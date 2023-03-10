防止元宇宙“脱实向虚”应练好“内功”

来源：科技日报

作者：史诗

近两年，元宇宙成为了各界关注的热点，其新模式新业态正不断涌现。

在“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上，中国工业和信息化部部长金壮龙在谈到“前瞻布局未来产业”时，提到了元宇宙。

然而，元宇宙产业发展仍存在挑战。具体来说，一是先进技术“双刃剑”效应明显，传统信息安全与意识形态保护受到了挑战；二是目前对元宇宙资本运作方式、虚拟世界金融支付缺乏成熟的监管。

全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄对记者表示：“我们应充分重视元宇宙的治理问题，支持元宇宙的技术进步和基础设施建设。”

吴杰庄认为，元宇宙是由人工智能、云计算、区块链等不同技术群体组合构建的复杂巨系统。各项技术所附带种种安全风险，也可能同时被引入元宇宙系统。“我们密切关注元宇宙演进形态，开展元宇宙安全治理体系预研，针对现行网信领域法律法规适用性、元宇宙的网络安全、技术标准规则等方面开展研究，加强政策研究储备。”吴杰庄说。

此外，加大对元宇宙高风险领域应用的监管力度至关重要。“我们要密切关注元宇宙发展中可能带来的短期负面影响，例如高沉浸式体验游戏可能被不法分子利用从而成为‘数字毒品’、基于全新交互方式的网络社交平台可能被用于进行思想渗透进而危害国家政治安全、非法数字资产交易可能带来金融风险等。”吴杰庄表示。

面对挑战，吴杰庄鼓励国内企业应先练好“内功”，突破元宇宙技术瓶颈。

一方面，要引导国内企业开展元宇宙相关基础软硬件研发。“元宇宙所构建的丰富数字虚拟愿景需要有坚实的底层技术作支撑。因此，需要防止元宇宙概念下资金过度向应用层集中。要鼓励国内领先企业加大在高性能计算芯片、跨平台操作系统、开源软件中间件等方面的研发力度，从底层技术发力。”吴杰庄说。

另一方面，要围绕基础底层技术和平台标准，构建完善的应用体系。吴杰庄直言：“芯片、传感器、系统软件、基础软件等底层技术的前期研发成本巨大，既需要企业长期大幅投入，也需要政府加强引导和鼓励。”他呼吁，加快制定统一的元宇宙数据、平台标准，探索构建元宇宙的技术、产品和系统评价标准指标体系，出台连接元宇宙设备、产品之间的标识解析、数据交换、安全通信等标准。

当前，元宇宙技术在全球范围内还处于初级阶段，元宇宙的商业模式也尚不清晰。在吴杰庄看来，应引导应用元宇宙技术更好地服务实体经济和社会治理。“元宇宙发展不应过度强调打造消费级虚拟空间，要防止‘脱实向虚’及资本热潮下的资源浪费。应鼓励元宇宙设计愿景下多领域的应用，推动新兴技术更好服务实体经济发展，进一步创新社会治理模式，提升公共服务智能化水平。”吴杰庄说。