专家提醒：不要执着于高价数HPV疫苗 尽早接种尽早受益

来源：中国新闻网

为进一步推动适龄女性宫颈癌预防科普、提高女性健康水平，以“健康好宫课，科普主角色”为主题的首个宫颈癌预防脱口秀在北京开讲。北京协和医院妇产科主任医师谭先杰、复旦大学附属妇产科医院妇科主任医师邹世恩、北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心保健科科长陈秋萍登台，以崭新形式和幽默话语，向大众科普宫颈癌疾病及预防科普知识，助力加速消除宫颈癌。

宫颈癌发病率升高，呈年轻化趋势

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤。2020年，全球宫颈癌新发病例约60.4万，死亡人数约34.2万。中国宫颈癌2020年新发病例约11万，死亡人数约5.9万，分别占全球宫颈癌病例的18%、因宫颈癌死亡总数的17%。随着中国经济社会发展和工业化、城镇化进程持续加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势，平均年龄不断下降。

2020年，世界卫生组织发布了《加速消除宫颈癌全球战略》宣告。近年来，中国高度重视女性健康，积极落实各项宫颈癌预防政策和关键行动。2023年1月，国家卫生健康委等10部门发布《关于印发加速消除宫颈癌行动计划(2023-2030年)的通知》，明确指出，到2030年，持续推进适龄女孩HPV疫苗接种试点工作；适龄妇女宫颈癌筛查率达到70%；宫颈癌及癌前病变患者治疗率达到90%。

谭先杰指出，宫颈癌虽然凶险，但其实有三个机会来进行预防，也就是常说的三级预防，即通过接种HPV疫苗、养成健康生活方式等来减少HPV感染的一级预防，通过宫颈癌筛查及时发现并处理癌前病变的二级预防，以及对已确诊的宫颈癌进行手术和放疗治疗的三级预防。

尽早接种，不要执着于高价数HPV疫苗

中国是世界上获批HPV疫苗种类最多的国家，有5种HPV疫苗可供9至45岁女性选择，分别为进口二价HPV疫苗、四价HPV疫苗、九价HPV疫苗以及2个国产二价 HPV疫苗。统计数据显示，2018年至2020年，中国HPV疫苗接种数量逐年上升，从2018年的341.7万剂次上升至2020年的1227.9万剂次，但接种率仍然有待提高。

邹世恩表示，有的女性朋友执着于等待高价数HPV疫苗而不去接种，因此错过预防宫颈癌的“黄金时间”。应避免盲目等待高价数HPV疫苗，在等待的过程中被感染反而得不偿失，提倡公众秉承“尽早接种，尽早保护”的原则，根据疫苗资源和自身经济条件灵活选择。

在中国，超过84.5%的宫颈鳞癌病例与16、18型HPV病毒感染有关。对此，邹世恩指出，HPV16和HPV18型是14个HPV高危型别中最主要的型别，二价、四价、九价HPV疫苗都能覆盖，接种二价HPV疫苗已经可以预防大多数宫颈癌和癌前病变，防癌是“够用”的。无论是何种价数的疫苗，尽早接种才有“价值”。

加快小年龄接种，完善宫颈癌基层预防防线

作为居民健康的“守门人”，基层社区卫生服务中心在基层宫颈癌预防方面起着重要作用，通过开展宫颈癌疾病科普、HPV疫苗接种专场等活动，传播科学、正确、有效的宫颈癌科普信息，提升HPV疫苗的接种率。同时，为适龄女性提供HPV疫苗接种服务，也是社区卫生服务中心保健科的重要工作之一。

陈秋萍指出，目前，社区卫生服务中心可以接种进口和国产HPV疫苗；在科普疾病的同时，借助网络预约平台，为更多需要接种HPV疫苗的人群提供更为快捷的预约通道。通过不断完善HPV疫苗接种服务，助力加速消除宫颈癌。“我们也积极提醒适龄女性减少疫苗犹豫，避免因执着于等待高价数HPV疫苗而错过最佳接种时间。”

当前，宫颈癌的发病呈年轻化趋势，许多女性也开始带着自己的孩子来咨询HPV疫苗接种事宜。对此，陈秋萍表示，世界卫生组织发布的HPV疫苗立场文件强调，接种HPV疫苗的首要目标人群是9至14岁女孩，推荐接种两剂次HPV疫苗。这种接种方式更加经济、便捷，对于提高疫苗可及性与接种率具有重大意义。

预防宫颈癌不能“一针了之”，应坚持定期筛查

在接种HPV疫苗进行一级预防之后，结合定期的宫颈癌筛查进行二级预防，将宫颈癌病变阻断在癌前病变及早期癌变阶段，这也同样关键。宫颈癌可以通过子宫颈HPV检测、TCT检查(液基薄层细胞检测)来进行筛查。为尽早发现宫颈癌前病变和宫颈癌，专家建议25岁以上有性生活的女性定期筛查，可前往医院宫颈科、妇科或妇女保健科，按照医生建议制定筛查计划。

谭先杰表示，宫颈癌预防不能“一针了之”，有性生活的适龄女性在完成HPV疫苗接种后，同样需要进行宫颈癌筛查，一般建议两年查一次，根据首次筛查结果调整频率。尽早发现宫颈癌并进行治疗，有助于患者尽早摆脱疾病困扰，降低宫颈癌的死亡率。邹世恩也提示，发现HPV感染或者宫颈病变也无需过度恐慌，前往正规医疗机构就诊即可。无论是否感染过HPV，都可通过接种HPV疫苗结合宫颈癌筛查来预防宫颈癌。