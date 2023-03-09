机票套餐“随心飞”要消失了吗

来源：羊城晚报

“机票便宜的时候不能随心飞，可以随心飞的时候，‘随心飞’却没得卖了！”近日，羊城晚报记者发现网络上不少网民发出了类似感慨。

随着疫情防控措施的不断优化调整，旅客出行变得更加自由随心，民航市场迎来期待已久的复苏，但逐渐走高的机票价格，以及“随心飞”这类机票套餐的退场，还是让旅客大呼可惜。

三大航司告别“随心飞”

所谓“随心飞”，是航空公司推出的一种飞行套餐，其价格通常在3000元上下，旅客购买后，可在规定时期内，任意乘坐所属航司的国内航班，飞往除港澳台之外的国内各大城市。这类产品的最突出特点便是性价比高，旅客基本上乘坐一两次往返航班便可回本。

在冠病疫情刚发生的2020年年中，多家航空公司曾集中推出过类似产品。如2020年6月18日年中大促，东航发布了一款售价3322元的“周末随心飞”产品，购买旅客可在有效期内在周末进行不限次的国内任意飞行；6月23日，华夏航空在其官方微博公布，推出2999元不限次飞行套餐，限量1000套；7月6日，海航集团限量发售“嗨购自贸港”产品，用户可在有效期内不限次数搭乘海航集团旗下12家航司的海南国内航班……

记者梳理发现，上述产品在推出之时，普遍大受欢迎，也给航司带来了收益。但后续随着发售量增加，也曾出现过“兑票难”等问题，并引发民航局关注。

民航专家林智杰在接受羊城晚报记者采访时表示，民航业的“随心飞”等创新产品，主要是(在疫情期间)刺激旅客更多出行，在财务收益上对航空公司扭亏基本没有什么贡献。

据记者观察，进入2023年后，国内三大航司国航、东航、南航均没有发售过类似产品。其中，作为行业首创者的东航更是早在2021年就下架了随心飞系列产品；南航随心飞停留在2022版，兑换航班的最晚日期也在2023年1月5日截止了；而国航目前仅有老年版随心飞——敬老权益卡2023版在售，但该权益卡只向60周岁(含)以上的旅客发售。

该类产品将退出舞台

虽然三大航司目前没有再发售新的“随心飞”类产品，但这也不意味着上述产品已经彻底消失。一来，2022年发售的春秋航空想飞就飞4.0、春秋航空双城随心飞等产品仍在使用期限内；二来，仍有经济型航空公司发售类似产品，如中联航在2023年2月22日发售了一款名为踏春“尊享飞”的随心飞季卡，价格为3188元，旅行有效期至5月31日，有效期内不限次搭乘，每航段包含2件23公斤免费托运行李(40*60*100厘米)，不约/过期可退。

目前，中联航是唯一一家推出2023版随心飞的航司，其相关负责人向记者表示，在民航业复苏的当下，随心飞产品的再次推出可以进一步刺激航空出行的需求，也是航司机票产品持续创新的新阶段历程。“中联航今年会持续以‘盲盒类’‘随心飞类’为产品主线，进一步进行产品的衍生及迭代。除了在增量市场方面进一步拓展，我们也会在非航项目上进行产品的创新，打造新文旅产品体系。”该负责人表示。

不过，林智杰认为，随着民航市场的复苏，“随心飞”这一类产品将退出舞台，未来也不再会大规模复出。

“从目前数据来看，今年民航业复苏好于预期，国内航班量已经基本恢复，航司利润转正是有望实现的。”林智杰预测，后续整个行业复苏可能会呈现国内和国际航班两极分化的态势，国内复苏水平可能会相对较好，但是国际复苏可能还需要一年以上的时间。