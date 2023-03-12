为什么蜜蜂会像人一样“埋葬”死去的同类？

来源：中国新闻网

蜜蜂像人一样，也会“埋葬”死去的同类。甚至在热带和亚热带地区生活的穴居蜜蜂中，还有特别的搬尸蜂负责搬尸行为。为何会有这样的现象？记者9日从中国科学院西双版纳热带植物园获悉，该园动植物关系研究组的一项最新研究，揭示蜜蜂快速诊断同伴死亡的机制。

据介绍，近几十年来，社会生物学家一直认为是蜜蜂尸体腐败发臭时释放的油酸等脂肪酸触发了搬尸行为。但又无法解释为何搬尸行为几乎在蜜蜂死亡过后的几分钟内立即发生。随着环境变化、极端天气增加、杀虫剂毒害、蜜蜂疫病传播，蜜蜂大量死亡的现象越来越普遍，蜜蜂搬尸和清理行为对维持蜂群健康的重要性更加明显。

中国科学院西双版纳热带植物园动植物关系研究组的科研人员对触发东方蜜蜂搬尸行为的化学信息及作用机制进行了详细解析。

科研人员研究发现，东方蜜蜂在飞行和巢脾上活动时可维持体温在28-45°C，特别是活跃的采集蜂在蜂箱底或壁上爬行进出时，其体温明显高于环境温度(在38-45°C之间)；但死亡蜜蜂掉落在蜂箱底部后，几分钟内便冷却至环境温度(通常在15-25°C之间)。活跃蜜蜂和死亡蜜蜂之间的体温差引起两者间蜡质表皮烃挥发散发量差异。

同时，研究发现，蜜蜂的触角能良好的感受表皮烃主要成分(二十五烷、二十七烷和二十九烷)，这促成了它们对死亡同伴的快速诊断，并快速搬动清理同伴尸体；加热和表皮烃的组合能抑制搬尸行为。

研究最终证明，体温变化引起的蜜蜂蜡质表皮烃挥发散发量差异，是引起蜜蜂识别成年蜂死亡的主要信号，蜜蜂不必等到同伴尸体发臭才能发现其死亡。

这一研究表明，在社会昆虫当中，这种生理变化—体温变化—表皮化学通讯关联作用的机制，应当是较为重要的群体生理和行为调节机制，在昆虫化学通讯研究中值得引起注意。这种建立在温度变化上的行为通讯机制也容易受气候变化影响。

这个研究结论为极端天气下蜂群的行为管理提供了基础理论参考。相关研究结果于近日发表于Entomologia Generalis。