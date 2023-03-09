女性置业报告：近七成女性因职业发展选择安居城市

来源：中国新闻网

在女性力量崛起的今天，女性不仅成为职场的中坚力量，在购房市场也占据“半边天”。当买房进入“她”时代，女性置业有何特征？58同城、安居客8日发布《2023年女性置业调查报告》，对在五年内有置业规划的女性进行调研。

在置业城市的选择上，报告指出，女性受访者多出于自身职业发展考量，有67.7%的女性基于职业规划及未来发展选择置业城市。其次，生活便利性、教育资源和医疗资源等成为女性衡量置业城市的关键因素。相对来说，因为爱情而选择置业城市的女性占比仅13.2%。

报告还显示，与男性购房者相比，更多女性愿意留在工作地买房，选择在工作地及周边城市购房的女性购房者占比88.2%，高于同时期的男性购房者占比。

在买房决策中，报告指出，约八成女性受访者倾向于购买新房，选择购买二手房的女性购房者占比仅9.8%；此外，45.5%的女性购房者希望购买装修房。

报告发现，女性购房者倾向选择相对安全洁净、基础设施及商业较为完善的社区。在选择居住地时，女性购房者对于小区周边的生活配套是否合心意最为重视。“一公里生活圈”要能满足基本生活需要，选择此项的女性占比65.5%；对于小区内部，整体环境的整洁性、内部活动设施及物业管理水平也是女性购房者关注的重点。

从户型来看，报告显示，在女性购房者中，倾向购买三居室的占比最高，达58.4%，其次有31.8%的女性选择购买两居室，分别仅有8.8%和1%的女性准备购买四居室和一居室。与公婆同住的女性，选择购买三居室的占比则相对更高，达76.5%。

