廉价航空为何行李“不廉价”？

来源：新京报

作者：刘远举

据21世纪经济报道，近日，亚洲航空被曝行李超重5公斤收1807元（人民币，下同，351新元）托运费。随后亚航发布声明，确认航站员工对在柜台托运20公斤行李的收费以及开具的票据符合公司收费规定，而乘客的行程单并没有如其所述包含15公斤托运行李额度。

该事件迅速在网络平台发酵，网友观点基本分成两派，一种观点认为，超重收费可以理解，但1800多元的超重收费过高；另一种观点则认为，高价托运费就是廉价航司的盈利模式，明码标价没问题。

事实上，航空公司只要明码标价，就真的就没问题吗？那么，首先需要厘清的是，为什么行李收费那么贵。

国际航班行李收费并无统一标准

亚洲航空方面解释称，该公司为低成本航空公司，机位、餐食、托运行李等分开销售，乘客按需购买。据了解，该乘客事先并未购买托运行李额度，仅购买了机票，而机票仅含有一定重量的手提行李免费额度，没有包含15公斤托运行李额度。

所以，不是超重5公斤，而是整个20公斤的行李要另外收费。工作人员开具的票据也是符合公司收费规定的。亚航的这个声明，看起来没有太大的问题。

通常全服务航空公司，如中国国内四大航、国泰、汉莎、阿联酋航空等航司，都会对不同舱位的旅客提供一定额度的免费托运行李服务，一般都是手提行李5kg、托运行李20kg起步，舱位越高，所获得的免费行李额度越大。

但廉价航空公司就完全不同了，行李、餐食都要乘客另外购买。以亚航为例，亚航只允许乘客免费带总重量7kg的两件手提行李上飞机，如有多出来的行李，则需要付费。对于廉价航空的行李收费，国内航班有统一的标准，但国际航班则按各航空公司规定办理，收费并无统一标准。

而且，这个价格并非一成不变。在网上订票的时候购买托运行李额度，价格是最低的，一般20kg行李收费在380元。订完票才追加购买托运行李额度，20kg收费会涨到636元了。到机场柜台办理登机手续时，再临时购买行李额度就更贵。通常按照前15kg收取907元，此后每超重一公斤收取363元计价。该旅客的1807元就是这么算出来的。

这个价格变动机制，也是合理的，就像机票越到后面越贵。

所以，从这个航空行业的惯例来说，亚航这个收费并没有多大问题。这也是很多乘坐廉价航空的乘客的常识。因此，才会有很多人说，只要是明码标价就没问题。

明码标价中的“明”有程度差异

不过，不可否认的是，明码标价也有“陷阱”。

之前“雪糕刺客”引发了舆论的热议。随手拿一个雪糕，消费者以为三五元，结果到了收银台，收银员说三五十元，放回去损面子，就只好忍痛买下。消费者就像被冷不丁刺了一下，这就是所谓的“雪糕刺客”。

厂家深谙此道，“雪糕刺客”现象也就蔚然成风了。后来，市场监督部门要求明码标价，很多店铺就把价格标签贴在冰柜上。但标签很小，消费者很难拿着雪糕去对标签，因为被其他人看到也会损面子，所以某种程度上“雪糕刺客”依然存在。而哈根达斯也贵，却不被称为“雪糕刺客”，那是因为它是分柜摆放的。

其问题在于，虽然是明码标价，但“明”的程度不同。

所谓明，就是信息透明程度。但信息的传递，是有成本的，因此有不同程度的区分。商家、店家合谋加大信息传递的成本，加大消费者获取信息的难度，“明”的程度就打折了。在“雪糕刺客”的例子中，难度在于面子，实质是消费者的需求刚性上去了——不愿意丢面子放回去。

那么，把这两个机制串起来就是，先降低明码标价的程度，当消费者价格刚性上去了，就不得不接受这个价格——明码标价也就不那么“明”了。

笔者提出的办法是，可以要求雪糕企业在雪糕包装印上建议零售价，消费者只需拿起雪糕，就能看到价格。没有寻找标签的动作，放下的原因就可以有很多解释，不喜欢口味，对某种成分过敏，也就不会折损面子。“雪糕刺客”自然就不能“刺”人了。

其实，利用这两个机制，在很多商业场景中都存在。比如，进了饭店，翻开菜谱，发现菜很贵，或者有餐位费，也不好意思走了。虽然是明码标价，但消费者心里也不痛快。

当然，话说回来，餐馆往往有装潢作为一个信息机制，传递了餐馆的价位信息。而且，市场就是这样，消费者自己也要付出搜寻信息的义务。这个义务里面就包含面子，舍不得面子，那就多付钱，也算合理。

航空行李收费上，也是这种机制。如果明码标价只是出现在办理行李的柜台，到了机场，消费者很难处理超重的行李，价格再贵也没办法。本质上，此时消费者的需求变为刚性的了，因此就丧失了价格谈判的能力——消费者无法不托运。

虽然是明码标价，符合程序正义，但其实质正义是受损的。

所以，航空公司对于行李的明码标价，应该是出现在购买机票的平台上，出现在机票的确认短信中，这样才能达到实质上的明码标价。