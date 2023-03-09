青少年的“心事儿”如何解？

来源：中国新闻网

中国科学院心理研究所近期发布的《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》显示，在参与调查的3万多名青少年中，有14.8%存在不同程度的抑郁风险。

青少年时期是心理发展的重要阶段，青少年在学习如何适应社会环境的过程中，容易出现焦虑、抑郁等问题。如何为青少年心理健康筑牢防护屏障？2023年全国两会期间，多位代表委员就此建言。

强化家庭心理健康指导

“小孩子不要太矫情”“等青春期过去就好了”……青少年的心理健康问题容易被家长忽视，部分家长将其当成青春期的胡思乱想，未能及时进行疏导和干预，导致问题不断升级。

“家长是识别孩子心理疾病的‘第一道关卡’。”全国政协委员、湖南省岳阳市岳阳楼区桥西小学工会主席柳玲玲表示，家长应当给予孩子更多关注和理解，重视孩子心理健康问题，发现问题及时带孩子去专业医疗机构治疗。

全国政协委员、北京中医药大学国学院教授张其成认为，应该对家长进行心理健康教育理念和方法的科普与指导，选择几个试点地区，编写家长专用的青少年心理健康教育教材，家庭、学校、社会三方联合，建构有利于青少年人格、心灵以及学业成长的三维支持系统。

补齐学校心理健康教育短板

学校是青少年成长的重要场所，补齐学校心理健康教育短板“刻不容缓”。全国政协委员、云南工商学院执行校长李孝轩建议，各级各类学校建立心理健康教育定期评估机制，落实“一生一策”心理健康档案，及时干预学生心理问题；增加心理健康教育和社会实践课时比重，引导学生自我调适，减轻心理压力，预防心理问题的发生。

柳玲玲说：“学校应强化心理疏导力度，具体来说，应定期组织相关培训，提升教师对抑郁、精神障碍、焦虑障碍等问题的识别处置能力及心理疏导能力；在学校定期开展青少年心理健康问题筛查，加强学校心理咨询、心理治疗等设施和人员配备。”

全社会合力提供系统性支援

呵护青少年心理健康，全社会应形成合力。柳玲玲还建议，加强青少年心理预防和治疗服务设施建设，加大精神科医师、心理治疗师等精神卫生领域人才的培养力度；有条件的医院开设青少年心理健康专科，通过配置医疗资源提升治疗能力。

“建议把心理咨询与心理治疗纳入医保，以减轻就医负担。”张其成表示，广东省率先进行了尝试，《广东省基本医疗保险、工伤保险和生育保险诊疗项目目录(2021年)》明确将多项有关心理健康测评的诊疗项目纳入医保支付范围，建议逐步在全国推广施行。

李孝轩注意到，近年来，剧本杀、密室逃脱等业态受到年轻群体的喜欢，其中一些恐怖、血腥和暴力元素可能对青少年心理健康产生不利影响，建议加强监管，建立前置审查、限制性分级机制，并进行跟踪监测。

新科技为心理健康“把脉”

近年来，以人工智能和虚拟现实等数字技术为依托的新兴心理健康服务设备应运而生，为青少年心理健康建设带来新的可能。

全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰建议用人工智能关怀青少年心理健康，搭建管理平台，建立从筛查预警到干预追踪的全流程管理机制，提升全国青少年心理筛查覆盖率和预警准确率。“目前，我们团队已在合肥等城市学校试点推广‘减压星球’，开展心理筛查和辅导。”

“建议组织相关专家开发专门针对中小学生的心理健康测评系统，通过大数据进行动态追踪和全面分析。”张其成说，可以创新采用增加三维动画、人机互动等测评手段，提高量表筛查的信度，一旦发现问题进行有效跟踪。