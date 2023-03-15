购物车中的商品价格频繁变化，有人在偷窥用户购物意愿？

来源：中国新闻网

电商平台购物车本来是方便消费者的，现在却变成了部分商家的营销手段，导致标低高结等情况时有发生。甚至有消费者反映自己将商品长时间放购物车还遭客服嘲笑。商家在偷窥消费者购物车吗？

加入购物车的商品价格频繁变化

市场监管总局3月14日发布的2022年消费者投诉举报呈现十大特点报告指出，平台经济的大数据算法等技术提高了交易效率，也容易诱发新型价格欺诈行为。2022年网购价格诉求10.67万件，同比增长99.03%。其中就包括标低高结、实时变化交易条件。

近日，有用户反映，网购加入购物车的商品调价频繁。中新财经记者经过多日观察也注意到，有的商品加入购物车不久就提示“比加入时降**元”。但也有的商品上调了价格，系统则并不提示，如果下单时不仔细对比，直接清购物车，就有可能就“买贵了”。

网友调侃，电商平台交易条件变化比国粹变脸还快，“不要问，问就是有活动，价格升高了就是活动价格结束了，价格降低了就是又有活动了。”

记者也注意到，电商客服对此有一套“万金油”般的回复，无论价格怎么变，就说现在是活动价。买贵买贱几乎全凭运气是否能赶上他们的“活动”。

可能有的消费者要说有价保，买贵申请退差价就行了。实际上，并不是所有的商品都有价保，而且价保也有期限，长则1月，短则数天，过了期限后并不享受价保。

有电商平台客服对记者确认，“价保退差价需要消费者自己发现差价并提交申请，即便有差价，在消费者未主动申请的情况下，平台也不会主动补差价。”

“会员价比非会员价高”时有发生

除了在“活动”上做文章，有的电商平台还在会员上动手脚。据了解，目前几乎所有的主流电商平台都有会员服务，名义上每年花上百元买的会员会让你购物更省钱，不过有的消费者并不这样认为。

市场监管总局上述报告也指出，在价格投诉中，主要还包括大数据杀熟、隐瞒优惠门槛条件、非会员优惠大于会员等问题。

近日，有消费者对中新财经记者表示，他在某电商平台自营店铺购买了移动硬盘外壳，因为是会员，最终享受会员权益实付价99.9元。可没过多久会员过期了，再看同一个商品，显示原价109元，优惠价99元，“有会员没会员最终实付价差不多，都是约99元，甚至非会员比当时会员状态还便宜9毛钱。”

更有意思的是，这个商品下面还标注一行小字“开通会员，预估此单额外省20.54元”。

该消费者吐槽，“我是会员时也没有享受到这个20多元的优惠价格，会员过期了告诉我开通会员还会额外省20多元。系统还经常提醒我因为有会员省了多少钱等，实际或并没有节省这么多，不停会员还真发现不了。”

对此，该商家客服对中新财经表示，不同时期活动不同，以实际拍下价格为准，“预估节省20.54元不一定是真便宜这些，只是预估。另外，会员活动是平台行为，商家并不清楚。”

而电商平台客服对此先后有三种说辞：“该商品没有过会员价格”“当时有优惠你不使用”“该商品现在没有会员价格”。最终说“现在该商品没有会员价，现在是活动价”。

该消费者称，“从结果来看，我在有会员期间下单反而买贵了，虽然只贵了9毛钱，但心里不舒服。最终商家同意退9毛钱差价。”

到底有没有偷窥用户购物车？

今年2月份，有消费者反映因衣服长时间放购物车被客服嘲讽登上微博热搜，当时平台客服回应：在任何情况下，商家是肯定看不到购物车信息的，请大家放心。

实际上，关于电商平台是否在偷窥用户购物车信息说法不一。有网友表示，“我看过很多商家描述说收藏加购会优先发货。”还有网友称，经常看到系统提醒说多少位消费者已将该商品加入购物车，如果没有看用户购物车这些信息如何知道？

但也有店铺客服告诉记者，他们是看不到消费者购物车的，具体电商平台能否看到，就不清楚了，“消费者提交订单到待支付环节，我们才能看到用户的详细订单信息。”

记者查看，部分电商平台加入“分享购物车”功能，也就是说如果消费者主动选择分享购物车信息，外界是可以看到用户购物车信息的。还有系统提醒“**位VIP加购了它”，电商平台对此回复，“这些都是脱敏信息，不是扫描购物车信息。”

对此，你怎么看呢？