唐嫣炒蛋，怎么没人看？

来源：中国新闻周刊

作者：叶珠峰

3.3分，综艺节目《我们的客栈》评分不能再低了。

作为浙江卫视当家的导演及制片人，吴彤曾经成功制作过《我就是演员》《青春环游记》等多部颇具市场影响力的综艺节目。

但从《无限超越班》开始，吴彤的口碑开始滑坡，到《我们的客栈》评分更是一路走低。

从嘉宾阵容上看，《我们的客栈》既有沙溢、张杰这样的综艺常客，也有姚晨、唐嫣这样具有市场号召力的艺人，但还是翻车了。

都怪吴彤？

一亮相，就凉了

豆瓣上，不少网友都表示《我们的客栈》第一、二期就很难让人继续看下去。

开场印象糟糕，或许是评分低的主要原因。

节目第一期的设置是客栈建成开业，安排的内容是总共7位明星嘉宾，每人限时五分钟进行接力做饭。但是，这群人生忙碌的明星们厨艺实在难以让人恭维。

沙溢第一个到场就表演了“懵圈”，不会开燃气灶，不会烧柴生火；紧接着出场的张新成，鸡蛋还没炒熟，就直接下锅西红柿片；再后来，庄达菲炒鸡蛋，连锅都没洗干净就直接倒油，只见鸡蛋越炒越黑，她反问一句：“这是什么，放进墨汁了？”

姚晨出场后，想做西红柿鸡蛋汤。她直接使用锅里泡鱼的水，水还没加热，就往水里打鸡蛋，于是一锅蛋花汤变成一锅刷锅水……

有豆瓣网友愤怒留言：“一个半小时的节目，包含五分钟接力做菜、伪装打电话和真假故事，这些事情在哪个节目里不能做吗？别给观众喂猪食了。”

虽然《我们的客栈》请到了观众期待已久的艺人唐嫣，但是颜值依然在线的唐嫣相对慢热，没有和其他嘉宾产生强烈的“化学反应”。

完成首期开业后，第二期就上演《武林外传》回忆杀。

节目中复现同福客栈，并对客栈内部陈设展开了全面改造。曾担任原剧邢捕头的演员范明、饰演小米的演员张青作为飞行嘉宾进行“双男主”主演，姚晨和沙溢重新扮演一次郭芙蓉、白展堂，唐嫣饰演了佟掌柜，大家联手打造了一场《武林外传衍生篇》。最后，《武林外传》的尚敬导演也来到节目现场，试图将忆往昔的节目主题推向高潮。

“如果真能集齐所有主演，倒也是桩美事。可惜只有沙溢、姚晨，加上范明，洪剑涛和张青，剧集骨架并不全。同时，替飞行嘉宾圆梦的形式也非常尬。”一位《武林外传》爱好者这样评价。“连适应喜剧表演的沙溢都被范明指挥得一愣一愣的，更别说唐嫣他们了。”

有综艺爱好者统计，这已经是吴彤第四次“重温”《武林外传》，此前《王牌对王牌》《青春环游记》《萌探探探案2》就有三次。

“致敬经典、追忆岁月没有问题，但多次刻意消费经典，导致情怀消磨殆尽，只会让人觉得莫名其妙。”上述剧迷表示。

业内人士对中国新闻周刊表示，综艺节目之所以反复咀嚼情怀，终究还是因为节目缺乏真正的内容创新。

中传博见传媒创始人吴闻博对中国新闻周刊坦言，“《我们的客栈》并没有围绕‘客栈’来设计模式，只是把一堆有综艺感和流量的明星聚在一起做不同的游戏，复现不同的经典剧情。可以把节目看成《王牌对王牌》的外景版，也可以在里面看到《萌探探探案》等其他节目的影子。这种架空客栈的功能，把节目变成了一个游戏场和谈话场，似乎看点很多，但是缺少焦点。除了明星的吸引力，缺乏节目的标识。”

“另外，情怀消费被过度使用，也几乎耗尽了经典IP。在我看来消费情怀需要仪式感、话题感。仪式感是要有专门的环节、环境、动作的烘托，其实很多节目已经实现了，但是在话题感的设计上，大多节目还是停留在了‘复原致敬’和‘人物重聚’两个点。其实更应该拓展的是原剧中的‘意难平’。将剧中的意难平延伸到现实中，会引发更大的共鸣。”

广告里的综艺

除了消费情怀以外，不少观众认为《我们的客栈》广告痕迹太重了。

“《我们的客栈》，愣是将‘综艺里的广告’，打造成了‘广告里的综艺’。”

有观众对中国新闻周刊总结称：“《我们的客栈》先是整个一段广告口播，占了足足两分钟正片。看完广告后，重新进入综艺正片，发现综艺正片里依然还是各种广告。”

