给二三孩中考加10分，对一孩家庭不公平

来源：新京报

作者：熊丙奇

兑现数万元（人民币）奶粉补助，二三孩中考还将加10分。

据澎湃新闻报道，来自山西省晋城市泽州县政府办的消息，该县于日前举行“促进人口均衡发展九项措施”首批受益家庭补助发放仪式，为来自全县16个镇的首批10户家庭发放了一次性生育补贴和奶粉补助，共计11万元。同时明确，在泽州县落户、就业的二（三）孩家庭子女，免费享受义务教育学校放学后托管服务。中考报考县内公办高中时可加10分。

发放一次性生育补贴和奶粉补助，这是值得点赞的鼓励生育措施。而给二三孩中考加10分，则是涉嫌违规的加分项，这不仅会制造新的教育不公，还可能加剧教育焦虑。建设生育友好型社会，本质是要减轻家庭的生育、养育、教育成本，并为所有孩子的健康成长营造公平的成长环境。

给二三孩中考加10分，毫无疑问，这对一孩是不公平的。鼓励生育不能越过一孩，去关注二孩、三孩。如果育龄夫妇一孩都不生，何来二孩三孩？鼓励生育，理应要对一孩、二孩、三孩一视同仁。如课后服务，一孩也应享有免费政策，而不能只是二孩三孩免费。

事实上，为推进教育公平、考试公平，中国对中高考加分进行了全面的清理。教育部2016年发布的指导意见就明确，大幅减少、严格控制加分项目，取消体育、艺术等学生加分项目，相关特长和表现等计入学生综合素质评价档案。

总体看来，中国各地的中考照顾性质加分，已只保留确需保留的少数几项，如烈士子女加分，其余的都已经取消。在以往的中考加分中，就存在诸多出于完成部门工作的加分，包括购房、招商引资、引进人才等加分；对二三孩进行中考加分，则是为了完成鼓励生育的工作。但从公共教育角度看，这类加分既不合法也不合理。

众所周知，当前各地的中考竞争十分激烈，一分之差，就会影响几百名的排名，还会决定学生是进普高还是中职。如果出现二三孩加分后，挤占一孩升学机会的情况，一孩及其父母恐怕难以接受。

地方政府发展教育的重要职责，是促进教育公平，提升教育质量。为此，应当努力清除影响教育公平的政策，不能以受教育者的公共教育资源作为奖励来鼓励生育。因为优待了某个群体，就会伤害另外一个群体的利益。

也有网友认为给二孩三孩中考加分，是鼓励生育的“硬招”，但这显然没有纳入公平视角。地方政府在制定鼓励生育政策时，除了要符合相关法律规定，也要广泛听取公众意见，权衡各方的利益，确保其公平合理。