奥斯卡的本质：人气最重要

来源：台湾《联合报》

作者：涂翔文

每每有人讨论到奥斯卡的战果而忿忿不平之际，我总会安慰对方“奥斯卡没那么重要”，尤其一旦了解它的竞赛本质，很多事就变成理所当然。奥斯卡由1万人左右的影艺学院会员投票决定，本来就会趋近中间值，太偏天平两端的作品都很难出线；另外大基数票选很多时候比的不只是实力，更重要的可能是“人气”，今年《妈的多重宇宙》（《天马行空》）大获全胜，人气才是关键。

相较于命题更加犀利、严肃、具现代性、引人深思的《TÁR塔尔》和《伊林舍林的女妖》，《妈》片显然比较平易近人；但比起古典派的《法贝尔曼》，它又相对新鲜热闹得多。它是诸多类型的复合：科幻、功夫，还有点漫画英雄的味道，骨子里根本是超级芭乐的家庭通俗剧。说它创新，细细拆解开来还是老哏处处，这种有点新又不会太新的朦胧，在这种大评审团的投票制里反而显得吃香。

《妈》片得奖代表许多纪录诞生，象征影艺学院的活力；两位年轻导演得奖，则是鼓励新锐。一口气三位演员获奖，上回发生应该得追溯到1976年的“萤光幕后”；两位非亲属的双导演得奖是首次，杨紫琼更是创下亚裔、华人首位影后，应该也是第一位凭大量“打”戏夺下奥斯卡的女演员。她在片中文武双全，几乎使尽毕生绝学，加上整个奖季造势成功，赢得人望，最终超车了手上已握有两座小金人的凯特布兰琪，一切并非侥幸。

不仅杨紫琼，同片的关继威、杰米·李·柯蒂斯与影帝布兰登·弗雷泽，全都是戏龄几十年却第一次入围、得奖的演员得主，皆为最励志的美国梦展现，眼泪与激情都累积了他们在演艺事业上起起伏伏的传奇岁月，这些同样是人气的加持结果。四个演技奖加上编、导、最佳影片全归同一公司，A24似乎才是本届奥斯卡的真正大赢家。

至于另一个赢家《西线无战事》，除了和最佳纪录片《纳瓦尼事件簿》一样呼应了乌俄战争的局势外，《西》片以外语片之姿获得四座大奖，也与影艺学院近年接纳大量外国会员的结构改变有关。 三部卖座续集片《阿凡达：水之道》《捍卫战士：独行侠》与《黑豹2：瓦干达万岁》各有一奖入袋，也让奥斯卡未与商业上的话题电影完全脱节。

老将新秀兼顾，商业与艺术也不能偏废，甚至连英语、非英语片都要面面俱到，奥斯卡不就是集体投票出来的大拜拜结果吗？虽然它还是需要一定的实力，但更多时候取决于非美学上的因素影响。做为观众，这些都是热热闹闹的锦上添花，绝非真理，还是快去戏院看看那些没能得奖的其他佳作，才是真正你我之福。