据该观众统计，第一期一共1小时42分钟，其中嘉宾们口播了三条共计八分钟的纯硬广，还有一段近30分钟尬演带货的小剧场。

在首期搭建客栈时，嘉宾们一同收养了两头小牛，将其作为客栈的宠物。在交接时，节目借这位“养牛人”之口，特意强调这两头小牛来自广告主的有机牧场。站在一旁的几位嘉宾也并未过多关注小牛本身，而是专心口播广告台词，甚至突然向“养牛达人”赠送了两箱广告主的奶产品以示感谢。

紧接着，在为两头小牛取名时，一位嘉宾提议，借用广告主的品牌名为之命名，其余嘉宾也一致表示同意。

冗长又过于密集的广告设计，让《我们的客栈》节奏更加破碎。

在已经播出的节目中，此类的尴尬场景还有很多。第二期重温《武林外传》，一众嘉宾们把酒言欢时，几位常驻嘉宾们却突然开始口播广告；有的环节中，嘉宾还在努力地带节奏玩梗，下一秒镜头便切到了广告产品……

第三期主题是“一家人的年味”，不少观众认为节目有了起色，情节开始变得抓人。尤其是姚晨和唐嫣两人开始进入状态，适应了综艺的节奏，真实、热闹的氛围有了很大提升。

但经过前两期的糟糕体验，《我们的客栈》口碑已呈崩塌态势，差评如潮，后面再有惊艳的表现，也难以进行挽回。

假的“慢综艺”

从官方的文字简介可以看出，《我们的客栈》与此前湖南卫视播出的《亲爱的客栈》有相似之处，应是一档温馨的经营类“慢综艺”。

慢综艺的兴盛，源于数年前观众对以《奔跑吧兄弟》为代表的快综艺出现审美疲劳，以及同期韩国综艺的在此类题材率先开拓。此后，业界逐渐出现了偏纪实性的慢综艺，主题设置为远离都市喧嚣和内卷，前往世外桃源，与当下社会的心理、情绪非常契合，因此广受欢迎。

观众心中期待中的慢综艺，是嘉宾们齐聚客栈，回归田园，重温岁月，为了客栈的经营一起努力。

但《我们的客栈》播出以后，观众们才发现不是那么回事。

《我们的客栈》号称主打田园生活，呈现有机农场，嘉宾们体验自给自足的田园生活。但实际上，除了养了几头牛和几只鸡之外，嘉宾基本都是在室内进行游戏，与田园生活毫无关联，更像是棚内综艺的模式。

“严格意义上说，《客栈》这档节目就不是慢综艺，或者只是打了慢综艺的概念。”一位长期研究其综艺的高校教师对中国新闻周刊表示。

“更准确地说，是一个带有吴彤个人风格的综艺。所以这种期待上的反差，也让观众觉得这个节目没做好。当然，观众对吴彤的节目套路也有一些审美疲劳。”

该教师向中国新闻周刊介绍，从过往来看，吴彤打造的综艺有三大特点。

第一，相对于节目叙事而言，吴彤比较擅长在节目中设置话题，然后在社交媒体上进行发酵，进行传播。从最早火起来的《我就是演员》到后来的一系列综艺，不管是话题的设置，还是人物的互动等，都会有意识地去进行一些引导。

第二，吴彤有比较强的艺人组合能力。一直以来他的节目，艺人的叠加组合比较强大。

第三，吴彤喜欢使用怀旧元素，不管是《王牌对王牌》，还是后来的一系列节目都有怀旧的元素。通过怀旧的影视剧，经典的演员人物关系在自己的综艺中复现，引发观众情绪上的共鸣。

“吴彤过往有些节目确实是现象级的，在社交媒体上热度很高，但如果你具体去看节目细节，不见得很‘好看’，有人觉得不错，但也有很多人会觉得尴尬甚至‘狗血’。这也是吴彤的综艺引发争议的原因。甚至有段时间，我会把吴彤的综艺定义为‘话题性综艺’。”

“以《向往的生活》为代表的慢综艺有一个核心特点，很少有游戏和任务的设置，在相对比较生活化的场景中去完成记录，完成人物关系的反映。但《我们的客栈》中，游戏和任务设置比较多，又有些像棚内综艺的做法。”这就导致了《我们的客栈》最终的呈现，是一个“四不像”的产品。

即便如此，该教师仍然认为，有内核的慢综艺仍是未来值得持续挖掘的综艺类型。

“慢综艺这类形式，我觉得未来还是会依旧流行的。慢综艺比较符合真人秀节目的特质，真实情感表达，价值取向贴合社会心理，跟真人秀的制作规律都是契合的。这几个特点都决定了慢综艺会是业界继续去挖掘题材的重要领域。”

现在尚不清楚，《我们的客栈》口碑翻车之后，吴彤下一次还会结合哪个经典IP进行“创作”。