱乐部的日子一直过得不太顺利。据外媒报道，巴黎圣日耳曼今夏打算将他卖给切尔西，报价6000万欧元。

虽然内马尔已经告知俱乐部，他不愿意听取任何转会报价，但是大巴黎的董事会已经要求球队的薪资支出至少降低30%。换言之，前场三叉戟梅西、姆巴佩和内马尔三人中，至少有一人需要离队。

法国媒体统计过，从2017年加盟大巴黎至今，内马尔效力球队6年时间出勤率仅为54.7%。没有一家俱乐部可以接受球员长时间的伤停，渐长的年龄、无法痊愈的伤病，都成为大巴黎“抛弃”内马尔的理由。

即便如此，内马尔对赛场的热爱依旧如初。巴西传奇贝利曾经这样勉励内马尔：“我已经82岁了，经过这么长时间，我希望我能以某种方式激励你走到这一步。更重要的是，我希望你的成就能吸引成千上万追随你的人去挑战看似不可能的事情。”

带着贝利的鼓励，内马尔擦干眼泪继续前行。正如他所说的：“我会以更强大的姿态回归。”2026年世界杯，期待再次看到他的身影。