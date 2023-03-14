“不接电话就罚款”算哪门子职场文化

来源：澎湃新闻

作者：与归

近日，#公司规定不接电话1次罚1万#登上热搜。据《中国妇女报》报道，3月9日，贵州贵阳，吕女士去一家初创型公司试岗第一天，发现该公司现行奖惩制度中有多条罚款制度。根据当事人提供的截图可以看到，董事长、总经理只需要发现一个电话不接或超过一个小时不回复，发现一次罚款10000元（人民币，下同，1962新元）。

以此类推，副总经理、各部门总监、各部门经理只要发现一次，分别罚款5000元、1000元、500元。仅从报道来看，暂时还无法确认，罚款是针对各级管理者的，还是说这些管理者有权对员工进行如此高额的处罚。但无论针对谁，如此奇葩的规定不仅严重挑战了社会常识，也冲击着职场人的心理承受上限。

有网友调侃，“我一眼就看懂了这家公司的盈利模式”；也有网友表示，“要是这样我每天都会有紧绷感……工资再高我也不会去，我是打工的不是卖命的。”的确，不接电话就罚款，即使是只针对各级管理者，最终恐怕也大都落在了基层管理者头上，毕竟，工作电话通常是自上而下的，这无疑是在给员工制造“每时每刻的焦虑”。

近些年，关于员工下班后该不该回微信、可不可以拒绝工作电话的话题，已经有了很深入的讨论，在社会上也形成了一定共识，那就是劳动者应该有工作时间之外的私人空间，有对自己时间和精力的支配权。保护员工在工作时间之外不受打扰，也是劳动权益保障的一部分。

退一步说，即使是上班时间，未接上级或同事电话，也可能存在客观因素，岂能“只要发现一个电话不接”就处罚？做企业，要先学做人，将心比心。仅从简单粗暴的处罚式管理，我们也可以看出这家公司的企业文化相当畸形，制定管理办法只考虑公司效益，根本没有站在员工个人立场做过权衡。

今年两会上，关于劳动者权益保护的议题，非常高热。如全国政协委员、作家蒋胜男建议加强监督“996”，充分落实八小时工作制；更有多位代表、委员围绕“新就业形态劳动者”的权益保障展开讨论。可以说，劳动者面临的身心困境愈发引起重视，保护劳动者各方面的权益已经汇聚成社会呼声。

而比奇葩罚款规定更值得反思的是，为何明显违背常识的管理规定，能够堂而皇之地形成白纸黑字？这恐怕不仅是相关企业负责人不懂法，而是自认为可以随意拿捏员工（包括中层），奉行“不干走人”的职场冷酷规则。

当下，不仅出现了新形态职业，侵犯职工权益的行为也有了很多新场景、新形式、新特点。工厂时代，职工往往在特定地点工作，下班后就自动“切断”了与工作的联系。而且，以往没有那么普及的通讯和社交办公软件，现在人手一部智能手机，一些管理者便习惯了有事没事@一下、语音一下、甚至随时拉一个群聊立马开会。

这些新工具赋予管理者的技术便利，轻易就侵入了大众生活。久而久之，习惯了用一部手机发号施令的管理者，就在这种“技术红利”下忽视了员工对工作之外时间的所有权，大有一种“只要我在线，你就必须在线”的理直气壮。

因此，全方位保护劳动者权益，还需要与时俱进、更加贴近现代职场、贴近劳动者实际需求和身心健康的规章制度。通过细化相关法规并严格执行，设置清晰的企业管理红线，警示企业对职工权益要有深刻的认知和敬畏，那些奇葩规定才能先消散于心，后消散于无形。