让中小学生“趴睡”变“躺睡”，称得上“最暖建议”

来源：新京报

作者：徐秋颖

中小学生中午如何休息，是“趴睡”还是“躺睡”？今年中国全国两会期间，不少代表委员关注到这一普遍问题，不约而同地提出了相关建议。

全国人大代表、湖北省恩施土家族苗族自治州高级中学教师张琼丽，在《关于加快推进中小学生“趴睡”变“躺睡”的建议》中提到，中国绝大多数非寄宿制中小学缺乏午休设施，学生多是趴在课桌上午睡，严重影响睡眠质量。建议将中小学生“躺睡”作为一项硬性措施，统一推广纳入学校考核，并设立专项资金，为学生“躺睡”提供保障。

全国人大代表、浙江衢州市中医医院副院长陈玮认为，“趴睡”影响学生身体健康，而当前中小学生中颇高比例的脊柱问题也应引起重视。作为医务工作者，她认为让孩子们舒心躺睡，是一项十分必要的预防性措施。

这些建议得到了网友们的一致好评，并称之为“最暖建议”。而且，因此还勾起了不少人的回忆，纷纷分享当年“趴睡”感受。

“支持！我怀疑我就是初中开始趴着睡，所以脖子和腰都不好。”

“学生趴着睡了一代又一代，终于有人提议，能不能实施还是个问题。”

“确实有看到几个学校推行课桌变躺椅那种，相比趴着睡伤眼睛伤脊柱这件事情，全面推行也不是不可以！”

从网友的积极回应中也能看到，这项建议看起来是睡姿小事，但却关乎学生健康大事。

网上热销的“趴睡神器”怎么也不如一张床来得舒服。而正处于身体发育阶段的青少年，因长期趴睡导致的视力、脊柱问题不容忽视。

浙江宁波第六医院脊柱外科副主任胡勇就曾呼吁，要尽快建立儿童青少年脊柱侧弯预防和干预体系。“每到寒暑假，来看脊柱侧弯的学生特别多，一个暑假能查出上百例。”

可见，改变目前中小学中普遍的“趴睡”午休现状，不仅必要，还有一定的紧迫性。越早解决“躺睡”难题，越多学生能够受益。

2021年，有“睡眠令”之称的《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》由教育部发布，其中明确提出，有条件的地方和学校应保障学生必要的午休时间。

这也说明落实“睡眠令”的要求，保障学生充足的睡眠，不止需要晚上9点的“作业熔断”机制，同样也该保证学生午休时间。这就要求学校及教育部门，不仅要在观念上重视学生午休质量，从资金上也要保证相关睡眠空间拓展及设施的配备。

当然，早在今年全国两会之前，也已经有很多学校在此方面“先行先试”。早先社交媒体流传的视频中，一些学校每到午休时刻，学生们集体将上课的折叠桌椅一秒变身躺睡寝具，然后美美地睡上一觉，令网友直呼“又是别人家的学校”。

当然，并不是所有学校都有一步达到“躺睡”的条件，有些学校的确面临一些现实困难，比如教学空间有限、教育经费紧张等。

此次，两位代表在其建议里，也都给出了一些解决思路，比如，利用学校的阅览室、舞蹈室，安装所需空间不大的半躺椅，国家层面给予资金支持等对策。事实上，有的地方已经将中小学生“躺睡”列入民生实事，这也让最大的资金来源问题不再是“拦路虎”。

在我小时候，因为家与学校的距离不到两公里，每天中午都能步行回家吃饭睡觉。而如今随着城市化进程推进，“撤点并校”也让很多中小学向县市聚集，家远的学生中午不得不在学校午休，或者去学校周边的小饭桌吃饭休息。由学校来保障中小学生午休“趴睡”变“躺睡”，更有必要。

若两位代表的这项建议能被采纳，并得以在全国层面推广，学校上好“午休”这堂课，其不亚于“免费午餐”之后的又一项“关爱工程”。